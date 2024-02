Daniel García-Ibarrola: "La demanda de ocupación de los vuelos del Aeropuerto de Córdoba está siendo muy elevada"

Daniel García-Ibarrola nació el 19 de abril de 1969 en Ciudad Real. Fue directivo de El Corte Inglés desde el año 1995 hasta que asumió, el año pasado, una de las carteras más importantes: Turismo, una delegación de la que, económicamente, depende mucho Córdoba. La promoción de las citas turísticas más importantes de la ciudad (fuera de ella) es el principal reclamo del sector, aunque también deberá buscar un balance entre el turismo de masas y el más especializado.

-Acaba de llegar de Fitur, donde se han hecho anuncios importantes, ¿Qué sensación trae?

-Aunque parezca que Fitur está lejos, ha sido reciente y como valoración global es absolutamente positiva. Era un reto importante porque acudíamos con un cambio de estrategia, volvíamos dentro del pabellón de la Junta de Andalucía, en conjunto con la Diputación, cada uno con su espacio y agenda, pero creo que era un reto ambicioso porque queríamos aprovechar la nueva campaña y estrategia de promoción de la Junta, y creemos que ha sido un acierto la decisión. El pabellón de Andalucía ha sido declarado como el mejor de Fitur 2024, hemos estados en el mejor sitio y se ha notado con el incremento de visitas y de profesionales al estand, así como en relaciones empresariales, de un 36,9%, uno de los objetivos con el que acudíamos a la cita. En Fitur hay que estar porque hay que tener imagen, pero sobre todo hay que ir a hacer negocios.

-Se ha anunciado el regreso de los vuelos comerciales al Aeropuerto de Córdoba ¿Cómo ha sido el proceso para conseguirlo?

-Teníamos la mesa de conectividad, en la que se estaba trabajando para impulsar el Aeropuerto de Córdoba como uno de los ejes estratégicos. Es decir, nosotros conectados por tren estamos perfectamente, somos la ciudad de España con mayor frecuencia de trenes que existe, por aquí pasan las distintas empresas a los distintos destinos, pero teníamos una deficiencia importante en el aeropuerto. Se siguen manteniendo conversaciones con distintas aerolíneas y fruto de ese trabajo, de esas conversaciones y planteamientos, hemos conseguido los vuelos chárter y ahora los regulares que aparecerán en verano. De momento parece que la demanda de ocupación está siendo elevada. Con la reforma que queda por hacer en la terminal estamos poniendo toda la carne en el asador para intentar dotarla de contenido y eso se realiza con una oferta turística importante que haga atractivos y rentables esos vuelos comerciales.

-¿Se mantienen los contactos?

-Hay contactos con otras aerolíneas, pero de momento nada cerrado. Seguimos trabajando en ello. Sigue habiendo interés, el potenciar el Aeropuerto de Córdoba está dentro de uno de los ejes estratégicos del Ayuntamiento.

-¿Esperan que el aeropuerto haga que el turismo de Córdoba sea más potente?

-El aeropuerto lo que va a permitir es dar una accesibilidad más a Córdoba, pero la potencia realmente la tiene la ciudad, el aeropuerto tiene que ser una vía de entrada más para los turistas, que nos permita acercarnos a determinados mercados. Hay que tener en cuenta que hay que potenciar el Aeropuerto de Córdoba, pero también llegar acuerdos con los vuelos que hay de Oriente Medio y que operan mucho en el Aeropuerto de Málaga, y de Málaga a Córdoba es una hora, es menos distancia que cuando se vuela a Londres y hay que ir a la ciudad, que se tarda dos horas. Tenemos que tener en cuenta que hay que potenciar al aeropuerto, pero sobre todo hay que dotar de una oferta atractiva a la ciudad. Al estar bien conectados, creo que va a permitir el incremento en la afluencia de turistas.

-¿Oriente Medio entonces no es un objetivo para el futuro del aeropuerto cordobés?

-Es uno de nuestros objetivos, pero hemos llegado a un acuerdo con Málaga, que también tiene mucho interés y el foco puesto de manera muy directa en ese mercado. Hemos firmado un acuerdo para el desarrollo de la gastronomía halal y, sobre todo, vamos a llevar a cabo un plan de promoción, que será en mayo, visitando estos países para una promoción directa en este mercado, que consideramos estratégico. Málaga ya tiene acuerdos con líneas de Oriente Medio, lo que nosotros intentamos es que esos turistas que aterricen en Málaga lleguen a Córdoba y permanezcan más tiempo en la ciudad.

"Hay que dotar de contenido la visita a la ciudad entre semana, y para eso está el sector de los congresos"

-¿Qué le falta a la oferta de Córdoba?

-Lo que estamos trabajando mucho es en los ejes de actuación de la ciudad en torno al turismo, que los hemos marcado vinculados a las mesas de trabajo que se realizaron durante la pandemia con la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), y que van vinculados al plan estratégico que se desarrolló, que es magnifico y había que actualizarlo. Se establecen cuatro ejes: el cultural-patrimonial, el turismo de congresos, que nos podemos felicitar porque hemos terminado el proceso de dotar de la estructura necesaria a la ciudad de Córdoba con dos espacios de congresos, uno en un entorno privilegiado, colindando con la Mezquita-Catedral, complementado con el nuevo Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero, que creo que reúne las condiciones y las últimas tecnologías que nos va a permitir entrar al mercado de los grandes congresos, al que antes no podíamos acceder. Eso vinculado a la oferta gastronómica, y el sector ecuestre, que desde Córdoba Ecuestre dotan de una agenda durante todo el año, nos permite cumplir objetivos de ciudad.

-Uno de esos objetivos sigue siendo, año tras año, desestacionalizar el turismo...

-Sí, que lo tengamos durante todo el año y no se concentre en los meses típicos, que pasaba anteriormente, mente, fundamentalmente teníamos esa punta de turismo importante en abril y mayo y la idea es que tengamos una oferta atractiva que nos permita estar como destino preferente durante todo el año. Independientemente de que la cantidad es importante, el número de turistas, es mucho más importante la calidad. Estamos buscando ese turismo de calidad, que se consigue en los congresos, en el desarrollo ecuestre, en un turismo gastronómico, que nos va a permitir incrementar el gasto medio del turista y, al mismo tiempo, las pernoctaciones. Son puntos estratégicos y vitales en cualquier plan de desarrollo del turismo y en ese sentido estamos trabajando. El sector es el primero en aportación al Producto Interior Bruto de la ciudad, es vital y lo mantienen los empresarios, por lo que hay que mirarlos de forma muy directa y cuidarlos.

-Dentro de esos objetivos se crearon una serie de programas de actividades para llenar de contenido el calendario anual: el Otoño del Caballo, Kalendas, Córdoba en Púrpura, y la oposición denuncia que algunas se pueden perder...

-Nadie está diciendo que se van a perder. Estamos trabajando por potenciar las actividades dentro de las distintas delegaciones porque nosotros lo que necesitamos es que cuanto más producto haya, mejor, pero la obligación de esta delegación es promocionarlos, no crearlos. Estamos trabajando en cuanto a la promoción y poner en valor muchas rutas y actividades que son desconocidas. Córdoba es conocida por sus cuatro patrimonios, que son los que motivan al turista a venir, pero tenemos otra serie de ofertas y actividades culturales que vienen a consolidar que el turista se decante por nuestra ciudad. Estamos poniendo en valor la ruta de los molinos, dentro del turismo sostenible, porque el turista hoy le da valor a la sostenibilidad y la accesibilidad, queremos potenciar el Festival de la Guitarra, la Noche Blanca del Flamenco. Este año se cumplen los 30 años como Patrimonio Mundial del Casco Histórico y los 40 de la Mezquita-Catedral, los 150 años de Julio Romero de Torres, que va a hacer que estemos cargados de muchas actividades. En definitiva, hoy en día se viaja por un tema experiencial y lo que tenemos que conseguir es que Córdoba sea una auténtica experiencia, por eso dotamos de más contenido esa promoción.

"Si no sirviese la fórmula del Imtur, tampoco servirían las demás, como el Imdeec o el Imgema, hay que sacarle rendimiento"

-¿Y el espectáculo de luz y sonido del Alcázar, cuándo se va a recuperar?

-El espectáculo había tenido dos aperturas provisionales porque, como bien sabemos, el Alcázar es un bien protegido y al serlo, todas las actuaciones tienen que estar perfectamente reguladas. La Junta de Andalucía, a través de la delegación de Cultura, establece una serie de normas para el acondicionamiento del espectáculo y, en ese sentido, se presentan a la Gerencia de Urbanismo para que tome nota y ponga en marcha la actuación tal y como se exige. Una vez que la empresa adjudicataria realice esa actuación se podrá abrir el espectáculo de forma definitiva y no con licencias temporales, como estaba hasta el momento. En definitiva, intentamos abrirlo a la mayor brevedad posible pero de manera regulada, con licencia definitiva y que se pueda cumplir con la adjudicación que tenía la empresa.

-¿No hay fecha exacta para su puesta en marcha?

-Se está en el proceso de hacer esas mejoras en la manera de instalarlo. Fecha exacta no tenemos, pero estamos trabajando para que sea a la mayor brevedad posible y que sea como tiene que ser, hacer las cosas bien.

-El Gobierno andaluz aprobó ya el decreto de apartamentos turísticos y ahora el Ayuntamiento podrá limitarlos e incluso prohibirlos...

-Esta regulación no deja de ser una demanda del sector, los apartamentos turísticos son una fórmula más para alojarse en los destinos a los que acudimos, pero era importante que se regulara. No podía existir un desarrollo de las viviendas turísticas que no reuniesen la calidad, por temas de seguridad jurídica, aparte de la competencia desleal dentro de un modelo que es igual de válido que cualquier otro. Yo creo que está muy bien por el camino que se va, normalizar y regular estos alojamientos está fuera de nuestras competencias -como delegación- pero sí tenemos que estar en conexión con el sector para entender sus demandas y sobre todo que la regulación vaya de la mano de sus necesidades, pero también de las necesidades de la administración pública.

-¿Qué estrategia se plantean?

-Se está trabajando en ello, se han aprobado algunas de las líneas de actuación, pero creo que se irá perfilando dado la emergencia y el crecimiento exponencial que está teniendo el sector en los últimos años.

-Sobre todo un crecimiento que se concentra en una zona, en el Casco Histórico...

-Creo que está afectando a toda la ciudad. Es verdad que en el Casco Histórico se han abierto numerosos establecimientos de este tipo, pero creo que si se regula, una vivienda turística de calidad contribuye al mantenimiento de determinadas zonas, como el casco, y no está reñido con la convivencia entre las personas que viven en el entorno. Creo que las cosas reguladas ayudan a que la convivencia sea de la mejor manera posible.

"Estoy aquí por vocación, creo que es evidente, yo he venido aquí perdiendo dinero, pero ganando en satisfacciones"

-¿Cómo está la salud del Imtur, sigue en pie el planteamiento de eliminarlo?

-El Imtur es un organismo municipal exactamente igual que puede ser el Imgema o el Imdeec, si no sirviese la fórmula del Imtur, tampoco servirían las demás. Lo que es evidente es que vamos a intentar que el Imtur tenga la mejor salud que haya tenido nunca, y estamos intentando cuidar y tomando las medidas necesarias para que sea un verdadero órgano ejecutivo en la promoción de la ciudad. Se está analizando su estructura, porque las cosas no dejan de funcionar porque no sirva un modelo, el modelo sirve, lo que hay que buscar es hacerlo de la manera más eficiente posible. El Imutr es el órgano que usamos para ir a Fitur y a Madrid Fusión de la manera en la que lo hemos hecho. Hay que organizar las cosas y gestionarlas de manera adecuada.

-Es decir, que su eliminación ya no está sobre la mesa...

-Yo ahora mismo lo que me planteo es que es el órgano con el que contamos y que hay que intentar sacarle el mayor rendimiento posible.

-¿Qué grandes proyectos hay en cartera?

-Estamos intentando ser lo más eficientes posibles en el tema de promoción. Desde luego le damos mucha importante al turismo de congresos. Los fines de semana gozan de buena salud en Córdoba, pero desestacionalizar no es pensar en meses, hay que dotar de contenido la visita a la ciudad entre semana. Normalmente uno de los aspectos más importantes para ello son los congresos, ya tenemos la estructura, ahora estamos poniendo en marcha esa promoción. Tenemos que estar en primera división a la hora de que para las distintas empresas vinculadas a sectores como la salud, Córdoba sea un referente. El año pasado se cerró con unas 20.000 visitas, con repercusión de más de 10 millones de euros, y este año hay cerradas unas 35.000 visitas ya, un incremento absolutamente importante. Creo que es fruto de la gestión y los contactos que estamos realizando. En esa línea estamos muy orgullosos de poder acoger en septiembre el Congreso de Ciudades Patrimonio. No solo es un motor económico, sino un escaparate de promoción porque todas las personas que están en Córdoba, una ciudad accesible y segura, se convierten en magníficos prescriptores de ella.

-¿De qué se siente más orgullo en lo que va de mandato?

-Me siento orgullo de los resultados, del equipo que tengo y de trabajar por mi ciudad, es el mayor orgullo, para mí es un regalo único en la vida. Estoy aquí por vocación, no me mueve el interés económico y creo que es evidente, yo he venido aquí perdiendo dinero, pero ganando en satisfacciones tras ver que las cosas pueden cambiar. La gestión en la empresa privada durante casi 30 años se puede poner en marcha también en la administración pública con grandes resultados, la única diferencia son los tiempos, la gestión es gestión en todos sitios.