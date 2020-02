Vox pide una comisión de investigación por la polémica del Imdeco

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba, Paula Badanelli, ha asegurado este miércoles que, para su partido, "la única forma de saber la verdad sobre el caso" del Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco) "es llevar a cabo una comisión de investigación" en el Consistorio de la capital cordobesa.

Según ha recordado Badanelli en un comunicado, desde su partido ya lo dijeron "claro hace un par de semanas": o el presidente del Imdeco, Manuel Torrejimeno (Cs), "demostraba que lo que se recogía en ese correo y lo que decía la gerente era falso o tenía que irse a su casa", en relación a las acusaciones de la ya ex gerente del Imdeco, María Luisa Gómez, de que Torrejimeno quería "prevaricar".

Junto a ello, la portavoz municipal de Vox ha criticado que, tras solicitar poder asistir "al consejo extraordinario del Imdeco", se les ha "negado la posibilidad de ir", con lo que, según ha insistido, "la única forma que tenemos de saber la verdad y arrojar transparencia es ir a la comisión de investigación".

Badanelli entiende que Torrejimeno "tuvo la oportunidad antes de ayer de dar las explicaciones pertinentes y no lo hizo", por tanto "no nos sirve que nos pidan que esperamos a la comparecencia del Pleno, porque pensamos que va a ser un paripé y dar una patada para adelante".

En opinión de Vox, "si el edil de Ciudadanos no puede demostrar que ese correo y lo que dice la ex gerente del Imdeco es falso, debe irse, ya que un servidor público no puede poner por escrito a quién hay que adjudicar un contrato con nombres y apellidos, eso es un disparate y tiene un nombre en Derecho. No se puede tener al frente de una delegación a una persona sobre la que va a sobrevolar siempre la sombra de la duda permanente".