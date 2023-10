Vecinos y oposición claman contra la subida de la tasa de recogida de basura en Córdoba

El recibo de la recogida de residuos por parte de Sadeco será más caro el próximo año. En concreto, 34 euros anuales de media, una cantidad que oscilará en función de la situación de la vivienda sobre la que se gira el recibo. La medida fue aprobada este lunes por el consejo de administración de Sadeco entre las quejas de la oposición, los vecinos y el resto de colectivos presentes en el Consejo del Movimiento Ciudadano, que reclamaron sin éxito su retirada.

“Lo que estamos haciendo es pagar un impuesto que ha puesto Pedro Sánchez y con esto lo puedo resumir todo”. Esta es la respuesta que dio el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ante el rechazo del Consejo del Movimiento Ciudadano y también de las formaciones políticas municipales como PSOE, Hacemos Córdoba y Vox.

El alcalde aseguró que este incremento se debe a la entrada en vigor este 1 de enero de la ley que regula el impuesto a los vertederos, transportes y depósito de los residuos “y a quienes nos corresponde pagarlos es a los ayuntamientos, en este caso a Sadeco”. “Esta factura fiscal, que ha puesto el Gobierno de la nación, nos supone tres millones de euros al año, que al final pagamos todos los cordobeses”, subrayó. Bellido explicó también que a lo largo de este año 2023, ha sido la entidad municipal quien ha asumido su coste “a pulmón porque había una situación excepcional, que eran los remanentes de libre disposición”. “Hemos asumido el agujero de Sadeco a través de los remanentes, pero ahora eso se acaba”, apuntó.

Ante esta situación, según detalló, es que o ese coste de esos tres millones de euros “se repercute vía tarifas o Sadeco entra en quiebra”. Es más, insistió en que “el Ayuntamiento no puede financiar esos tres millones de euros a porque no los tenemos; es eso o subir impuestos. No podemos inventar el dinero”.

El alcalde recordó que tanto la Federación Española de Municipios y Provincias, como la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, ya se advirtió de esta situación y se pidió al Gobierno “una compensación a los ayuntamientos”.

Y es que la aplicación de esta ley, anotó, “obliga a los ayuntamientos a establecer en un plazo máximo de tres años una ordenanza que regule el coste real de la prestación de servicios de los residuos y su transporte”. En el caso de la ciudad de Córdoba ya contaba con ella, aunque la entrada en vigor de esta norma obliga a “cambiar el modelo de Sadeco y a poner un contenedor más –el marrón–, cuando nuestro modelo es más avanzado”, reiteró. Por ello, volvió a insistir en que “si no queremos que Sadeco entre en quiebra, hay que repercutir ese impuesto; no me gusta hacerlo porque llevamos cinco años bajando impuestos, pero en esta ocasión no tenemos otra, porque si no, no salen las cuentas y es la medida que tenemos que hacer”.

Es más, avanzó que desde el Consistorio “no descartamos acudir a la vía judicial –contra la citada ley– porque es un trastorno económico y de organización empresarial ya que habría que cambiar la línea de Sadeco”. Hasta el momento, el Ayuntamiento se encuentra a la espera de la alegación que ya ha presentado la empresa municipal de residuos a la citada normativa.

Bellido, además, reconoció que tampoco se descarta aumentar el precio de la tarifa de agua. En este sentido, indicó que hasta el momento “tenemos una situación distinta porque son necesarias inversiones por la sequía”. “Puede ser que haya que retocar esa tarifa, pero no tendrá nada que ver con la recogida de residuos sólidos urbanos en su cuantía, no es comparable”, señaló, al tiempo que añadió que “el precio del agua está subiendo en todos lados”.

La propuesta de la subida de la tasa de la basura para el próximo ejercicio de 2024 cuenta con el rechazo del Consejo del Movimiento Ciudadano, además de los grupos de PSOE, Hacemos Córdoba y Vox.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento y consejero de Sadeco, Antonio Hurtado, tildó de “ilegal” esta subida por la indexación –una práctica que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un índice de precios a lo largo de un período– y porque no solo se limita al ejercicio de 2024, sino al resto de ejercicios “sine die o hasta que lo tumbe la justicia”. En el caso del PSOE, ha admitido que “iremos hasta el final”.

En el caso de Vox, Rafael Saco, consejero también de Sadeco calificó este aumento como “la mayor subida de un impuesto en los últimos 30 años, el mayor sablazo a los bolsillos de las familias y de las empresas cordobesas, así podemos calificar este atraco fiscal que va a cometer el gobierno del PP con Sadeco”. Saco reiteró que “esta es una subida injustificada, que se hace sin dar explicaciones a la oposición y mucho menos negociar con ella, aplicando, y no hemos hecho nada más que empezar, el rodillo de la mayoría absoluta”.

Hacemos Córdoba, por su parte, también reclamó la retirada del punto del consejo de administración.

Movimiento Ciudadano

El Consejo del Movimiento Ciudadano también ha solicitado la retirada de la subida sobre tasas y precios de Sadeco, por suponer “un coste que no pueden asumir las familias y la sociedad cordobesa”. Una subida que además no ha contado con ningún proceso de participación ni de consenso tal y como se debe hacer según el reglamento de participación ciudadana”, denunciaron. “Esta subida se sumaría a otras muchas que “están sufriendo los cordobeses y cordobesas y que hacen muy duro llegar a fin de mes”, aseguró.

El Movimiento Ciudadano asumió que conoce “los mayores costes que supone para la empresa las nuevas normativas medioambientales y el proceso de mejora de la limpieza urbana”, pero entiende que “el coste no puede repercutirse directamente sobre las tasas y precios públicos de forma generalizada y desmesurada”.

“El coste deberá contar con fondos no finalistas municipales, ayudas públicas y una repercusión en las tasas y precios que pueda repartirse al menos durante cuatro años”, incidió.

Asimismo, “la situación de la empresa debería ser sometida a un plan de viabilidad que justificara subidas que siempre debieran estar, como máximo, en el entorno de la inflación media del año, y ser graduales y de carácter progresivo”. En cuanto a la propuesta, “ha sido presentada sin ningún tipo de negociación ni comunicación previa y amparada, entendemos, solamente en la mayoría con la que cuenta el gobierno municipal”.