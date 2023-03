Urbanismo da carpetazo a la recogida neumática de la basura en Córdoba

El presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, ha anunciado que el Ayuntamiento no presentará recurso de casación ante el Supremo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) tumbara el Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Urbanos en Córdoba. EL TSJA concluyó que el proyecto, que consistía en la instalación de un sistema de recolección de basura en las nuevas viviendas de la zona de Poniente, al completo, no tiene validez, ya que su desarrollo y ejecución no puede ampararse en el PGOU. Y es que una de las centrales de recogida de basura iba a ser instalada de manera subterránea en una zona verde de Turruñuelos.

Fuentes ha insistido en que "nos tendremos ahora que sentar con los vecinos, que han hecho un desembolso importante, para tratar de buscar una solución para poner en funcionamiento la red de recogida neumática que hay ya instalada". El próximo viernes 17 se celebrará un consejo rector extraordinario de la gerencia en el que se tomará de conocimiento y se acatará la sentencia.

La decisión se ha tomado, tal y como ha informado Fuentes, después de que los servicios jurídicos municipales hayan desaconsejado la presentación de dicho recurso de casación insistiendo en que, "la sentencia del TSJA tiene razón, ya que en zona verde no se puede colocar instalación industrial alguna", ha explicado el edil de Urbanismo. Los servicios jurídicos concluyen que la presentación del recurso sería "una pérdida de tiempo y de recursos económicos".

Según rezaba la respuesta de la sala de lo Contencioso-Administrativo, el Plan Especial de Recogida Neumática de Residuos Sólidos Urbanos "incurre en una extralimitación por violación de las determinaciones" del Plan General de Ordenación Urbana de Córdoba (PGOU). Los afectados son miles -unos 8.000 en concreto-. De hecho, los propietarios de la junta de compensación del plan parcial O-5 Camino de Turruñuelos fueron los que acudieron a los tribunales para intentar tumbar el plan.

El pasado 25 de enero la GMU ya había aprobado detener el proceso y exonerar a las promociones de viviendas de la obligación de ejecutar las instalaciones mecánicas y de extracción previstas en dicho plan por considerar, tal y como lo había señalado también la Asociación de Empresarios de la Construcción e Infraestructuras de Córdoba (Construcor) en su petición, que "no es razonable" que se siga pagando los costes que supone la ejecución de estas instalaciones, y la repercusión que tienen sobre el precio de las viviendas a los propietarios mientras el asunto "no cuenta con la necesidad jurídica necesaria".

Construcor advirtió al Ayuntamiento que estudiara "con extremo cuidado y sensatez" las alternativas a la recogida neumática de residuos después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) declarara nulo en su integridad este plan especial. El colectivo insistía en que las alternativas debían pasar, por una parte, por "seguir evitando el deterioro de las infraestructuras", y por otra, por evitar la posible contracción de la inversión privada y la posibilidad de que otras administraciones públicas dejen en suspenso las inversiones comprometidas ante la expectativa de reconsiderar su diseño y ejecución.

¿Qué ha ocurrido con el plan?

Este proyecto se impulsó con Rosa Aguilar al frente del Consistorio y, después, en el anterior cogobierno de PSOE e IU, con Pedro García al frente de la GMU. En marzo de 2005 y en una posterior modificación de marzo de 2007, el Ayuntamiento de Córdoba estableció dicho plan, que regula la recogida de basura con la implantación de esta infraestructura en las nuevas actuaciones urbanísticas del término municipal, específicamente de la zona de Poniente.

En la recogida neumática, los residuos se introducen en el sistema mediante unos buzones de entrada instalados en las zonas comunes de las urbanizaciones privadas (parcelas) y son transportados en conducciones enterradas en la vía pública por una corriente de aire hasta la central de recogida. Esta cumple la doble función de mantener la red con las presiones de aire adecuadas para el transporte, y concentrar y compactar los residuos en contenedores que se transportarán en vehículos a la planta de reciclaje. Para el vidrio y los residuos voluminosos se disponen, junto a los buzones, cuartos con contenedores.

Según los datos de Sadeco en 2021, poseen ya instalación de recogida neumática un total de 74 parcelas urbanizadas, con 114 puntos de vertido con un total de 319 buzones y 109 cuartos de contenedores, y están ya instalados cerca de 16 kilómetros de tubería que darán servicio a más de 14.500 viviendas equivalentes (viviendas y comercios).

Por otro lado, la edificación de las parcelas continuó durante 2021, se finalizaron diez instalaciones y se mantenían en obra, a final de año, 13 parcelas. Además, se han aprobado seis nuevos proyectos, siendo un total de 25 los que estaban pendientes de comienzo de ejecución, y 51 las parcelas, de los planes parciales instalados, que no han presentado aún proyecto de edificación.