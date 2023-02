Trasladada al Virgen del Rocío la mujer herida en la explosión del Parque Figueroa en Córdoba

La mujer de 56 años herida tras la deflagración de una bombona registrada a última hora de la tarde de este jueves en una vivienda en el Parque Figueroa, en Córdoba, ha sido trasladada este viernes a la Unidad de Quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Reina Sofía de la capital cordobesa, según confirman fuentes sanitarias.

Las fuentes han detallado que la mujer se encuentra muy grave y con pronóstico reservado como consecuencia del suceso, registrado minutos antes de las 20:30, cuando el teléfono de Emergencias 112 Andalucía ha recibido la primera de varias llamadas que alertaban de la deflagración en una vivienda situada en la calle Pasaje Marino Jerónimo Cabrera, en la que había personas atrapadas.

Así, indicaban que había una mujer entre escombros en la segunda planta y varias personas que pedían ayuda desde la azotea. Rápidamente, la sala coordinadora activó a los Bomberos, a la Policía Local, Policía Nacional y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que movilizó varios equipos de emergencias.

La citada mujer de 56 años resultó herida grave y fue evacuada por una UVI móvil al hospital, mientras que los servicios sanitarios tuvieron que atender en el lugar a dos personas por crisis de ansiedad.

Los Bomberos han apuntado a un escape en una bombona de gas como el origen de la deflagración. Efectivos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) procedieron al desalojo de viviendas.

En este sentido, el jefe del servicio de Bomberos del Ayuntamiento, Daniel Muñoz, informó este jueves en la zona junto al alcalde, José María Bellido, de que los efectivos han trabajado en el desescombro de la vivienda siniestrada, asegurando que el edificio no sufre "riesgo estructural", más allá de "daños en tabiquería".

Al margen de las viviendas desalojadas al ser colindantes a la del siniestro en la segunda planta, el resto de habitantes del bloque evacuados pudo a sus hogares una vez finalizadas las labores de "estabilización" del inmueble. El alcalde agregó que la mujer herida grave "estaba sola" en la vivienda en el momento de la explosión.

En contacto con los vecinos

Mientras, el alcalde ha destacado este viernes que están "en contacto directo con la asociación de vecinos y con la comunidad de propietarios por si surgen necesidades nuevas que se puedan responder" ante los dos bloques afectados por la explosión.

En una rueda de prensa, el regidor ha mandado un mensaje de "cariño y ánimo" a la mujer herida grave y a todas las familias afectadas, tras estar con ellas este jueves en el barrio hasta pasadas las 23,00 horas, "mientras estaban desalojados dos bloques y se comprobó que podían volver".

Al respecto, ha agradecido al Cuerpo de Policía Nacional, la Policía Local y al Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento "la magnífica respuesta que dieron, coordinada entre todos, para la emergencia que surgió debido a la explosión", de modo que "fue una actuación rápida e inmediata, con los vecinos colaborando muy bien", así como los Servicios Sociales del Ayuntamiento, "que desde primera hora estuvieron en contacto con los afectados".

Tras comentar que "no hubo necesidad al final de realojar a nadie", ha explicado que la vivienda afectada directamente por la explosión y tres colindantes, dos del bloque 10 y una del bloque 8 de la misma calle, "sí tuvieron que ser desalojadas, porque, aunque no había daños estructurales en los edificios, la tabiquería, ventanas y carpintería estaban muy afectadas y no había tiempo por los bomberos para ponerlas en condiciones de seguridad para los vecinos".

No obstante, Bellido ha apuntado que "el resto de vecinos pudo volver a sus casas en todos los bloques", mientras que "los vecinos que no pudieron volver a sus casas anoche encontraron realojo por parte de familiares y amigos en otras viviendas, incluso dentro del propio barrio".

Además, ha señalado que "ya se está haciendo la evaluación por parte de la Policía Nacional sobre las causas del accidente", al tiempo que "por parte de Bomberos y de Urbanismo se trabaja desde este viernes para que puedan volver cuanto antes las personas de las cuatro viviendas que anoche no pudieron entrar".

Igualmente, el alcalde ha informado de que "durante toda la noche ha estado en la zona una patrulla de Policía Local, porque como muchas casas perdieron las puertas para que no hubiera problemas de seguridad y dar la sensación de tranquilidad".