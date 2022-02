Ruta por Australia tras la reapertura de fronteras

El pasado 7 de febrero Australia anunció la reapertura de sus fronteras tras casi dos años de cierre. El país permitirá así la entrada de turistas con la pauta completa de vacunación a partir del 21 de este mes sin necesidad de solicitar una exención. Además de conocer los sitios más destacados durante la planificación de un viaje a este destino, es importante tener en cuenta una serie de requisitos y preparativos.

Requisitos y preparativos

Australia vuelve a dar la bienvenida a los turistas con la pauta completa de vacunación a partir del 21 de febrero. Hasta ahora, únicamente se permitía la entrada a viajeros internacionales que contaban con una exención de viaje, un documento que solo se concedía a ciudadanos australianos, personal esencial, residentes permanentes del país o familiares directos de estos. A partir de ahora esta exención únicamente será necesaria para aquellos viajeros mayores de edad que no estén vacunados ni cuenten con un certificado médico que les exima del requisito de vacunación por motivos de salud. Los viajeros vacunados deberán tener la pauta completa (2 dosis o 1 de Janssen, administrada como mínimo 7 días antes de la llegada) y llevar consigo un certificado de vacunación emitido por una autoridad nacional o estatal que lo acredite, ya sea en papel o en formato digital. Sin embargo, los menores de 12 años no hace falta que estén vacunados, mientras que los jóvenes no vacunados de entre 12 y 17 años pueden viajar a Australia bajo ciertos requisitos, que varían según el estado.

Asimismo, todo viajero mayor de 5 años debe presentar un resultado negativo de una prueba diagnóstica de coronavirus antes de viajar Australia, también para hacer escala. Se aceptan pruebas NAAT (PCR)

Por último, las personas que viajen a Australia deben rellenar una declaración conocida como “Australia Travel Declaration” durante las 72 horas previas a la salida, requisito aplicable también a las escalas en el país.

Solicitud de visto obligatoria

Otra elemento importante que debe tenerse en cuenta durante la preparación de un viaje a Australia es la solicitud del visado eVisitor, un documento que los viajeros europeos pueden solicitar fácilmente por internet. Tras haber rellenado el sencillo formulario y realizado el pago correspondientes, el visado se tramita en un plazo de 5 días y, tras su concesión, permite viajar a Australia durante un año siempre y cuando cada visita no supere los tres meses. Para los viajes más largos que superen este periodo de tiempo, no se puede utilizar el visado electrónico y deberá solicitarse un visado mediante el Global Service Center.

Regiones y mejor época de viaje

Las estaciones en Australia son las opuestas a las que estamos acostumbrados en Europa. Cuando es verano aquí, es invierno en Australia y viceversa, por lo que muchos aprovechan el invierno para viajar a este destino y disfrutar del calor. Sin embargo, Australia es un país enorme, y el clima puede variar considerablemente de un estado a otro.

Nueva Gales del Sur, al sureste de Australia, tiene varios climas dentro del mismo estado. Mientras que en la costa las temperaturas son agradables y oscilan entre 18 y 25 grados, las llanuras desérticas del noroeste no admiten civilización alguna debido a la sequía. Victoria, por su lado, es uno de los dos estados que sigue claramente las cuatro estaciones que conocemos en Europa, con temperaturas moderadas de hasta 25 grados en verano y mínimas de 6 grados en invierno. Australia Meridional es el estado más seco del país con temperaturas habituales de 35 °C y una superficie es rocosa y desértica en su mayor parte. Los inviernos, sin embargo, son algo más fríos y se puede llegar a los 10 grados. Australia Occidental, por otro lado, tiene diferentes zonas climáticas, con veranos son generalmente cálidos y húmedos, e inviernos secos. El centro del país, también llamado Outback, se caracteriza por sus llanuras desérticas y por hacer calor todo el año, con temperaturas que a veces alcanzan los 40 °C. Esta zona natural está bastante aislada del mundo civilizado, por lo que el gobierno australiano obliga a los extranjeros que viajan por esta zona a utilizar un vehículo con tracción a las cuatro ruedas. En el estado de Queensland se puede disfrutar de temperaturas tropicales de entre 21 y 29 grados (en invierno, sin embargo, pueden bajar hasta los 10 °C). Por último, Tasmania es el otro estado en el que se distinguen claramente las cuatro estaciones. En verano, puede hacer bastante calor, pero al igual que en Victoria, en invierno hace frío.

Así pues, la mejor época para viajar dependerá de la zona que se visite, el momento en que se haga y las preferencias de cada uno en cuanto a temperaturas. En cualquier caso, se recomienda comprobar con antelación las previsiones meteorológicas de la región que se va a visitar antes de la salida para poder hacer los preparativos adecuados.