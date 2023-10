Retrasos en los trenes de Córdoba: "No quiero que me devuelvan el dinero, quiero llegar temprano a mi trabajo"

Retrasos de hasta dos horas y media han tenido que soportar los usuarios de Renfe en la estación de trenes de Córdoba por el fallo en la línea de Alta Velocidad de Madrid que se registró a las 07:52 de este martes 3 de octubre. Eran las 07:55 cuando los viajeros del tren Avant que va a diario hasta Sevilla fueron informados del retraso, se trata de un tren que usan cientos de trabajadores para llegar a sus puestos de trabajo en la capital hispalense.

La avería registrada este martes ha sido puntual, pero el tren de Córdoba a Sevilla suele presentar retrasos casi a diario. "No quiero que me devuelvan el dinero, quiero llegar temprano a mi trabajo", ha comentado a El Día Marga Sánchez, que trabaja y viaja a Sevilla todos los días. Como a ella, a cientos de personas se les ofreció dos alternativas esta mañana: pasar a otro tren, proveniente de Málaga, a las 08:15, donde solamente podían ir 15 personas para ocupar las plazas libres, o coger un Regional, que tarda el doble de tiempo del que ellos han pagado.

"Lo de hoy ha sido sorprendente, todo el mundo desesperado, discusiones entre los viajeros, nos gastamos un dineral en pagar un tren y un bono para esto", ha matizado. Sus compañeros de tren "se juegan el puesto de trabajo" con una situación que ahora suele ser habitual. "Está ocasionando, aparte del malestar, problemas laborales, estamos llegando tarde a trabajar todos los días", han defendido los trabajadores, muchos resignados a volver a casa este martes.

En el otro lado de la realidad, María del Mar Sánchez perderá un vuelo este 3 de septiembre. "Por mucho que reclame a Renfe, el avión lo he perdido", comenta mientras hace la fila para entrar a pedir información en las oficinas de Renfe. Sánchez cogía el tren de las 10:09 a Málaga, un tren que llevaba ya una hora de retraso, y que le hará perder la conexión en avión que tiene estipulada con Palma de Mallorca. "Ya no me da tiempo de llegar al aeropuerto y esto no hay quien me lo pague", afirma.

Fuentes de Renfe han indicado a El Día que "esta avería ha provocado afectaciones en los servicios de alta velocidad de Madrid Puerta de Atocha y a los que circulan en túnel Chamartín-Torrejón. Una vez solucionada, de forma progresiva empiezan a circular trenes". En la estación de trenes de Córdoba poco a poco iban llegando trenes y los trabajadores de las compañías se han encargado de ir llamando a los viajeros para abordar.