El Reina Sofía hará 30.000 estudios al año con un nuevo equipo de radiología infantil

El Hospital Universitario Reina Sofía ha puesto en marcha una consulta pediátrica de radiodiagnóstico digital donde se podrán realizar unos 30.000 estudios al año. El nuevo equipo, que entró en funcionamiento el pasado mes, se ubica en la primera planta del Hospital Materno Infantil con el fin de diferenciar los circuitos de adultos y de niños.

La sala de exploraciones radiológicas cuenta con un nuevo equipo de radiología digital, que ofrece importantes ventajas para el paciente y para el especialista. En este sentido, la responsable de sección de Radiología Infantil, Josefina Vicente, señala que "la incorporación de este equipamiento y la robotización de la sala nos permite acortar los tiempos de respuesta, ofrecer un diagnóstico más preciso y personalizado gracias a la nitidez de la imagen, reducimos el margen de error y, sobre todo, reducimos al mínimo la dosis de radiación al paciente". En esta línea, la especialista recuerda el principio Alara (As Low As Reasonably Achievable), que implica ofrecer siempre la máxima protección al paciente ofreciéndole la menor dosis de exposición posible.

La digitalización implica que se reduzca el tiempo de realización las de pruebas

Otra de las ventajas para el paciente es la mayor comodidad, ya que la digitalización implica que se reduzca el tiempo de realización de las pruebas, por lo que se acorta el tiempo de estrés para el menor, así como el número de repeticiones de pruebas que suelen ser frecuentes cuando el paciente no colabora por diversos motivos.

Por último, también permitirá separar los circuitos asistenciales entre adultos y niños, incrementado la calidad asistencial del hospital, adecuando los espacios a las necesidades y expectativas, generando entornos más acogedores, favorecedores y cálidos para un gran número de niños.

La nueva sala permanecerá abierta las 24 horas durante los 365 días del año, según el hospital. En ella trabajan un grupo de profesionales que incluye a técnicos especialistas en Radiodiagnóstico, radiólogos, celadores y, en ocasiones, personal de enfermería, que ofrecen todas las pruebas diagnósticas posibles de radiología convencional, como radiografías de esqueleto tanto axial como miembros, telemetrías, radiografías de tórax y de abdomen simple, así como de cráneo, columna o cuello, entre otras. Al año, 27.269 pacientes menores de 14 años requieren la realización de radiografías urgentes o programadas.