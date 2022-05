"Sin donantes el milagro no sería posible": El Reina Sofía de Córdoba busca ser referencia en trasplante domiciliario

El Hospital Universitario Reina Sofía arranca su tradicional Semana del Donante que este año cumple su vigésimo aniversario. Para conmemorar estos 20 años de trabajo conjunto con las asociaciones de pacientes, colectivos, organizaciones, entre otros, el centro ha organizado una intensa programación de actividades musicales, deportivas y científicas con el objetivo de lograr la máxima participación ciudadana posible y difundir la importancia de la donación entre la población.

Se llevarán a cabo iniciativas que reunirán a decenas de personas entorno a esta campaña y que ayudarán a pintar de rojo las calles y las redes sociales bajo el lema Regala Vida, Dona Órganos. “Gracias a estas iniciativas y a las que se desarrollan también el resto del año, logramos mantener vivo el mensaje de la donación. Sin donantes, el milagro de los trasplantes no sería posible y por ello, no podemos empezar de otra manera que no sea agradeciendo a los donantes y a sus familiares su generosidad”, ha explicado la delegada de Salud, María Jesús Botella.

En esta línea, Botella también ha destacado el gran trabajo que realizan los profesionales de los diferentes equipos de trasplantes que, además de la labor puramente asistencial, están buscando continuamente alternativas que puedan dar respuesta a las personas que en estos momentos esperan un órgano.

Ejemplo de estas alternativas es el programa de trasplante autólogo domiciliario que el hospital puso en marcha hace poco más de un año, que ha evitado en este tiempo que 15 pacientes hayan tenido que ingresar una media de tres o cuatro semanas por persona, o lo que es lo mismo, un total de 204 días para su recuperación tras realizarse el trasplante de progenitores hematopoyéticos –de células del propio paciente-.

“Programas como éste permiten mejorar sustancialmente la calidad de vida de las personas, ya que afrontan la recuperación acompañada de un cuidador, en un entorno más amable y cómodo, que les permite hacer una vida lo más normalizada posible, evitando el entorno hospitalario y con la total garantía de seguimiento especializado por parte de los profesionales sanitarios del hospital”, ha destacado la delegada.

Trasplante autólogo domiciliario

Como ejemplo de este programa, están los pacientes Marcos y Juan, (ambos ya recuperados del autotrasplante), y Juan y Pilar, sus cuidadores. Todos ellos ponen valor las ventajas de esta fórmula asistencial en la que el cuidador juega un papel clave, ya que tiene que ingresar con el paciente, atravesar todas las fases con él y extremar las medidas de higiene y prevención para que la calidad de vida de la persona trasplantada no se vea comprometida.

Para facilitar este trabajo, la Unidad de Hematología del hospital ha puesto en marcha una escuela de pacientes, asesorada por la Escuela Andaluza de Salud Pública, con la que persigue que cuidadores que hayan superado esta experiencia formen a otras personas que vayan a iniciar el proceso y les aconsejen sobre la importancia de llevar una detallada higiene del domicilio, conocer la nutrición de su familiar o cómo cocinar los alimentos.

La directora de Hematología, Concha Herrera, ha explicado que este tipo de tratamiento está indicado para diagnósticos de mieloma y linfoma, siempre que cumpla una serie de condiciones relacionadas con el grado de autonomía, ubicación de la vivienda (a menos de 30 minutos del hospital), contar con una persona las 24 horas del día, características del domicilio, entre otras.

En este sentido, la doctora Herrera ha mandado también un mensaje de tranquilidad para todas aquellas personas cuyo hogar no cumpla los requisitos, ya que “en estos casos, contamos con la colaboración de la Asociación Española Contra el Cáncer, que ha cedido un piso destinado para la recuperación de estos pacientes en la capital”.

Por su parte, la hematóloga y la enfermera responsables del programa en el Hospital Reina Sofía, Estefanía García y Laura Romero, respectivamente, han explicado las diferentes fases que atraviesa el paciente y el cuidador desde que es diagnosticado.

Tras su valoración para ser incluido en el programa, el equipo valora el momento adecuado para la extracción de las células madre del paciente (que serán infundidas posteriormente). Tras este primer momento, el paciente ingresa unos cuatro días en el hospital, recibe un tratamiento específico, vuelve a su domicilio y, a la semana, acude de nuevo a la Unidad de Aféresis para la extracción de las células. Éstas son congeladas y almacenadas hasta el momento de la infusión que es cuando comienza la fase del trasplante y su aislamiento en domicilio.

Programación XX Semana del Donante

La Semana del Donante que este año celebra su vigésima edición, estará llena de actividades. La directora gerente del hospital, Valle García, ha explicado la importancia de esta campaña y de visibilizar durante una semana “el importante esfuerzo que realizan los profesionales para dar respuesta a las personas que esperan un órgano, así como el gran apoyo y colaboración de la sociedad cordobesa sin el que no podrían realizarse la gran mayoría de las actividades de promoción de la donación que nos han ayudado a mantener una de las mayores tasas de donación del país”, ha indicado García.

Desde hoy, 30 de mayo, se inicia esta programación en la que se vuelven a recuperar actividades tradicionales como las mesas informativas de las asociaciones de pacientes trasplantados en el hospital y de programas de radio.

Mañana martes 31 se instalará la mesa informativa por parte de la Asociación Andaluza de Trasplantados de Corazón Ciudad de los Califas y se celebrará la tercera edición de la entrega de premios Miguel Berni a la donación de órganos, que reunirá a decenas de personas en el salón de actos del hospital. Por la tarde, ese mismo día, tendrá lugar la misa en honor a los donantes de órganos en la Mezquita Catedral por la tarde.

El miércoles, día central y día del donante, el hospital ha organizado un encuentro científico centrado en la importancia de los soportes de perfusión en los programas de trasplante pulmonar y hepático. Además, se realizará la tradicional ofrenda floral en el Monumento al donante, así como la mesa informativa, en la que habrá presencia de todas las asociaciones de pacientes y de la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Córdoba.

También durante la mañana, en las actividades propias del Instituto Municipal de Artes Escénicas se repartirán abanicos de la donación para familiarizar a los más pequeños con este acto generoso. Además, este día la Semana del Donante contará también con la complicidad de Deza y Piedra, dos grandes cadenas de supermercados cordobeses, cuyos empleados lucirán durante la jornada la camiseta de la donación.

Por la tarde, la Marcha por la Donación volverá a vestir de rojo una de las avenidas más importantes de la ciudad, el Vial Norte, tras dos años en los que ha tenido que interrumpirse su celebración por motivos relacionados con la pandemia.

El jueves es el turno de la colecta sangre, elemento imprescindible en el trasplante, y la mesa informativa a cargo de la Asociación Andalusí de Trasplantados Hepáticos.

El viernes también hay prevista una intensa cartera de actividades como la mesa informativa a cargo de los pacientes trasplantados de pulmón, se volverá también a pintar algunos de los principales pasos de peatones de la ciudad y, para llamar también la atención de los más jóvenes, se desarrollará un flashmob por la donación en la puerta del Gran Teatro dinamizado por la Academia Langa de baile, deporte y zumba en la que participará el alumnado del IES Concepción Arenal. También el viernes dará comienzo la segunda edición del Torneo de Pádel por la Donación organizado por el Real Aeroclub de Córdoba y, para los pacientes ingresados se servirá un postre especial centrado en la donación.

Además, durante toda la semana las camisetas rojas de la donación estarán paseando por la ciudad y la sierra a través de los diferentes equipos de senderismo del Club de Montaña Verticalia, que realizará más de una decena de rutas.

Igualmente, los autobuses de la empresa municipal Aucorsa mostrarán los tradicionales carteles informativos, la Diputación también lucirá tres pancartas, se instalarán expositores con abanicos en el Ayuntamiento y Diputación y en los centros comerciales del Zoco y El Corte Inglés, así como en lugares con gran afluencia de público como el Círculo de la Amistad.

El domingo cerrará esta semana con dos actividades relacionadas con el deporte: la entrega de los premios del campeonato de pádel y la ruta ciclista que el club Kilómetros de vida realizará por diferentes espacios de la ciudad.

Por último, también durante esta semana el hospital emitirá la primera miniserie de podcast centrada en el proceso de la donación y el trasplante en la que se recogen testimonios de una pareja de donante y receptor, de todos los profesionales que intervienen en el proceso del trasplante, un equipo extractor, coordinadores de trasplantes y la directora de la Organización Nacional de Trasplantes, Beatriz Domínguez, describiendo los principales retos a los que se enfrenta este campo de la Medicina.

Con toda esta programación, el Hospital Reina Sofía persigue mantener vivo el mensaje de la donación e invitar a todas aquellas personas que todavía no hayan reflexionado sobre este gesto que ayuda cada año a ofrecer una nueva oportunidad a centenares de personas