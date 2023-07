Recortes Cero llama en Córdoba a “detener el atraco de la inflación y la deuda”

Recortes Cero ha celebrado un mitin en Córdoba, encabezado por Violeta Tercedor, cabeza de lista para las elecciones generales del próximo 23 de julio y portavoz en Córdoba.

En el encuentro se han dado a conocer distintos puntos del programa de la formación como la lucha contra la violencia machista, el blindaje constitucional de las pensiones, las medidas contra los abusos de los monopolios que atacan el medioambiente, el plan de reindustrialización basado en la devolución del rescate bancario, y el “Plan de Urgencia contra la Inflación”.

En su intervención, Tercedor ha defendido el plan de cinco medidas contra la inflación y la crisis de Recortes Cero. El citado plan incluye actuaciones como poner tope a los precios de 1.000 productos básicos concentrado en el tramo de beneficios de los monopolios de la distribución y la alimentación y también un impuesto sobre los beneficios extraordinarios que compense la subida de los tipos de interés que encarece los préstamos.

A estas medida, suma el cambio en el sistema de fijación de precios de la energía, el fin de la práctica de compra de los productos por debajo de su coste de producción, una tasa cero sobre la subida de las hipotecas desde mayo de 2022 que se transforme en una ayuda a las familias, y una reforma fiscal para que bancos y monopolios paguen un 50% del Impuesto de Sociedades para rebajar a la mitad lo que pagan las pymes, además de un 75% del IRPF "para que los verdaderos grandes tenedores de viviendas paguen lo que es justo de acuerdo a los beneficios, y pueda crearse un fondo para la creación de un parque público de viviendas".

En el mitin también ha intervenido José Lara, candidato de la formación, que ha considerado que "la inflación es un atraco de bancos y monopolios, y no es un fenómeno natural, resultado inevitable de la pandemia o de la guerra".

Juan Carlos Domínguez, por su parte, ha sido el encargado de presentar el plan para reindustrializar el país. "Pedro Sánchez quiere impulsar la industria de los microchips en España, una de las más punteras. Bien. ¿Qué ha hecho? Viajar a Estados Unidos para proponerle a los grandes monopolios norteamericanos que la desarrollen en España, recibiendo ellos una parte de los fondos europeos", ha señalado el también candidato.

En esta misma línea, ha recordado que Sumar propone ahora crear medio millón de empleos impulsando las energías renovables. "¿De dónde saldría el dinero? De que el Estado lo ponga. Y de los fondos europeos. No toca en nada los beneficios ni los recursos que controlan bancos, monopolios y capital extranjero. Y lo basa en unos fondos europeos para las renovables que se están llevando las grandes eléctricas como Iberdrola o Endesa".

La propuesta de Recortes Cero se basa en un plan de choque que movilice casi 100.000 millones para reindustrializar el país, reduciendo el paro por debajo del 7% porque se crean 1,5 millones de empleos productivos, fijos, con derechos y buenos salarios, a través de una banca pública.

La candidata Mari Carmen Rodríguez, por su parte, ha explicado por qué hay que votar a Recortes Cero y ha defendido que el principal problema que tenemos no es la ultraderecha, "pese a que PP y VOX no dejen de dar razones para ello, sino que bancos y monopolios han incrementado sus beneficios especialmente en los últimos años, mientras nuestros salarios se han reducido, no llegamos a fin de mes y las pymes se endeudan".