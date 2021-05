Rafael Gómez reclama que se le devuelva la propiedad de Tívoli y poder abrir "en 15 días"

El empresario cordobés y propietario de Tívoli World, Rafael Gómez, popularmente conocido como Sandokan, ha lanzado un SOS para que se le devuelva temporalmente la posesión del parque y poder abrirlo "de forma inminente", mientras se resuelve el litigio que mantiene con Tremon, empresa pendiente de hacerse cargo del mismo.

"No podemos dejar morir a Tívoli. Por ello, me ofrezco públicamente a abrir sus puertas en unos días", ha manifestado este miércoles el que fuera concejal de UCOR en el Ayuntamiento de Córdoba en una rueda de prensa, junto a sus hijos Esther y José Miguel Gómez, celebrada en este establecimiento de ocio, ubicado en Benalmádena (Málaga).

También ha afirmado que quiere "abrir el parque en 15 días" al ser el propietario de la Compañía Internacional de Parques y Atracciones S. A. (CIPASA), que ejercía la explotación del recinto y que entró en concurso de acreedores en agosto del año pasado.

"Aquí he venido yo con mis hijos, y ahora vienen mis nietos, y quieren venir los padres y las madres. Quiero que se abra el parque por el bien de los trabajadores y de todos los que vienen del mundo a la Costa del Sol", ha ensalzado.

Gómez, que ingresó en prisión en diciembre de 2017 para cumplir una condena de cinco años y tres meses de cárcel por un delito fiscal continuado y que salió en marzo de 2019, ha indicado también que "estoy en concurso por 6.000 euros, yo no gestiono el parque, hay un administrador, y es el que dice que no quiere abrirlo". "Déjeme que yo lo abra, pero no quiere ponerse en contacto conmigo”, ha apuntillado.

El empresario ha asegurado que está firmemente esperanzado en el que el Tribunal Supremo le va a devolver la posesión del parque porque "Tremon jamás pagó su compra".

Por eso y, mientras se resuelven todas las demandas en las que pide la nulidad del contrato de su compraventa, el empresario cordobés se ha ofrecido a abrir sus puertas "para evitar el daño que se le hace a los más 300 trabajadores directos e indirectos del recinto, así como a la propia imagen y a la oferta de ocio de la Costa del Sol que perdería uno de sus emblemas y baluartes más reconocidos del turismo familiar de los últimos 50 años".

Ante esta situación, también ha presentado un recurso ante la decisión manifestada por el administrador concursal de Tívoli de darle la posesión del mismo a Tremon porque, en su opinión, "solo va a conducir a su cierre definitivo por el mero interés de especulación urbanística que esta promotora persigue". Además, ha pedido autorización para presentar una nueva demanda contra Tremon por la nulidad de la compraventa.

Gómez ha criticado la "falta de apoyo" por parte de las administraciones en un parque que él mismo y los agentes económicos y sociales consideran "viable", por lo que ha insistido en su apertura "inminente".

Además, ha reprochado la posición del equipo de gobierno y que el alcalde, Víctor Navas, "se ha posicionado en favor de una de las partes como es Tremon, cuando el tema aún no está resuelto judicialmente".

Gómez ha recordado que compró Tívoli en 2004 y que su detención por el caso Malaya supuso "el cierre de puertas" del parque y le obligó a "vender bienes para pagar a los proveedores y a los bancos" porque, según ha expuesto, "no quería hacer suspensión de pagos".

"Las puertas de Tívoli deben permanecer abiertas porque el parque representa el corazón y el alma del turismo familiar de la Costa del Sol, no podemos dejarlo morir", ha concluido.

El que fuera uno de los primeros parques de atracciones de Andalucía se encuentra cerrado y sus trabajadores en paro, y, además, arrastra una deuda que supera los 11 millones de euros y entre sus principales acreedores se encuentran Hacienda y la Seguridad Social.