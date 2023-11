Radiografía de la siniestralidad laboral en Córdoba: los sindicatos ponen el foco en los casos de ictus e infartos

La realidad y los datos que deja la siniestralidad laboral continúa preocupando a los sindicatos, que exigen a la Junta que aplique ya el plan de choque puesto en marcha para luchar contra este tipo de accidentes, que se cobran la vida de muchos cordobeses año tras año y que pone el foco ahora en una realidad que había quedado en un segundo plano: la salud mental.

Desde UGT y CCOO Córdoba exigen centrar la atención en los accidentes no traumáticos, es decir, los ictus e infartos, que desde enero de 2023 hasta septiembre han sufrido diez personas en la provincia cordobesa por los altos niveles de estrés, presión por las responsabilidades y el acoso, que provoca que se alteren los niveles de tensión. De esos diez accidentes, ocho han sido mortales, según los datos que manejan los sindicatos.

Para el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, tras la pandemia las empresas están intentando recuperar sus beneficios en poco tiempo y "lo están haciendo a base de los trabajadores", lo que está generando un aumento en los casos de ansiedad y estrés. Una parte de esos trabajadores, explica a El Día el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, son autónomos, por lo que reivindican que se mejoren sus condiciones en caso de una baja por enfermedad y que la Inspección de Trabajo investigue los casos. En este sentido, han informado de que con la Junta de Andalucía impulsan una campaña para que las empresas se acojan a ayudas que permitan instalar desfibriladores en los centros de trabajo y poder salvar vidas, aunque, eso sí, la prevención sigue siendo la principal herramienta.

Entre los accidentes no traumáticos los sindicatos recuerdan el de un hombre de 58 años que murió cuando trabajaba en una finca de Montilla en torno a las 10:00 del pasado 11 de agosto, cuando se sintió indispuesto con mareos y dificultad para respirar y falleció en el lugar. En un principio se hablaba de un golpe de calor, pero "resultó ser un infarto". UGT y CCOO piden que se mejore la legislación en cuanto a reconocimientos médicos en riesgos psicosociales, que las evaluaciones en este ámbito sean frecuentes.

Catorce muertes

Hasta agosto de este año, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, 5.624 personas han sufrido algún accidente mientras trabajan, siendo 523 de ellos autónomos. La mayoría de los accidentes han sido leves, 5.559 de ellos, mientras que graves han sido 53, in itinere 720 y mortales 12, que los sindicatos cifran ya en 14 hasta el mes de septiembre, una cifra que además está constantemente actualizándose por trabajadores heridos que fallecen posteriormente. La industria manufacturera concentra 1.153 de los sucesos, 1.059 la construcción y 725 en la agricultura.

Córdoba está a la cabeza de Andalucía en cuanto a número de muertes en el trabajo tras Málaga y Sevilla. Para los sindicatos, en Córdoba la cultura preventiva del empresariado es muy baja. "Nos encontramos día a día con incumplimientos de la ley, es necesario que la Inspección de Trabajo sea más contundente a la hora de sancionar a las empresas que incumplen". La situación se repite en todos los sectores: incumplimiento de horarios y descansos en hostelería y comercios, otros la incumplen en no facilitar los EPIs, como puede ser la construcción o la industria.

El plan de choque

Andalucía ha registrado en lo que va de año casi un centenar de muertos en accidentes laborales. Una cifra "inasumible" que ha llevado a UGT y CCOO a reclamar a la Junta de Andalucía que "cumpla" con lo firmado con los agentes económicos y sociales y aplique el plan de choque contra esta lacra aprobado en agosto, y que consideran que la Administración está "incumpliendo permanentemente".

"Estamos exigiendo a la Junta que los compromisos en materia laboral se cumplan, que los agilicen, que no se dejen en un baúl tras aprobarlos para quedar bien con la opinión pública, que se actúe con mayor contundencia, con más medios para presionar y disminuir los accidentes", ha expresado el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento.

Para el secretario de Salud Laboral de CCOO de Córdoba, Aurelio Martín, la Junta "no tiene interés real en que las cifras de siniestralidad bajen", pues no se ha puesto en marcha ni la primera medida: un mapa de la situación a nivel andaluz para detectar dónde hay más problemas y, además, critica que no haya partida presupuestaria para luchar contra esta lacra en 2024.