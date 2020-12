La Policía Local se suma a la campaña de la DGT para fomentar el uso del cinturón de seguridad

La Policía Local de Córdoba se suma este lunes14 de diciembre y hasta el próximo día 20 de diciembre, a la campaña especial de la Dirección General de Tráfico para fomentar el uso del cinturón de seguridad y los Sistemas de Retención Infantil (SRI).

De esta manera, los agentes de la Policía Local establecerán controles en varios puntos de la ciudad para informar acerca de la importancia del uso de estos sistemas de seguridad homologados y sancionar aaquellos conductores que no los empleen.

Desde la DGT informan de que, aunque se ha incrementado el uso del cinturón de seguridad, existen todavía graves lagunas. Esto es difícilmente entendible si se tiene en cuenta la relación entre la sencillez de uso y su eficacia, ya que reduce a la mitad el riesgo de muerte en caso de accidente.

Y es que, los datos indican que el uso del cinturón de seguridad por parte de los usuarios de furgonetas puede ser mejorado ampliamente, y en estas fechas en las que el reparto de mercancías con este tipo de vehículos se incrementa, resulta crucial vigilar el uso para garantizar la seguridad de los usuarios.

En Andalucía, en 2019, el 29% de los fallecidos en turismo en carretera no hacía uso del cinturón de seguridad, y el 27% de los fallecidos en furgoneta no hacía uso de este elemento. En lo que va de 2020,el 67% de los fallecidos en carretera en furgoneta no utilizaba el cinturón de seguridad en Andalucía.

La vigilancia y aplicación de la ley en lo que respecta al uso del cinturón y sistemas de retención se ha consolidado como uno de los métodos más efectivos para mantener e incrementar el índice de usodel cinturón entre los ocupantes de los vehículos.