La líder de Podemos Andalucía, Martina Velarde, dice que lloró y vomitó durante la campaña del 23-J para sacar el escaño

La secretaría general de Podemos en Andalucía, Martina Velarde, ha asegurado que lloraba por las noches y vomitaba por las mañanas durante la campaña de las elecciones generales del 23 de julio porque hubo "quien hizo lo posible para que no consiguiese" el escaño de diputada por Granada.

En una publicación en su cuenta de la red social X, antes Twitter, la líder andaluza de Podemos responde así a la petición que la portavoz de Podemos en el Congreso, Marta Lois, hizo para que los cinco diputados de la formación morada que se han pasado al Grupo Mixto -incluida Velarde- abandonasen sus escaños "por coherencia".

"El escaño lo saqué a pulso, a pesar de quien hizo lo posible para que no se consiguiese, cosa que me hacía llorar por las noches y vomitar por las mañanas. Salía a la calle y ponía una sonrisa, por responsabilidad", escribe la diputada por Granada, ciudad donde ha pasado parte de su vida y donde fue enviada por Sumar, según asegura en un hilo que continúa la publicación, "porque pensabais que ese escaño no iba a salir".

Velarde, que no identifica "quien hizo lo posible" con la intención de que no obtuviese el acta de diputada, aludía así a su anterior situación de parlamentaria nacional por Córdoba, donde fue elegida en la legislatura previa por la coalición Unidas Podemos, ya que es donde reside y donde ha ejercido como abogada hasta su dedicación al escaño. Sumar presentó por Córdoba al secretario general del PCE, Enrique Santiago, que salió elegido diputado.

Por mis 11 años de vivencias en Granada arranqué votos que nunca se hubiese llevado Sumar, por el perfil de votante. Me sacasteis de Córdoba para mandarme a Granada porque pensabais que escaño no iba a salir. Asumí la responsabilidad porque me lo pidió mi partido. — Martina Velarde (@MartinaVelardeG) December 8, 2023

Pese a su traslado a la circunscripción electoral granadina, donde compitió con otra ex diputada por Córdoba, Carmen Calvo, del PSOE, que en la anterior legislatura había concurrido por Madrid, ha confesado que "asumió la responsabilidad porque se lo pidió su partido" y "por sus once años de vivencias en Granada arranqué votos que nunca se hubiese llevado Sumar, por el perfil de votante".

En cualquier caso, en un mensaje que dirige a Sumar, afirma: "El escaño no vuestro, ni mío, es de toda la gente que votó tener una voz para Granada en el Congreso, y que lo que no votó fue una mordaza para Granada en el Congreso. A toda esa gente me debo, a nadie más".

Por el contrario, Martina Velarde, que pide que se pare en la reclamación de las actas de los diputados de Podemos ("Así que parad", reclama), requiere a la portavoz parlamentaria de Sumar: "Vosotras, sin embargo, deberíais pedir perdón y devolver todos los votos prestados de Podemos que habéis usado después para justamente echar a Podemos y a sus diputados".

La publicación en la red social X de la secretaria general de Podemos en Andalucía lleva este sábado casi 21.000 reproducciones