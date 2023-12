Martina Velarde en Córdoba: "No hemos salido de Sumar para desestabilizar al Gobierno"

La secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde, ha analizado este jueves en Córdoba la ruptura entre Sumar y su partido y la marcha de sus cinco diputados en el Congreso al Grupo Mixto. Tras denunciar, una vez más, la mala gestión del Bono Joven de Alquiler en Andalucía, Velarde ha asegurado que "la decisión que hemos tomado los diputados de Podemos de pasar al Grupo Mixto tiene que ver con una cuestión de incumplimiento por parte de la coalición en la que nos presentamos donde no solo, por responsabilidad política, hemos asumido los vetos a nuestros dirigentes políticos".

Es por ello, ha continuado, que "hemos asumido que no vamos a entrar en un Gobierno que consiguió Podemos después de muchos años de bipartidismo". A su juicio, Podemos "fue muy generoso para el gobierno de coalición y consiguió ministerios para todos y para todas esas fuerzas políticas que la integran como Galicia en Común, Izquierda Unida y los Comunes", en Cataluña. Sin embargo, según Velarde "esa generosidad no ha venido de vuelta".

En su intervención ante la entrada del Ayuntamiento de Córdoba, Velarde ha reiterado los mensajes que ya ha publicado estos días en sus redes sociales y ha destacado que desde el pasado mes de agosto "no hemos podido presentar ni una proposición no de ley, que es parte del trabajo parlamentario, solo porque somos de Podemos".

En esta línea, ha insistido en que "no era una buena noticia que haya un partido dentro de la coalición al que no se le deje trabajar y, creo que Podemos, si algo tiene es que ha trabajo mucho estos años y que las mayores medidas sociales que han salido adelante en este Gobierno de colación han salido adelante por Podemos, que luego ha rescatado el PSOE y ha hecho suyas".

"No estar en el Gobierno y no poder hacer nuestro trabajo parlamentario como diputadas es una mala noticia para la ciudadanía. Hemos venido a trabajar, no hemos venido a calentar un asiento", ha asegurado.

Velarde, que es diputada por Granada, ha reconocido también que "a nivel personal es mucho más fácil cobrar durante la legislatura y no trabajar porque no nos dejan; pero es que hemos venido a trabajar y la gente que nos ha elegido es para que trabaje por mi tierra por Andalucía y por Granada. Me debo a la ciudadanía y a seguir trabajando para cambiar la vida de la gente".

A pesar de que Podemos se haya pasado al Grupo Mixto, esto no va a significar que la formación que a nivel nacional lidera Ione Belarra vaya a dejar tirado el PSOE en el Gobierno durante los próximos cuatro años. En este sentido, Velarde ha explicado que Podemos siempre ha tenido "responsabilidad política y, a pesar de vetos y de no entrar en el Gobierno. A pesar de que nos han enseñado la puerta de salida, nuestras puertas siempre van a estar abiertas para trabajar en común". "En todas las medidas que sean buenas para nuestro país, estaremos, pero también es verdad que Podemos va estar trabajando para que esas medidas sean más ambiciosas como hemos hecho en estos cuatro años", ha añadido.

También ha recordado que Ione Belarra "ya ha hablado con el PSOE y no hemos salido de esa coalición para desestabilizar al Gobierno, hemos salido porque queremos trabajar y el PSOE lo sabe porque se lo hemos trasladado".

En su comparecencia ante los medios, Velarde también ha aludido a la repercusión de esta decisión a nivel autonómico y local. En el caso de la región andaluza, ha recordado que "Por Andalucía no es Sumar y es una coalición previa", por lo que no tiene consecuencias "ni a nivel jurídico ni político". "Sumar solo existe a nivel estatal", ha detallado. Así, ha defendido que "la misma auotonomía que tiene mi dirección andaluza lo tienen el resto de comunidades autónomas".