El Pleno pide inversiones históricas a la Junta para Córdoba por quinta vez en el mandato

Dicen que no hay quinto malo, quinta en esta ocasión. Porque cinco son las veces ya –con la del último Pleno del mes de febrero– que la Corporación municipal ha aprobado durante este mandato una moción por la que se reivindican a la Junta inversiones históricas para Córdoba. Con una salvedad, que esta última petición ha sido realizada al recién formado Ejecutivo del PP y Cs mientras que las cuatro anteriores lo fueron al Gobierno del PSOE de Susana Díaz. Muchas de esas inversiones históricas se han repetido las cinco veces en las mociones.

En esta última sesión se insta al Gobierno de la Junta a poner en marcha los mecanismos necesarios para la pronta aprobación de los Presupuestos de 2019 con el fin de establecer entre la Administración autonómica y el Ayuntamiento el calendario, inversiones y actuaciones en la ciudad.

Entre esas actuaciones se recogen las demandas de la puesta en marcha de un Plan de Desarrollo Industrial y Empresarial para la ciudad de Córdoba;reactivar el convenio Junta-Estado para la realización de la conexión de la carretera de Palma del Río con la carretera del Aeropuerto; el desdoblamiento de la carretera de Palma del Río; la aprobación del Plan de la Aglomeración Urbana de Córdoba; y la puesta en marcha del tren de cercanías entre Villa del Río y Palma del Río.

Además, se pide la integración de los títulos de transporte del cercanías Villarrubia-Alcolea con los del Consorcio Metropolitano de Transportes de Córdoba; la creación de un Consorcio Escuela de Hostelería entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Córdoba para la formación de los trabajadores del sector; la construcción de un Centro Cultural en Miraflores financiado con fondos municipales y de la Junta de Andalucía; y la colaboración en el impulso de la construcción de la nueva sede del Museo de Bellas Artes en los solares junto a la Torre de la Calahorra.

Asimismo, la Corporación demanda un plan de empleo para los barrios de Córdoba con mayores niveles de desempleo; la colaboración en el desarrollo de la estrategia logística de Córdoba; y la construcción del nuevo Materno Infantil del Reina Sofía.

Aunque esta moción, que ha partido del PSOE, ha salido adelante por unanimidad, no ha estado exenta de reproches de una bancada –la de la derecha– a otra –la de la izquierda– y viceversa. “No hace ni 25 días que Juanma Moreno tomó posesión y esta moción evidencia que ha habido un cambio. El PSOE durante tres años y medio de mandato ha votado enmiendas en contra y hoy pide lo que no ha sido capaz de apoyar en tres años ni lo de arreglar en 40 años en la Junta”, ha defendido el portavoz del PP, José María Bellido.

Mientras, la portavoz socialista, Carmen González, ha insistido en que “hemos traído antes cuatro mociones y en las cuatro hemos pedido inversiones a la Junta”. “Se trata de un recordatorio al nuevo Gobierno para que cuando se ponga a trabajar en los Presupuestos contemple esas necesidades que tenemos en la ciudad”, ha matizado.

“Nos parece un show partidista más que reclamar inversiones para la ciudad”, ha criticado Pedro García (IU). “Es un esperpento el que se utilicen las necesidades de Córdoba en función de si gobiernan unos u otros. Córdoba se merece otro tratamiento por parte de quien gobernó y gobierna la Junta”, ha puntualizado.

“Vamos a apoyar la moción por lo que reivindica, pero somos escépticos sobre cómo se van a poder realizar inversiones con la política económica anunciada por el nuevo Gobierno”, ha indicado el coportavoz de Ganemos, Francisco Molina. Mientras que el portavoz de UCOR, Rafael Carlos Serrano, y el viceportavoz de Cs, José Luis Vilches, han coincidido en que se le tendría que haber dado más margen de tiempo al nuevo Gobierno a la hora de la petición.