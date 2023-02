Niños del Sur rechaza la contratación de seguridad privada "con porra y esposas" en los colegios de Córdoba

La Plataforma Niños del Sur ha manifestado su rechazo a que las vacantes de portería de los centros escolares de Córdoba se hayan cubierto con personal de seguridad privada.

La organización ha recordado que en la capital cordobesa existen más de una decena de centros educativos que "no cuentan con una persona en su servicio de portería, con el consiguiente deterioro del normal funcionamiento del centro".

Se trata de un hecho, han añadido, que llega a afectar a la docencia "cada vez que han de encargarse de aperturas de puertas, encendido de calefacciones, gestión y vigilancia de entradas y salidas y todos los otros muchos menesteres que desarrollan y han desarrollado en nuestros colegios los porteros escolares durante más de 40 años".

La plataforma ha considerado que se ha llegado a esta situación por "la desidia del actual equipo de gobierno municipal y su manifiesto desinterés por la escuela pública que han hecho que no se hayan cubierto vacantes de jubilaciones, bajas por enfermedad, etcétera". "No solo no existe una bolsa para estos menesteres -ni la intención de abrirla- es que ni siquiera se cuenta con un mínimo de personal para cubrir, como decíamos antes, el número total de colegios existentes", ha añadido.

También ha recordado que han solicitado varias reuniones con el alcalde de Córdoba, José María Bellido, para encontrar una solución al problema, pero "ha delegado" estos encuentros con el edil de Recursos Humanos, Bernardo Jordano.

Fue el pasado 7 de febrero cuando Jordano mantuvo un encuentro con miembros de la Plataforma, de la Asociación Andaluza de Directores de Centros de Infantil, Primaria y Residencias Escolares y con las propias porteros implicados. En esa reunión, según la plataforma, el edil "adquirió el compromiso, oral, de trabajar en la búsqueda de una solución para esta casuística".

Sin embargo, el pasado viernes "llegó una comunicación por correo ordinario a varios colegios de la ciudad sin servicio de portería en la que se les anunciaba que a partir del lunes 20 tendrían a su disposición un servicio de seguridad privada durante dos horas para abrir y cerrar la puerta a entrada y salida".

La organización ha asegurado también que les consta que el convenio firmado con la empresa de seguridad en cuestión es hasta 2025, "por lo que da la sensación de que no tienen mucha prisa en solucionar el problema".

"Un servicio como el que se ofrece, seguridad privada, con su porra y esposas, dentro de los colegios de nuestras hijas e hijos, es una auténtica chapuza, que no cubre ni en cantidad ni en calidad, las necesidades que se requieren en el servicio de portería de un centro público", han asegurado.