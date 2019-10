El PSOE quiere prohibir el corte de la luz y el agua a quien no pueda pagar las facturas

El candidato del PSOE de Córdoba al Congreso de los Diputados Antonio Hurtado ha afirmado que los socialistas van “a prohibir los cortes de luz, agua y gas a aquellas familias que han caído en la pobreza sobrevenida y a las familias en situación de especial vulnerabilidad”. Hurtado, que ha participado en un paseo electoral en el Parque Figueroa de la capital cordobesa, acompañado por la portavoz socialista en el Ayuntamiento de la ciudad, Isabel Ambrosio, y militantes de la agrupación del PSOE del Distrito Poniente Norte, ha añadido que su partido dará prioridad a “las políticas sociales, para crear igualdad” y, por ello, establecerán “un ingreso mínimo y una mejora de las prestaciones por hijo a cargo para las familias pobres, y un mecanismo de garantía de ingresos para familias vulnerables”.

Junto a ello, Hurtado ha subrayado que los socialistas también se comprometen “a volver a considerar la función social de la vivienda”, al considerar que deben “garantizar que no se produzcan las subidas tan elevadas que se están produciendo en los pisos de alquiler”.

También tienen que “garantizar un parque público de vivienda suficiente para que las familias humildes, con escasas rentas y recursos, puedan acceder a una vivienda digna, además de movilizar las viviendas vacías e impulsar la oferta de viviendas de alquiler y ayudas a los jóvenes”.

En este sentido, Hurtado ha asegurado que los socialistas ponen por delante “las políticas sociales, mientras que las derechas las recortan para aumentar la brecha entre ricos y pobres”, y ello cuando “en nuestro país, según el Alto Comisionado de Lucha contra la Pobreza Infantil, organismo creado por el Gobierno socialista de Pedro Sánchez, uno de cada tres niños está en riesgo de pobreza y exclusión social, y que en Andalucía el 38% de las personas se encuentran en esa misma situación”.

Por su parte, la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha dicho que “a esta situación no es ajena la capital cordobesa, especialmente algunos de nuestros barrios”, y ha subrayado que en esta materia también “hay dos modelos completamente distintos de cómo abordar un problema que es estructural y que no se acaba si no hay un convencimiento de que hay que hacer política en materia de bienestar social y de solidaridad con aquellas familias que más lo necesitan”.

Ambrosio ha explicado que “en la ciudad de Córdoba hemos tenido buenos ejemplos durante los últimos cuatro años de cómo, mediante la participación, se ha batallado desde las instituciones contra la pobreza”, y a este respecto ha recordado “el Plan Integral de Palmeras” o la apuesta del PSOE para “trabajar con los vecinos de Moreras o con los del barrio del Guadalquivir”.