El PSOE pide opinión al Gobierno y a la Junta sobre el cambio del callejero en Córdoba

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Isabel Ambrosio, ha informado de que su grupo municipal ha llevado al Ministerio de la Vicepresidencia y a la Consejería de Cultura de la Junta "el fraude de ley" que supone devolver a la calle Foro Romano y a la avenida del Flamenco sus anteriores nombres de Cruz Conde y Vallellano, cambiados en base a la Ley de Memoria Democrática de Andalucía. "Queremos que nos den su opinión al respecto", ha insistido la portavoz del PSOE, quien ha recordado que "esta triquiñuela que ha hecho el gobierno local del PP y Cs no va a pasar desapercibida ni para la Oficina del Defensor del Pueblo ni para ninguna otra institución".

Ambrosio además ha insistido en que "si el equipo de gobierno dice que la decisión que han tomado respecto al cambio ya la planteó Emilio Aumente" [de optar por nombres populares y creativos quitándole a Cruz Conde el nombre de José y a Vallellano el título de conde la la rotulación] el PSOE no comparte esa idea salomónica de su exedil de Presidencia Emilio Aumente, concejal socialista que compartió con ella equipo de gobierno en el anterior mandato municipal con ella como alcaldesa. "No comparto la propuesta de Emilio Aumente; no es un asunto que se comparta por parte del PSOE. No está en la línea de trabajo que se ha llevado a cabo desde el grupo socialista", ha defendido.

"Esos nombres no se cambiaron por una decisión de la Junta de Gobierno Local, sino que hubo un trabajo previo de participación en el que tomaron parte todos los grupos municipales, los colectivos memorialistas y la Universidad de Córdoba y esas conclusiones, que suponía, entre otros, el cambio de esos nombres que ahora se revierten, se acabaron llevando a Pleno para su aprobación", ha sentenciado. "Además, hemos escuchado durante años a quienes ahora gobiernan que este no era un asunto importante y ha sido uno de los que con más celeridad han pasado por la Gerencia Municipal de Urbanismo en el actual mandato, incluso acortándose los plazos", ha lamentado.