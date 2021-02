El PSOE exige al Eva Timoteo que renuncie a su acta de concejal y al alcalde que la cese

La portavoz del Grupo Municipal Socialista Isabel Ambrosio ha exigido a la todavía teniente de alcalde responsable de Servicios Sociales, Eva Timoteo, que renuncie a su acta tras haberse constatado que ha mantenido una actividad privada que según los informes técnicos es incompatible con la de miembro de la Corporación Municipal. "Se trata de una situación no legal que se ha dilatado desde el inicio del mandato", ha recordado.

Una vez que han trascendido el informe de la Secretaría del Pleno y de la Asesoría Jurídica cinco días después de que se desvelara Eva Timoteo había mantenido ambas funciones, “ya ha llegado el momento de dejar de evitar lo inevitable, que es mantener su puesto como representante público, un cargo para el que ya no tiene ninguna credibilidad después de llevar casi dos años ocultando una información tan sensible”, ha apuntado.

Ambrosio ha abundado en el papel del alcalde de Córdoba, José María Bellido, como responsable último de conocer y velar por todas las situaciones del Pleno. “Después de escuchar las opiniones técnicas, no debe tardar en tomar una decisión, que no puede ser otra que la de sumarse a la petición para que Eva Timoteo deje su acta de concejal y, si no lo hace, asumir su responsabilidad y cesarla de sus funciones y de sus retribuciones. No valen soluciones intermedias por encajes políticos que pueden dañar la imagen de la Corporación”, ha apuntado.

Para los socialistas, “desde hoy ya están todas las cartas sobre la mesa y si el alcalde no asume su responsabilidad y actúa ya, podría estar incurriendo en un delito de prevaricación”, ha destacado.