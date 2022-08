El PSOE de Córdoba exige al alcalde que aclare si ha boicoteado el caso Infraestructuras

El portavoz del grupo municipal socialista, José Antonio Romero, ha exigido al alcalde de la ciudad, José María Bellido, que aclare si, "como ha defendido David Dorado", ha boicoteado el caso Infraestructuras, un caso que mantiene imputado a un técnico de esta delegación municipal y a la excoordinadora del área, nombrada por el entonces responsable de la misma, el propio concejal de Cs David Dorado.

Romero ha acusado a Bellido de ser "un cobarde y un irresponsable". "Es cobarde porque estamos en una situación con el caso Infraestructuras en la que lo único que tiene que hacer es asumir la situación y ponerle freno. No puede ser que el señor Dorado continuamente esté acusando al señor Bellido de distintas causas, pero la más grave es la última, la de boicotear la investigación abierta", ha sentenciado.

El edil del PSOE ha añadido que la acusación de Dorado es bastante grave y que el alcalde "en vez de paralizar esa situación en la que el señor Dorado tiene al Ayuntamiento de Córdoba con el caso Infraestructuras lo que hace es acusar a la oposición de intentar sacar tajada política del caso".

El concejal del PSOE ha insistido que su grupo en ningún momento ha actuado "de forma irresponsable" a la hora de hablar del caso, sino todo lo contrario. "No hemos hablado de nada del caso Infraestructuras que esté judicializado, solo hemos hablado de la situación que ha provocado el propio alcalde en el Ayuntamiento de Córdoba. El alcalde es un cobarde si no desmiente esas palabras y deja de acusar a la oposición de algo que no es real. El señor Bellido actúa siempre como un niño chico, echándole la culpa a lo demás, nunca asume responsabilidades", ha sentenciado.

Romero ha defendido que mientras mientras el alcalde no asuma responsabilidades o no desmienta a Dorado el Ayuntamiento de Córdoba está bajo sospecha. "Si es verdad que ha boicoteado esta investigación, el señor Bellido tiene que asumir la responsabilidad e irse. Y si no es verdad, que sea transparente y lo aclare", ha insistido.

El edil socialista ha continuado acusando al gobierno local de ser "el de las mentiras", justificándolo también en la marcha de la empresa Canvax de Córdoba. "La última de esas mentiras la ha dicho Blanca Torrent [edil de Reactivación Económica] al asegurar que la empresa Canvax no estaba en Córdoba, lo que es una auténtica barbaridad". Romero ha anotado que Canvax se va de Córdoba "porque se ha comprado el edificio de Rabanales 21 por parte de este Ayuntamiento en vez de invertir los dos millones de euros de la subvención en construir uno nuevo; se va y nos quedamos sin 25 empleos".

También ha aprovechado para criticar que se vaya a invertir "dinero de los cordobeses" en un plan contra el cambio climático cuando ya hay otro redactado de 2018 y que lo vaya a elaborar "la misma empresa del plan estratégico a la que el gobierno local se lo ha dado a dedo".