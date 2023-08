El PSOE de Córdoba habilita un número de WhatsApp para atender a los cordobeses: "La escucha es democracia"

El PSOE de Córdoba ha retomado su iniciativa Hurtado te escucha. El grupo municipal ha habilitado un número de Whatsapp, el 673075926, para establecer contacto directo con los ciudadanos, de forma que los cordobeses puedan escribir un mensaje y trasmitir sus preocupaciones y reivindicaciones.

Así lo ha explicado el portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de la ciudad, Antonio Hurtado, quien inició esta idea con motivo de las pasadas elecciones locales. En aquel momento consistía en trasladar un banco móvil por distintos puntos de la cuidad para que los cordobeses se sentaran y conversar sobre sus demandas.

Hurtado ha querido dar continuidad a este proyecto adaptándose a las tecnologías, de esta forma, el socialista ha cambiado su banco por el servicio de mensajería instantánea. Cualquier cordobés que así lo quiera podrá ponerse en contacto con el portavoz para dejar un mensaje sobre "cuestiones de competencia local o no", ha informado Hurtado.

“Atenderé directamente yo, y nos comprometemos a dar respuesta", ha afirmado el socialista, mientras reconoce que el ejercicio de escucha es "el más democrático". Por ello, esta herramienta se plantea como una escucha ciudadana, para posteriormente proponer, negociar "y en la medida de lo posible, dar las soluciones".

"La escucha es democracia", ha señalado el portavoz, quien también ha calificado que la atentación al ciudadano es "clave". En este sentido, ha criticado que el Ayuntamiento de Córdoba "no tiene un servicio de atención apto para una institución democrática, no atiende, es desatención ciudadana, no coge los teléfonos".

Por último, Hurtado ha insistido en que "el ciudadano lo que quiere es una mano amiga", y que "la fácil accesibilidad y la comunicación directa con los vecinos" de la capital cordobesa "es lo que nos permite en política atender cómo se merecen sus demandas".