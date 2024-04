El PSOE de Córdoba pide que la Mesa de Movilidad diseñe el modelo de servicio público de bicicletas compartidas

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Joaquín Dobladez ha pedido al equipo de gobierno municipal que sea la Mesa de Movilidad la que diseñe la futura red pública de bicicletas compartidas de la ciudad, así como el mapa de estaciones para que todos los agentes sociales y las fuerzas políticas expresen sus opiniones en la recuperación de un servicio que su grupo lleva en una moción al Pleno municipal que se celebra este jueves.

Dobladez ha recordado que Córdoba fue pionera en 2003 en el estreno de un sistema revolucionario de alquiler de bicicletas compartidas que “incomprensiblemente” el gobierno local decidió suprimir el pasado año al anular las estaciones y retirar las bicicletas. Por ello, ha anunciado una moción para urgir a su rescate y puesta en marcha con un mayor número den estaciones y bicicletas para propiciar una movilidad más sostenible.

“Ya tuvo la posibilidad de ponerlo en servicio otra vez gracias a los fondos Next Generation con una subvención de 600.000 euros, que incluía la adquisición de bicis, gestión y mantenimiento del servicio tal y como se hace en otras ciudades españolas, pero se renunció a usar esos 600.000 euros”, ha detallado el edil, quien ha puesto en valor que ocho de cada diez cordobeses están de acuerdo y quieren que se reanude el servicio de bicicletas compartidas, según un estudio reciente, y que el 23% declara usar el servicio en otras ciudades.

Además, ha recordado que los ministros de Transportes de la UE firmaron la semana pasada en Bruselas una declaración para fomentar el uso de bicicletas en entornos urbanos, y que “si Córdoba pretende ser capital verde europea en 2026, no parece lógico que no se recupere ese servicio público y de den pasos atrás”.,

El edil socialista ha apostado por diseñar, además, una red suficiente de carril bici que se podría hacer con los fondos europeos, así como aparcamientos suficientes como los que Adif ha puesto en las inmediaciones de la estación de tren. Así, ha aludido a un informe preliminar realizado en la etapa del anterior gobierno socialista en la que se estimaba un total de 75 paradas, más de 500 bicicletas y que un ciudadano tuviera acceso a esta red a unos 300 metros de su domicilio.

Para ello, ha pedido la convocatoria de la Mesa de Movilidad, con todos los agentes y fuerzas políticas, para diseñar el modelo y el mapa de la ciudad, en lo que el capitular ya ha avanzado que el PSOE apostará por un modelo mixto de bicis mecánicas y eléctricas.

Dobladez también ha hecho referencia a la política actual de arbolado del Ayuntamiento de Córdoba y ha pedido al concejal delegado de Infraestructuras, Miguel Ruiz Madruga, “un poco de pudor” al hablar del Plan Director del Arbolado, ya que le ha afeado que el PP ha tardado cinco años de mandato en licitar la redacción del documento. “Si algo tenemos claro es que la política medioambiental no es una de las prioridades del Gobierno de Bellido, y que se aportan datos que no nos creemos, como los árboles que han plantado en este mandato, porque lo que no se dice son los árboles que se han eliminado o se han dejado morir”, ha recalcado.

El edil del PSOE ha anotado que de los 57.000 alcorques de Córdoba, 7.500 están vacíos y tratados con resina drenante que el propio ayuntamiento ha reconocido que es perjudicial para las raíces.