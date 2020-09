El PSOE de Córdoba denuncia que la Junta descarga sus competencias en Educación sobre los ayuntamientos

El secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, ha criticado este martes “la improvisación y la falta de planificación del Gobierno de José Manuel Moreno Bonilla en el inicio del curso escolar”, y ha denunciado que la Junta de Andalucía, que ha hecho "de la confrontación y la incompetencia su tarjeta de presentación, intenta descargar en los ayuntamientos sus competencias en Educación”.

Ruiz, que ha lamentado que la vuelta a las aulas se haga con la incertidumbre y las dudas que genera la Junta, ha asegurado que el presidente andaluz ha puesto “en pie de guerra a la comunidad educativa y a los profesionales de la sanidad pública y lejos de asumir sus competencias descarga buena parte de ellas sobre los ayuntamientos porque ha dejado pasar el verano sin planificar el regreso a las aulas”.

“La competencia de Educación es de la comunidad autónoma, es su responsabilidad, y Moreno Bonilla y su consejero Imbroda son quienes deben trabajar para ofrecer soluciones y garantizar una vuelta al cole segura”, ha recordado Ruiz, quien ha reclamado la bajada de la ratio a 20 alumnos por aula, la realización de obras de adecuación en los centros educativos para redistribuir los espacios, la contratación de personal docente, personal de limpieza y de administración y servicios, el refuerzo en la lucha contra la brecha digital, la dotación adecuada y suficientemente a los centros educativos de materiales y elementos sanitarios, que se garantice la prestación de servicios complementarios, que se cuente en los centros de salud con un enfermero o enfermera a tiempo completo para hacer el seguimiento y coordinación con los centros educativos y la planificación de todos los escenarios posibles.

Antonio Ruiz ha denunciado que los docentes y el personal de administración de los colegios que han ido este martes a trabajar lo han hecho sin saber si tienen coronavirus porque aún no se les han hecho las pruebas y ha asegurado que “algunos docentes han recibido hoy mismo una recomendación de sus equipos directivos para que no vayan al colegio hasta que no tengan la prueba del covid-19 realizada y esta sea negativa”.

Igualmente, Antonio Ruiz ha exigido a la Junta de Andalucía que atienda las demandas de los profesionales de la sanidad pública y la ciudadanía andaluza porque “la realidad en plena pandemia es la de centros de salud cerrados por las tardes, esperas de una semana o más para una cita médica, servicios cancelados en Atención Primaria, personal sanitario sobrecargado con tareas de rastreo que se suman a su trabajo habitual y hospitales en riesgo de colapso”.

Para el secretario general de los socialistas cordobeses, la pandemia del coronavirus “ha dejado patente la dejación de funciones del Gobierno andaluz y el antimunicipalismo de las derechas porque los ayuntamientos, los alcaldes y alcaldesas han sufrido los desaires, el abandono y el ninguneo constante del Gobierno andaluz”.

Ruiz, que ha reprochado al Ejecutivo autonómico que haya hecho responsables a los ayuntamientos de las labores de desinfección de los centros educativos, ha afirmado que “si los municipios tienen que hacerlo, ese esfuerzo debe venir acompañado de los recursos necesarios”, y ha señalado que “la Junta pide colaboración a los ayuntamientos para que sea la Policía Local la que se encargue de controlar a quienes deban guardar cuarentena o aislamiento y, en el ánimo constante de colaboración de los ayuntamientos en esta grave situación, esta labor puede desarrollarse, pero surge un problema en los municipios más pequeños, en aquellos en los que no se disponen de recursos técnicos y humanos para hacerlo”.

Antonio Ruiz ha insistido en que “no podemos callar ante los ataques constantes del Gobierno andaluz, el ninguneo permanente de Moreno Bonilla a los alcaldes y alcaldesas y el desprecio al municipalismo”, y ha asegurado que “este desprecio de las derechas a lo municipal vuelve a quedar reflejado, una vez más, en la manera tramposa con la que el PP está tratando de alimentar su estrategia de confrontación con el Gobierno central con el acuerdo del Ejecutivo de Pedro Sánchez y la FEMP sobre el uso de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos”.

“Por primera vez desde el 2012, cuando el Gobierno de Rajoy, con la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, puso restricciones a la autonomía de la administración local en materia económica, las entidades locales podrán decidir sobre sus ahorros”, ha subrayado el dirigente socialista, que ha recordado que “la decisión está en manos de cada consistorio y de lo que convenga a sus arcas municipales, teniendo en cuenta que es una forma de dar destino a unos fondos actualmente inutilizados, en muchos casos generando intereses negativos en los bancos, para mejorar la vida de los ciudadanos, sin que suponga sacrificio ni esfuerzo económico para los ayuntamientos”.