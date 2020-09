Pocos niños y padres preocupados en el inicio de curso del covid-19 en las escuelas infantiles de Córdoba

Dos madres con sus carritos y ataviadas con mascarillas y gel hidroalcohólico esperaban a unos metros de distancia de la entrada de la Escuela de Educación Infantil Nuestra Señora de la Soledad la mañana de este martes, el primer día del nuevo curso para los menores de 0 a 3 años de la nueva normalidad, un día totalmente atípico en Córdoba.

Casi sin llantos y sin risas ha transcurrido el primer día de cole para los más chicos, un primer día marcado por las exigencias de Salud en materia de seguridad y el miedo de los padres ante la situación que vive España con los rebrotes de coronavirus, que ya afectan a la mayoría de municipios de la provincia.

De 54 plazas ofertadas en Nuestra Señora de la Soledad, 42 niños se han matriculado ya pero hoy han asistido solo unos diez de ellos, que ya estaban matriculados desde el curso anterior. La incertidumbre por la situación del covid-19 ha llevado a los padres a ser más cautelosos este año. Así lo ha comentado Rosario Mendoza, la madre de un bebé de dos años que ha esperado un poco fuera del centro, previendo no escuchar ningún llanto. "El año pasado yo entré, me senté con él a jugar hasta que se adaptó a los demás niños y las maestras, es muy difícil para una madre separarse de su bebé", expresa preocupada Mendoza.

También lo confirma la directora del centro, Antonia Márquez, quien asegura que los padres aún no conocen con detalle los protocolos de seguridad que se están llevando a cabo y que cumple con las recomendaciones establecidas por la Junta, pero que cada centro adapta también a sus particularidades. "Vamos a elaborar por escrito el protocolo y vamos a entregarlo a los padres para que estén más tranquilos", ha informado. En este centro, toda la plantilla se ha realizado ya los test rápidos para descartar el virus, "han salido todos negativos, ni lo han tenido ni lo tienen", comenta Márquez.

El absentismo ya se hace notar. Márquez ha recibido ya algunas llamadas de padres informando que esperarán incluso algunas semanas hasta que se sientan seguros de llevar a sus hijos a la escuela. Sin embargo, asegura que "en general la matrícula está muy bien, siempre completamos durante el año, ahora mismo solo faltan dos o tres niños en cada aula".

Educación busca la "normalidad"

La delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Inmaculada Troncoso, que ha inaugurado el curso desde la Escuela de Educación Infantil Nuestra Señora de la Soledad, ha afirmado que buscan "darle visos de normalidad absoluta a la situación, lanzar un mensaje de tranquilidad y confianza a las familias porque hemos trabajado muy duramente por realizar los protocolos necesarios para que los niños vuelvan con total seguridad a las aulas".

Troncoso ha destacado "la necesidad de la presencialidad" como un aspecto "muy importante para el desarrollo de los chicos, no solo educativo sino emocional, la presencia de un profesor no puede ser sustituida jamás por ningún otro medio". En este sentido, "queremos garantizar a las familias que sus hijos van a estar bien atendidos, teniendo muy en cuenta que el riesgo cero no existe y no se puede garantizar de ninguna manera", ha alertado.

Según Troncoso, se ha reforzado la plantilla docente en 305 profesores en Córdoba y 176 efectivos de limpieza extraordinaria para la desinfección de los centros. Además, 150.000 dispositivos electrónicos se entregarán en toda Andalucía "por si en un momento dado se debe volver al trabajo telemático". La delegada ha confirmado que se van a realizar los test al profesorado de Primaria y Secundaria en los próximos días.

En cuanto a la bajada de ratio que las Ampas han pedido a Educación a través de distintas convocatorias y actividades, la delegada ha asegurado que "no está sobre la mesa, hay que ser realista, eso supone un esfuerzo económico importante e inabarcable desde todo punto". Al respecto, ha asegurado de que la contratación de 8.000 profesionales en Andalucía "va a permitir que los centros puedan hacer desdobles o una bajada de ratio de manera indirecta".

Troncoso ha confirmado de que ha habido ayuntamientos que han ofrecido instalaciones que están próximas a los colegios para utilizar esos espacios para los desdobles, como entradas y salidas o incluso zonas de recreo. Al respecto ha asegurado de que cada ayuntamiento coordinará esa realidad con los centros.

Las plazas ofertadas en la provincia de Córdoba este año han sido 11.676, lo que supone 192 más que el anterior ejercicio. Aún así, aproximadamente 7.387 alumnos comenzarán el curso este martes en las escuelas infantiles sostenidas con fondos públicos de la provincia, lo que supone un 8% menos con respecto al año pasado, unos 643 niños.

Se mantiene la tendencia a la baja en el número de matriculaciones de los últimos años por la caída de la natalidad, agudizada esta vez por las consecuencias de la pandemia. Estos alumnos se repartirán entre las 246 escuelas infantiles de 0 a 3 años sostenidas con fondos públicos. De ellas, 214 son de titularidad privada pero adheridas al Programa de Ayudas a las Familias de la Junta de Andalucía. El resto, son de titularidad de la Junta.

El protocolo de seguridad

Los padres no pueden entrar al centro, los carritos tampoco y todas las cosas materiales que entren al centro, no salen. Las mudas de ropa y zapatos se quedan en el lugar, al igual que los juguetes, biberones y chupetes, que serán desinfectados a diario por el personal.

Los padres deben tomar la temperatura de sus hijos a diario y las maestras harán lo propio cada mañana en el centro. En la entrada también se debe cumplir con la desinfección de los zapatos y complementos y el lavado de manos.

Algunos centros establecen grupos de convivencia de alumnos que no podrán mezclarse en ningún espacio, ni siquiera en el aula matinal ni en la siesta. Las trabajadoras deberán evitar, en la medida de lo posible, coger a los niños en brazos, "aunque si es necesario hay que consolarlos", además deberán extremar la higiene a la hora de cambiar el pañal.

Las entradas y salidas del centro deben estar debidamente señalizadas y los profesionales deben evitar todo contacto entre ellos, deberán usar el pelo recogido, sin bisutería, las uñas cortas y sin esmalte. El lavado continuo de la ropa usada en el centro a una temperatura de 60 grados es también recomendable, así como el uso de detergentes desinfectantes homologados.

Incluso para los medios de comunicación el inicio del curso ha sido muy distinto. Mientras que en años anteriores los periodistas lograban entrar a las escuelas y hasta compartían con los niños y sus padres, buscando el lado más humano de la situación, este martes todo se ha hecho desde fuera. Pocas fotos, sin niños y a la distancia.