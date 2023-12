El PSOE de Córdoba tiende la mano para resolver en 2024 la situación del Arcángel, el pabellón de la Juventud y la Zona de Bajas Emisiones

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, ha mostrado este domingo su disposición a trabajar con el gobierno local de José María Bellido en tres cuestiones "muy importantes para la ciudad" que llevan tiempo enquistadas y que "deberían resolverse en el próximo año". En concreto, Hurtado ha hecho mención a resolver la conclusión del estadio del Arcángel, que lleva décadas en una “situación deplorable para una ciudad de 320.000 habitantes que tiene un equipo de fútbol con opciones de estar en Primera División”, por lo que ha urgido a establecer “un plan especial del Arenal donde se integra este importante proyecto de inversión para Córdoba y que no es capaz de desarrollar el Gobierno Municipal”. Hurtado también ha citado la instalación deportiva en el antiguo pabellón de la Juventud, que también lleva décadas sin resolver. “Recientemente ha quedado desierta la oferta de colaboración público privada y dudamos de que con el procedimiento negociado sin publicidad iniciado se pueda resolver”, ha opinado. El portavoz socialista se ha referido igualmente a la definición de la Zona Baja de Emisiones para determinar las medidas a poner en marcha y luchar contra los efectos del cambio climático y con los altos niveles de contaminación “que tiene nuestra ciudad por una mala movilidad y por una organización donde el coche sigue siendo el medio preponderante respecto a otros medios de transporte más sostenibles”. Hurtado ha criticado que la utilización de las zonas Acire para cumplir con esta exigencia de la Ley de Lucha contra el Cambio Climático “es una chapuza descomunal que no aporta nada al objeto que pretende la definición de las ZBE”. El edil se ha mostrado dispuesto a que el Grupo Socialista se siente con el gobierno de Bellido para tratar estos "importantes temas" y colaborar en su resolución, y así se lo ha hecho llegar al alcalde en el Pleno. “Esperamos que este ofrecimiento socialista no caiga en saco roto, no sea despreciado por el señor Bellido y aprovechen nuestra disposición y propuestas”, ha concluido.