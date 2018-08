El PP critica que la Junta siga sin redactar el proyecto de los antiguos juzgados

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, y el portavoz del PP en el Ayuntamiento, José María Bellido, han reprochado esta mañana a la Junta de Andalucía que aún no haya redactado el proyecto para la recuperación del edificio de los antiguos juzgados, en la avenida Conde de Vallellano. Según ha manifestado Bellido, atendiendo a los pliegos redactados por la Junta, este edificio podría seguir cerrado durante tres años más, teniendo en cuenta que aún no se ha redactado el proyecto, que por lo tanto no se han licitado las obras y que, en definitiva, no se ha comenzado a trabajar en la antigua sede de la Audiencia Provincial -vaciada hace poco menos de un año para concentrar los órganos judiciales en la Ciudad de la Justicia-.

Según Bellido, a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a la alcaldesa de la ciudad, Isabel Ambrosio, esta obra "les da igual" ya que, a su entender, "no han puesto ningún interés para que este edificio se reconvierta". Esto tiene una serie de consecuencias para el popular que ha detallado que el cierre repercute en toda la ciudad, pero especialmente en los barrios de Vista Alegre y Ciudad Jardín y en su comercio.

Por su parte, Adolfo Molina ha ampliado las críticas hacia la Junta y ha denunciado todas las promesas incumplidas del ejecutivo andaluz. "Juegan con las ilusiones de los ciudadanos", ha criticado el presidente de los populares andaluces, que ha hecho referencia a promesas históricas como la autovía del olivar, el Chare de Palma del Río o la red secundaria de la Colada.

"Hay cosas que son de vergüenza", ha reprochado Molina que ha manifestado que su partido seguirá "defendiendo los intereses generales y poniendo de manifiesto las promesas incumplidas".