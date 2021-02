El PP y Cs se quedan solos frente una oposición muy crítica con su gestión

Cuatro horas ha durado un Pleno del debate del estado de la ciudad en el Ayuntamiento de Córdoba, el primero del presente mandato, en el que han quedado patentes la diferencias del gobierno local y la oposición en su totalidad, Vox incluido, en lo que respecta a la gestión del PP y Cs al frente de Capitulares. El grupo que apoyó en su investidura al alcalde se ha puesto al lado del resto de la oposición de izquierdas para suspender esa gestión cuando se van a cumplir casi dos años de mandato.

Pese a las duras críticas, el debate ha transcurrido en un clima de respeto sin apenas salidas de tono y en lo único que han coincidido gobierno y oposición es que en estos 20 meses de mandato la pandemia está haciendo un gran daño social y económicamente a la ciudad y en el logro que ha supuesto para Córdoba la consecución de la base logística del Ejército de Tierra. En el resto todo han sido discrepancias. Incluso la oposición ha hablado de "presunta corrupción" en el gobierno local sacando los casos del edil de Deportes, Manuel Torrejimeno, por presiones a la que fuera su gerente en el Imdeco que acabó con la dimisión de la misma, y de la ya exedil de Servicios Sociales, Eva Timoteo, quien tenía dedicación exclusiva y a la vez ejercía de procuradora sin tener su compatibilidad aprobada por el Pleno.

Sobre la base logística y las discrepancias que han surgido en el PP a nivel nacional, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, ha insistido en que "tenemos el apoyo cerrado de la dirección general de mi partido, pero que no me den a elegir, porque si lo hacen, me pongo la camiseta de Córdoba y me quito la de mis ideas. Este es el gran proyecto de Córdoba para las próximas décadas y lo que pido es que se baje el ruido, porque todo el ruido lo está empañando". Y sobre los casos Torrejimeno y Timoteo, el alcalde ha insistido en que el edil de Deportes cuenta con su pleno respaldo y que la ya exedil de Servicios Sociales "ha cometido un error grave y ya hay una sanción y una asunción de responsabilidad política", al haber quedado como edil sin responsabilidades de gobierno.

Al inicio de su intervención, Bellido ha defendido que la capital estará "mucho mejor" en 2023, cuando finalice el mandato que como se la encontró su gobierno local al principio del mismo, hace ahora algo menos de dos años. Durante la misma ha admitido la comisión "de algunos errores", a la par que ha destacado que asume las críticas y que confía en llegar a pactos para la mejora de la ciudad.

El regidor ha insistido en que "la irrupción de la maldita pandemia ha golpeado con dureza a nuestra sociedad" y ha recordado que la misma, que supone "uno de los peores momentos de la la historia de la ciudad", ha influido en la gestión. "Esa nueva realidad ha elevado el nivel de exigencia. Se impuso un plan de choque para afrontar esa realidad", ha destacado. "Porque tenemos la obligación de atender las demandas de esta sociedad, de atender la emergencia social de las personas y familias más vulnerables", ha añadido.

También ha defendido que el equipo de gobierno es "responsable y solidario en la toma de decisiones, que siempre ha buscado el acuerdo y el consenso en todos los asuntos", a la vez que ha reivindicado "una Córdoba de todos, que se construye entre todos para avanzar y alcanzar hitos que sitúan a la ciudad en el lugar que se merece". Por contra, ha destacado que "se han dejado atrás la confrontación y la polémica que siempre usan algunos". "Hay que avanzar para dejar atrás a esa Córdoba del no", ha destacado.

Además, ha señalado que "el mejor ejemplo del éxito colectivo y la apuesta por el trabajo coordinado y responsable" es la base logística del Ejército de Tierra, "un proyecto que por su potencialidad inaugura una nueva etapa en la ciudad y un nuevo ciclo económico para reindustrializar la ciudad y la provincia".

Además, Bellido ha remarcado que "la Córdoba de 2023 será mejor que la de 2019 porque se cierran debates y proyectos abiertos desde hace demasiado tiempo". Y ha citado, entre otros proyectos, el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones, "que se culminará este mismo año"; y Caballerizas Reales "que está más cerca que nunca de ser propiedad de todos los cordobeses y convertirse en Centro Internacional del Caballo". "Nos estamos dejando el alma", ha insistido, aunque también ha reconocido que "hay algunos días que dan ganas de tirar la toalla".

Podemos y el cambio climático

Podemos ha abierto el debate tras la intervención del alcalde. "La ciudad está igual que cuando entraron. La mayoría de los proyectos son continuistas", ha insistido la portavoz de la formación morada, Cristina Pedrajas, quien ha añadido que "para hacer una buena política lo primero que hay que tener es un modelo de ciudad y nosotros no lo hemos visto".

Pedrajas, que ha cuestionado la gestión del PP de la pandemia, ha insistido en que en el modelo de ciudad de Podemos las personas están en el centro y que el gobierno local tiene olvidado el medio ambiente. "¿Dónde están los miles de árboles que se iban a sembrar? ¿Dónde está el plan de movilidad?", se ha preguntado, acusando al equipo de gobierno de ser unos negacionistas del cambio climático.

La portavoz de Podemos ha defendido asimismo que existen gravísimas deficiencias en Servicios Sociales "tanto de gestión como de falta de personal.

Vox y el 'bellidismo'

Tras la portavoz de Podemos ha intervenido la portavoz de Vox, Paula Badanelli, criticando también la gestión de la pandemia que el gobierno local ha llevado a cabo. "¿El Ayuntamiento está respondiendo a este difícil reto? La respuesta es no", ha defendido. "Los dos años de bellidismo se resumen en dos palabras, decepción y frustración", ha añadido.

Badanelli se ha preguntado asimismo si la gestión municipal ha sido más eficiente que la de los gobiernos e Isabel Ambrosio (PSOE) y de Rosa Aguilar (IU). "¿Dónde está el cambio que el alcalde anunció y que le permitió con la abstención de este grupo llegar a la Alcaldía?", ha continuado. Para defender que Córdoba necesita que el Ayuntamiento deje de ser una carga para los que pagan impuestos y ser un instrumento útil". "Las familias quieren quiere que el Ayuntamiento lidere soluciones de equidad", ha destacado.

IU y "el negocio es el negocio"

El portavoz de IU, Pedro García, ha tomado la palabra a continuación para apuntar que la crisis sanitaria no debe servir como excusa "para la pésima gestión de este gobierno". En este contexto, García ha hablado, por ejemplo, de que los presupuestos de 2020 se han ejecutado al 50% "y se han dejado en el cajón 122,7 millones solo en inversiones".

También ha incidido en que el de Bellido es el gobierno local más caro de la historia en asesores y que la Gerencia de Urbanismo es un auténtico colapso en la gestión. "Business is business [el negocio es el negocio] en todas las delegaciones, si es para hacer negocio tienen las puertas abiertas de todas la delegaciones", ha apuntado. Asimismo, ha indicado que ni uno solo de los proyectos del equipo de gobierno es nuevo, tan solo el de la base logística", ha insistido. Y en materia de Turismo ha referido que es imposible hacerlo peor.

Cs y la seña de identidad

La portavoz de Ciudadanos y primera teniente de alcalde, Isabel Albás, ha defendido que "una seña de identidad de Ciudadanos es la moderación, aportar centrismo y llegar a acuerdos, lo hemos demostrado y entendemos que es lo que tenemos que seguir haciendo".

Albás ha eludido hablar de la "presunta corrupción" denunciada por la oposición y ha aprovechado para agradecerle a Eva Timoteo su labor al frente de Servicios Sociales, resaltando ómo ha dado respuesta a las necesidades derivadas de la pandemia. También ha agradecido a Manuel Torrejimeno su labor al frente de Deportes.

Durante sus dos intervenciones ha aprovechado para hacer un repaso de la gestión llevada a cabo por los cinco ediles de Cs en el equipo de gobierno. Para resaltar, por ejemplo, la labor del área de Infraestructuras, Sadeco y Parques y Jardines, con tramitación de obras del mandato anterior "en el que no se había movido un papel".

"Se han tramitado todas las obras que el equipo anterior había anunciado a bombo y platillo, y se han desatascado las que estaban bloqueadas", ha insistido, además de reseñar que en materia social se han repartido ocho millones de euros.

También ha referido, ya en su segunda intervención, que en Comercio se va a poner en marcha una plataforma de venta online; y que en mercados se va a presentar una nueva imagen "Además, hemos apostado por posicionar Córdoba como destino de turismo natural; en Deportes, nuestro objetivo es continuar con la mejora del Imdeco, además de hacer posible los proyectos de la zona Sur de la ciudad y priorizaremos las necesidades de la periferia, también apostaremos por un modelo de gestión sostenible para los campos de fútbol", ha incidido.

El PSOE y las bases logísticas

La portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio, ha defendido que la gestión de la pandemia ha sido muy mejorable. Para recordar que Córdoba vuelve a superar el 25% de la tasa del desempleo, "el paro se ha convertido en el principal problema de nuestra ciudad y esto no se soluciona ni con 20 bases logísticas", ha puntualizado. Ambrosio ha destacado que el gobierno local tiene la obligatoriedad de impulsar las estrategias para la creación de empleo "y todavía no se han aprobado los presupuestos. Su pésima gestión retrasando la entrega del presupuesto y no ejecutando el del 20 está causando grave perjuicio a la ciudad".

La mandataria socialista ha criticado que el equipo de gobierno "lo que ha hecho es engordar su gestión de cargos, esos que le cuestan al Ayuntamiento 800.000 euros" y ha destacado que Bellido lidera un barco "que hace cada vez más agua".

Ambrosio ha puntualizado que en el caso de Ciudadanos "ya no hay por donde cogerlo, pero es usted quien le consiente cada una de sus polémicas", refiriéndose a los casos de Torrejimeno y Timoteo . "No podemos fallarle a los cordobeses que están sin empleo, ni a las empresas que le trabajan a este Ayuntamiento", ha insistido.

El PP y la respuesta a las críticas

El portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, ha criticado las intervenciones de los distintos portavoces, recordando, por ejemplo, la anterior etapa como alcaldesa de la portavoz del PSOE, Isabel Ambrosio. Torrico ha criticado la intervención de la portavoz del grupo socialista -quien ha defendido que la gestión del equipo de gobierno “echa aguas”- tachándola de ser la “capitana del Titanic”, en relación su gestión del Ayuntamiento en el anterior mandato.

En el caso de Podemos, ha combatido las críticas de la formación morada sobre la falta de modelo de ciudad, insistiendo en que el de Podemos es "el modelo de quema de contenedores" refiriéndose a los actos vandálicos contra la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel, al que han apoyado cargos del partido de Pablo Iglesias.

En relación a las criticas de IU de falta de consenso, ha insistido en que el gobierno municipal ha logrado acuerdos en este mandato con CECO, el Movimiento Ciudadano, Córdoba Ecuestre y la Universidad de Córdoba, por ejemplo.