Núñez procesa a un extrabajador de ABB por su inclusión irregular en un ERE

La jueza instructora del caso ERE, María Núñez, ha dictado auto de procedimiento abreviado contra el exdirector de Trabajo de la Junta Javier Guerrero por incluir a un amigo suyo de Guadalcanal (Sevilla) y al ex presidente del comité de empresa de ABB en Córdoba como "intrusos" en el ERE de esta empresa. En un auto del 13 de julio, al que ha tenido acceso Efe, Núñez procesa a los tres por los presuntos delitos de prevaricación y malversación mientras que archiva la causa contra los exdirectivos de la mediadora Vitalia Antonio Albarracín Jesús Bordallo al no ver "mínimos indicios de su participación en los hechos". La jueza da diez días al fiscal, la acusación particular de la Junta y la acusación popular del PP para que interesen la apertura de juicio oral y presenten escrito de acusación.

Tras la instrucción, Núñez sostiene que "de forma indiciaria" Guerrero "incluyó indebidamente, de forma arbitraria y con ánimo de favorecer y lucrar a Joaquín Lorenzo Llamazares y a José Manuel Casado Sánchez en las ayudas concedidas a la empresa ABB". Guerrero conocía a Lorenzo desde 2000 porque "formaba parte del mismo grupo de amigos en la localidad de Guadalcanal". Supo que "pasaba un mal momento" al haberse jubilado por invalidez con una pensión mensual de 600 euros y por ello lo incluyó en el ERE. Respecto a José Manuel Casado Sánchez, fue trabajador y presidente del comité de empresa de ABB de 1999 a 2003, fue despedido el 11 de julio de 2004, con 73.151 euros de indemnización con los que "pagó su póliza de prejubilación". Sin embargo, Casado consta en otra póliza en la que presuntamente fue incluido por Guerrero "al margen de cualquier ERE o convenio". El 17 de junio del 2003, "a sabiendas de que no tenía edad ni derecho", Casado envió un fax a Guerrero "en el que el manifiesta su interés por ir en el ERE" aprobado el 19 de agosto de 2002 para la fábrica cordobesa de ABB.

El 18 de octubre de 2004 se suscribió una póliza con Vitalicio Seguros, que afectaba a 12 trabajadores incluidos en el ERE y adicionalmente constaba Casado con una renta de 283.024,51 euros, señala la jueza.