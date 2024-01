El Movimiento Ciudadano pide que el presupuesto municipal de Córdoba incorpore un millón de euros en ayudas de emergencia social

El Consejo del Movimiento Ciudadano ha presentado sus alegaciones al presupuesto municipal de 2024, cifrado en 552 millones de euros. y que fue aprobado el pasado 22 de diciembre. Las cuentas salieron adelante con el voto a favor del equipo de gobierno del PP, la abstención de Vox y los votos en contra del PSOE y Hacemos Córdoba.

La organización que preside Juan Andrés de Gracia ha hecho públicas las cuatro alegaciones que ha presentado. Una de ellas es que se incorpore una partida para una ayuda incondicionada de emergencia de concesión ágil de un millón de euros. A su juicio, "el coste puede equilibrarse ajustando los ingresos previstos por tasas e impuesto o por la Participación de los Ingresos del Estado" o también "reduciendo el coste previsto en préstamos el próximo año".

Para el Consejo del Movimiento Ciudadano, "la situación social requiere de una mayor apuesta social". En esta línea, ha insistido en que "las ayudas que gestiona el Ayuntamiento tienen una gestión condicionada y el ingreso mínimo vital no acaba de llegar a la población prevista y la renta social autonómica ha quedado en el limbo".

Junto a alegación, la entidad también ha pedido que se anule la propuesta de eliminación de la única plaza existente de técnico de accesibilidad del presupuesto del ayuntamiento (Gerencia de Urbanismo) para 2024 porque "no genera gasto".

Para defender su petición, la organización asegura que "no encontramos razón que motive dicha amortización y su sustitución por un técnico de archivo, puesto que dejaría a la Gerencia de Urbanismo sin un especialista en la materia, tanto para supervisar planes y proyectos como para licencias o declaracionesresponsables".

También apunta que la Delegación de Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba "no tiene competenciaspara intervenir en la Gerencia de Urbanismo. No basta con decir si se cumple o no con una normativa, sino tener una labor proactiva y positiva en busca de soluciones".

La tercera alegación contra el presupuesto municipal que ha presentado se centra en el Instituto Municipal de Deportes (Imdeco). En este caso, lo que pide es que se incremente la partida para inversión en instalaciones deportivas, en especial, para campos de fútbol.

Según los cálculos del Consejo del Movimiento Ciudadano, la partida debería alcanzar al menos el millón de euros. "El incremento de unos 700.000 euros puede equilibrarse ajustando los ingresos previstos por tasas e impuestos o por la Participación de los Ingresos del Estado o reduciendo el coste previsto en préstamos el próximo año", asegura. También insiste en que a lo largo de este año, "debe resolverse la situación jurídica de los campos de fútbol que tiene que venir acompañada de una inversión municipal en los mismos, que presentan carencias desde hace ocho años, cuando se dejó de invertir en los campos de fútbol que nogestiona el Imdeco. La seguridad de las instalaciones requiere que se solvente el estado peligroso de las instalaciones".

La cuarta alegación hace referencia a que se mantenga las partidas del área de Cooperación y Solidaridad Internacional. No obstante, "la cantidad debería ascender al menos en 500.000 euros más, que se pueden equilibrar ajustando los ingresos previstos por tasas e impuestos, o la Participación de los Ingresos del Estado o reduciendo el coste previsto en préstamos el próximo año", destaca.

"Nos encontramos con una rebaja del 35% sin explicación alguna cuando el contexto internacional requiere de una aportación que se vaya acercando al compromiso de dedicar el 0,7% del presupuesto consolidado a estas funciones", concluye.