La escritora cordobesa Mercedes Guerrero revive una historia de espías en plena Guerra Fría en 'La sinfonía de Julia'

Una historia de espías en plena Guerra Fría protagonizada por una mujer "especial" virtuosa del piano y que sabe leer los labios en varios idiomas centra la nueva novela de la escritora cordobesa Mercedes Guerrero (Aguilar de la Frontera, 1963).

La sinfonía de Julia (editorial Grijalbo) comienza en 1945 durante el bombardeo de los aliados a Dresde, que la dejó prácticamente destruida. Hace algunos años, la autora visitó esta ciudad y vio imágenes de cómo quedó y cómo está en la actualidad, lo que le impactó profundamente. Le interesó tanto que pensó que tenía que escribir sobre ello "de una forma especial". Este martes 3 de octubre, a las 19:30, presentará el libro en la Delegación de Cultura de la Junta en Córdoba (calle Capitulares).

La protagonista de esta obra, Julia, tiene 12 años cuando se produce el bombardeo y en él pierde a parte de su familia. En los años siguientes "queda atrapada porque Dresde queda bajo la órbita soviética". A lo largo de la obra -que está escrita en primera persona-, relata la "realidad marxista" que se les impone a los habitantes de la ciudad.

"Cuando descubren su virtuosidad la mandan a Moscú para estudiar música y la convierten en una gran pianista", explica la autora, aclarando que tras esto la protagonista regresa a Berlín Oriental. "A través de sus ojos vamos a vivir en el Berlín Oriental antes y después del cierre del muro", apunta.

Julia vive en una "esquizofrenia constante" porque "abomina el régimen en el que está viviendo". Ella y su familia pensaban que tras la guerra habían sido liberados, pero "se da cuenta de que incluso están peor incluso a nivel de libertad individual". Por ello, la joven "vive pensando una cosa y diciendo otra, no puede rebelarse contra el régimen en el que está viviendo".

A partir de aquí, la escritora relata su evolución como compositora y pianista hasta convertirse en una figura a nivel mundial. Pero llegado un momento, necesita proteger a su familia e intentar escapar. Para ello, crea un código musical a través del que manda información al otro lado del muro, al mundo occidental.

Julia "es una espía accidental, ella nunca pensó que iba a hacer lo que estaba haciendo, pero tiene tanta necesidad de escapar y poner a salvo a su familia que decide dar el paso", resalta Guerrero. La historia empieza en 1945 y llega hasta 1990, es decir, "es una trayectoria vital de esta mujer que va a tener muchos altibajos".

Casi toda la obra de Mercedes Guerrero discurre en el siglo XX porque le "fascinan los acontecimientos que ocurrieron en esa época que todavía están por contar". Para desarrollar La sinfonía de Julia ha leído "muchísimas" novelas de espías y biografías de grandes espías como Kim Philby, pero también ha visto películas y series del género, sobre todo alemanas. Es decir, ha estudiado "a fondo cómo funcionaba el espionaje" y cómo se vivía en la Unión Soviética.

En el fondo, la autora quería contar "todo lo que Julia es capaz de hacer para salvar a su familia y también el sentido de la lealtad que tiene hacia la gente a la que quiere".

El libro, además, cuenta con una original estructura al estilo de una obra musical. La protagonista asegura que "para ella la música lo es todo", por eso la autora ha querido "dar un toque de originalidad", de forma que los capítulos son sonatas, el prólogo es la obertura y el epílogo es la coda".

Séptima novela

Mercedes Guerrero comenzó a escribir cuando tenía 40 años y ya va por su séptima novela. Para ella, llegar hasta aquí ha sido "una sorpresa". Además, publicar en una editorial como Grijalbo "es el sueño de cualquier escritor".

Su anterior libro, El baile de las marionetas, ha supuesto un antes y un después en su carrera ya que "ha tenido mucha repercusión y me ha empujado a esta novela". De hecho, confiesa que siente un poco de "miedo" con La sinfonía de Julia porque ha dejado "las expectativas algo altas". "Me conformo con que la acogida de los lectores sea igual que con la otra novela", señala.

Además, con El baile de las mariposas ha llegado a EEUU, lo que ha sido "una sorpresa". Por ejemplo, en noviembre tendrá una reunión virtual con un grupo de lectores en español de una universidad de Florida.

"Cuando lanzas un libro al mercado nunca sabes en qué manos va a caer y yo estoy más que agradecida a todo el público que me está leyendo porque me anima muchísimo y me da una gran alegría ver que mi libro ha traspasado el océano y allí se está leyendo", reconoce.

Además, tanto su primera novela, El árbol de la diana (Debolsillo, 2010) como Las sombras de la memoria (Debolsillo, 2015) -que transcurre en Córdoba-, son lecturas prescriptivas en Francia para los estudiantes de español. También es autora de La última carta (Debolsillo, 2011), La mujer que llegó del mar (Debolsillo, 2013) y Sin mirar atrás (Debolsillo, 2016).

Mercedes Guerrero tenía una vida muy alejada de la escritura y durante más de 15 años trabajó en una agencia de viajes, pero siempre tenía "historias en la cabeza". Un día, decidió hacer un guión de una de esas historias y cuando acordó "tenía escrito un libro". Lo movió por editoriales y tuvo "la suerte" de que le dijeron que se lo iban a publicar. "No me lo creía porque no solo es cuestión de talento, sino también de suerte", concluye.