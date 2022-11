Medina Azahara: "El éxito de este disco demuestra que el rock andaluz jamás morirá"

"Siempre he dicho que si metes en una coctelera las voces de Ian Gillan [vocalista de Deep Purple], Jesús de la Rosa [vocalista de Triana] y Pepe Robles [vocalista de Módulos], el resultado es la voz de Manuel Martínez". Esta afirmación de Paco Ventura, guitarrista de Medina Azahara, está hecha justo después de que el propio Martínez insistiera a el Día en que el espejo en el que siempre se ha mirado a la hora de cantar es en el del líder de los Purple. No obstante, el vocalista del grupo cordobés se inspiró en el timbre y las tonalidades vocales de Jesús de la Rosa, aunque obviamente dándole personalidad propia, a la hora de grabar Llegó el día, el disco homenaje a los padres del rock andaluz que ahora reeditan con cinco canciones nuevas y tres duetos.

"El disco ha funcionado muy bien, tanto que fue el más vendido las pasadas navidades junto al de Alejandro [Sanz], copó los primeros puestos de las listas. Ahora sacamos una reedición en la que incluimos temas también muy buenos de Triana que se habían quedado sin poder entrar en la primera edición del disco", defiende Martínez en una entrevista concedida por la banda a este periódico en la tienda de instrumentos musicales Melody. Temas nuevos como En el lago, que el grupo cordobés lleva muchísimo tiempo incluyendo en su repertorio en directo, haciéndolo tan suyo que, como cuenta el vocalista, "una vez un antiguo manager nuestro que venía a uno de nuestros conciertos se paró a ver una actuación de la banda que formó Tele [Palacios, el batería de Triana] con la que resucitó al grupo después de morir Jesús, actuación en la que tocaron El Lago y nos dijo muy sorprendido que Triana estaba interpretando en concierto un tema de Medina Azahara".

Los compañeros de viaje en esos duetos de la reedición, que acompañan a los cinco temas nuevos, son El Arrebato -quien ha producido el disco-, en Una noche de amor desesperada; Rosario la Tremendita, en En el lago; y Kutxi Romero [vocalista de Marea], en Desnuda la mañana; además de la cordobesa India Martínez, en Tu frialdad. "Triana tiene un repertorio casi infinito y a la hora de elegir los temas siempre tuvimos presente que escogeríamos aquellas canciones que mejor se acoplaran a nuestro estilo para también defenderlas en directo; son canciones que también podrían haber sido compuestas por Medina Azahara. Una noche de amor desesperada o Tu frialdad son canciones que tienen un contenido muy similar a lo que Medina Azahara ha hecho", sentencia Ventura. "Hemos seleccionado las canciones más emblemáticas de Triana y, sobre todo, hemos querido que fueran de Jesús de la Rosa. Para nosotros, las de Jesús eran las más importantes", añade el guitarrista.

El "padre de la criatura" es un poco el teclista de Medina Azahara, Manuel Ibáñez, quien en el confinamiento le envió al resto de la banda un fragmento de la canción que le da título al disco Llegó el día y que acabó inspirando la obra que luego produciría El Selu [El Arrebato]. "Medina Azahara desde sus comienzos ha sido un grupo trabajador incansable, desde que en 1980 editó su primer disco y ha sabido adaptarse a los tiempos, pero huyendo de las modas", insiste Ibáñez. El teclista reconoce que en cierta medida "nos ha sorprendido el gran éxito de un disco que rescata clásicos de la pasada década de los 70, lo que quiere decir que el rock andaluz no estaba tan muerto como algunos decían, sino que está más vivo que nunca, jamás morirá". "Siempre he sido un amante del rock andaluz, un enamorado de la música de Triana y de la de Medina Azahara y en en confinamiento me puse a interpretar esa música al teclado y aquello que empezó pidiéndole a Manuel que le metiera su voz a la canción acabo siendo todo un disco", añade.

Martínez destaca que "indiscutiblemente" después del disco Llegó el día habrá un antes y un después en la carrera de Medina Azahara. "Es lógico, Medina Azahara siempre ha sido un grupo que no ha parado de componer y de tocar en directo, pero igual que mucha gente joven ha descubierto y va a descubrir a Triana con este disco, también va a significar un vuelco musical en nuestras próximas composiciones", relata. Ese vuelco musical se podrá comprobar "en el próximo disco, que ya está prácticamente hecho y que saldrá en 2023, seguro".

"Antes habíamos hecho alguna versión incluso de Triana, pero nunca habíamos hecho una gira expresamente de un disco de versiones. Se trata de canciones que han acercado esos dos mundos a veces tan semejantes y a veces tan distintos, como son los de Triana y Medina Azahara; canciones que han acercado a esos mundos a gente que empezaron a escuchar música con Triana y Medina Azahara y a los de esas generaciones más jóvenes que han venido después y que están conociendo a Triana ahora gracias a Medina Azahara", puntualiza Ventura.

Como el guitarrista defiende, Manuel Martínez se miró en el espejo de Pepe Robles cuando hace 30 años grabaron Todo tiene su fin, canción de Módulos "que muchos piensan que es de Medina Azahara". Ventura cree que el secreto para que una versión funcione como funcionó ese tema y los de Llegó el día "está, seguramente, en impregnarla de tu personalidad, por supuesto, respetando la melodía, aunque la versión sea de Módulos, de Triana e incluso de Scorpions, que también la hemos hecho y que parece que si no la has escuchado antes es una canción de Medina Azahara", sostiene. "En el caso de Llegó el día, sus canciones, que tienen una producción muy cuidada, están en el ADN de Medina Azahara, es como si las lleváramos en la sangre", añade.

Los tres componentes del grupo defienden que uno de los secretos del éxito de Medina Azahara es hacer música "a veces distinta a la que has hecho en tu anterior disco, pero sin perder nuestra identidad, una identidad que ha supuesto ya casi 43 años de vida del grupo", relata Martínez. Para conformar esa identidad, igual que el vocalista se ha mirado siempre en el espejo de Ian Gillan, Ventura lo ha hecho, "según las etapas", en Carlos Santana, "en la gente que hacía rock andaluz; y después en la generación de guitarristas de los 80, como Ritchie Blackmore, Van Halen, Gary Moore...". "En mi caso, yo siempre he sido muy amante de los Purple, porque me gustaba mucho la manera en la que tocaba el órgano Hammond John Lord y, después, cómo lo hace Don Airey; hemos tenido la suerte de tocar con Purple varias veces", apunta Ibáñez. "Un Don Airey que se quedó toda nuestra actuación detrás de Ibáñez, viéndolo como tocaba y lo felicitó después por lo bien que lo había hecho", apunta Martínez.