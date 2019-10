Mayoristas acusados por el fraude del caso Fénix dicen que les ofrecían pagar al contado o financiado

Mayoristas acusados en el caso Fénix, en el que se investiga un supuesto fraude de más de 150 millones de euros a Hacienda entre los ejercicios 2002 y 2006 en el sector de la joyería, han explicado ante la juez que les ofrecían pagar al contado o financiado por las compras de joyas desde distintas entidades, entre las que no han señalado a la del principal procesado, pero que en todo caso lo hacían con facturas.

Al respecto, uno de los empresarios ha relatado que era administrador solidario de una empresa junto con su hermano al 50% y que no se dedicaba a la fabricación de joyería, de manera que todo el género lo han comprado terminado en Turquía, Italia y España. Así, ha apuntado que compraban piezas hechas para luego "revenderlas", aplicando un margen de ganancia que no superaba el 10%.

Tras advertir de que le han atracado cinco veces en su empresa, el procesado ha comentado que no recuerda haber firmado una recepción de material de la empresa en la que trabajaba el principal acusado, a la vez que ha aclarado que siempre que ha trabajado con empresas del metal si no iba la factura correspondiente en el envío, "el material ha sido devuelto". También ha abundado en que ha realizado financiadas casi el 90% de sus compras.

Igualmente, su hermano, también procesado, ha suscrito dichas respuestas a las preguntas del abogado de ambos, apuntando al "increíble porcentaje de beneficios", que se sitúa entre un 5% y 8%.

Por otra parte, otro mayorista, que solo ha respondido a las preguntas de su letrado, ha remarcado que "jamás" ha fabricado joyas, porque "no tenía tiempo, ni posibilidades", a lo que ha agregado que no tiene maquinaria para ello. Además, ha indicado que es "habitual" trabajar con precio al contado y con precio de financiación.

Asimismo, dos hermanas que trabajaban en la empresa de su padre, acusado en este caso e interno en una residencia actualmente, han indicado a preguntas de su abogado que la entidad la dirigía su progenitor como administrador único, por lo que una de ellas no ha participado "en ningún tipo de decisión", mientras que la otra procesada ha dicho que elegía algunas piezas que compraban a Italia, pero "no tomaba decisiones" respecto al precio, a lo que ha añadido que su empresa no fabricaba, "todo era elaborado".

Nunca han fabricado

Otro de los empresarios acusados ha detallado que mantenía una empresa de joyería en un municipio de Cádiz con su mujer al 50%, para la compra de "género hecho", que revendía aplicando un margen de ganancia, en torno al 8% y 10%, que obtenía con las ventas en una tienda y al por mayor. Según han subrayado ambos, nunca han fabricado piezas.

Entretanto, él ha apuntado que conoce a uno de los procesados relacionados con la empresa del principal acusado, porque le llamaba para ofrecerle "cotización", pero nunca le compró nada, puesto que tenían una empresa proveedora en Córdoba y otra en Zaragoza que ofrecían "más garantías".

Además, otro de los acusados ha contestado a preguntas de su abogada que en 2006 se hizo cargo de una empresa de joyería que se constituyó en 2003 con su mujer al 96% y el resto con un asesor, porque él trabajaba en el Ayuntamiento de Sevilla. Según ha manifestado, él decidió todo, las compras y los diseños, pero ha aclarado que no es fabricante y siempre ha sido mayorista.

También ha precisado que compraba "siempre con factura" y que el modo de pago era "con transferencias", a la vez que ha agregado que "no es normal" que comprara varias veces en un mes, ni el mismo día dos veces, según se recoge en documentación de la causa.