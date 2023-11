María José Llergo, la voz 'ultrabella' que une generaciones en Córdoba

Arropada por los suyos, con un público entregado y sintiendo sus raíces, María José Llergo ha presentado en el Gran Teatro de Córdoba su nuevo disco, Ultrabelleza, en el que defiende la diversidad, el mestizaje y el poder del amor acompañando su voz flamenca de mezclas de electrónica, bases de hip hop y hasta música rave.

La dulzura y calidez de la voz de la artista pozoalbense ha unido a varias generaciones, de forma que grandes y pequeños se han rendido a su talento y su simpatía. Como la nieta que acudió al Gran Teatro con su abuela, ayudada de un bastón guía; o la mujer que durante toda la actuación tuvo a un bebé en brazos en el que probablemente sea el primer concierto de su vida. Y así cientos de historias que acompañaron a María José Llergo en un viaje de emociones por su pasado y su presente.

Pasadas las 20:00, la cantante apareció en el escenario con una gran capa roja para interpretar Ultrabelleza, la carta de presentación de este nuevo disco que llega después de su debut con Sanación (2020). Siguió con La puerta está abierta para luego interpretar Superpoder, quitarse su capa y seguir el resto del concierto con un elegante mono negro.

"No sabéis lo bonito que es empezar esta gira aquí. Hemos preparado todo desde cero para vosotros", dijo Llergo al público, que había agotado todas las entradas desde hacía semanas. Tras esto, explicó que este tema está dedicado a personas con superpoderes como sus padres y el hospital del que habla es el Reina Sofía de Córdoba, confesando que sin sus profesionales ella "no estaría aquí". El concierto siguió con Visión y reflejo para luego ponerse más flamenca con Me miras pero no me ves, un tema de 2019.

"¿Cuánta gente de Pozoblanco hay aquí?", preguntó la cantante, alzándose numerosas manos desde el patio de butacas y los palcos. "Esta canción os sonará porque ha sido rodada en vuestro precioso pueblo", explicó antes de que alguien desde el público lanzara un "¡Viva el Valle de Los Pedroches!". Seguidamente, interpretó Mi nombre, un single grabado en 2022 en el que muestra sus raíces pozoalbenses.

De nuevo volvió a Ultrabelleza con Juramento para viajar de nuevo a sus temas anteriores con Que tú me quieras y A través de ti. Continuó con Malahe, La Luz, Tanto tiempo, Tencontrao y Lucha, un canto y reivindicación a la fuerza de las mujeres.

Con una gran complicidad con el público durante todo el concierto, María José Llergo explicó que de pequeña de vez en cuando iba al Patio de los Naranjos de la Mezquita con su madre y echaba una moneda a la fuente para que le diera suerte. "Y me la ha dado", confesó la artista para después destacar que esa suerte le ha dado alas que están enraizadas en Córdoba.

Tras esto y con el teatro a media luz, Llergo apareció por el pasillo central del patio de butacas para entonar Pena, penita pena en el que fue el momento más especial de una noche llena de detalles y sentimientos encontrados.

En este homenaje a Lola Flores, mostrando su voz desnuda y solo acompañada por un piano, comenzó besando a su madre -que estaba con su padre en el concierto- y caminó despacio hasta los pies del escenario, sentándose en las escaleras y acabando ahí la canción, pidiendo al público que entonase algunas partes del estribillo.

Para acabar, interpretó Rueda, rueda y, por último, Lo que siento, temas a los que siguió una larga y cálida ovación de un público que en todo momento mostró su complicidad con la artista cordobesa, que estuvo acompañada por Julio Martín a los teclados y sintetizadores y Carlos Sosa en la percusión y samplers.