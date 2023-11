María José Llergo cuelga el cartel de 'no hay billetes' para su primer concierto en Córdoba

Tan sólo ha grabado un álbum de estudio, Sanación, que vio la luz en 2020. No obstante, el próximo 27 de octubre sacará el segundo Ultrabelleza. Así lo ha revelado en sus redes sociales. "Ultrabelleza está a punto de nacer. Y yo no quepo en mi de ilusión y de ganas de que lo tengáis ya!! Aquí tenéis el manifiesto que respalda el concepto del disco, No hay nada malo en ti, eres ultrabelleza", advertía a sus followers con un poético vídeo.

"Después de 2 años de composición y grabación Ya queda nada para poder daros este álbum que tanto significa para mí", asegura. Y continúa diciendo: "Deseo muy fuerte que disfrutéis de él, que saquemos nuestra luz interior, que se nos ilumine el pecho, que nos vista sólo la luz, a través del tiempo y el espacio. Eres ultrabelleza".

Poco queda ya para ver, y sobre todo, escuchar lo nuevo de la cantante de Niña de las dunas; Me miras pero no me ves (2019); A través de ti o Mi nombre. Y es que Llergo aún no ha cumplido los 30 años y ya puede presumir de tener el reconocimiento no sólo del público, sino de los críticos musicales y de sus compañeros de profesión que ya la veneran como una de las grandes.