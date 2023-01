María José Llergo pone en pie a Nueva York

Enfundada en un impresionante diseño fucsia de Ana Locking la cordobesa María José Llergo hacía su entrada triunfal sobre las tablas del Lincoln Center de Nueva York hace apenas un par de días.

"¡Ay, madre mía de mi vida. Me va a dar algo. No me acuerdo de las letras!", decía la propia cantante mientras recorría el camino desde el camerino al escenario. Eso sí, siempre sin perder la sonrisa y animando a todo el equipo -ya fuese en castellano o en inglés-.

Su actuación formaba parte de la programación del Global Fest, un festival que se lleva realizando en la ciudad de los rascacielos desde 2003, que reúne a artistas de todo el mundo.

La propia María José ha querido dar buena cuenta de su experiencia en sus propias redes sociales, donde no dudaba en escribir: "¡Así fue mi paso por el Lincoln Center de Nueva York! No me podía creer que estuviera actuando allí! Lo que antes era un sueño enorme, ahora es una experiencia que nunca olvidare. Gracias, vida!".

La reacción del público, que llenó la sala hasta la bandera, no se hizo esperar. Todos en pie, emocionados y sin parar de aplaudir en varios minutos.

Y es que no hay barrera idiomática ni cultural capaz de frenar el lenguaje universal de la música, el poder de la emoción que despierta alguien como Llergo. "Las enseñanzas de María José Llergo, que son a la vez las de sus abuelos, que le enseñaron a cantar mientras labraban, son capaces de inspirar y alterar la percepción colectiva, de tocar temas sensibles sin panfletos y emocionar. No hay mejor recompensa que tomar senderos ignorados. No para atajar, sino para llegar a parajes desconocidos", como subrayan en su propia web.

No obstante, la artista de Pozoblanco no sólo ha viajado a la Gran Manzana por trabajo, sino que ha aprovechado el tiempo libre para conocer mejor la ciudad. Un periplo en que no ha faltado una visita al famoso barrio de Manhattan, escenario de numerosas series y películas.