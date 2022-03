Manuel Torralbo, candidato a rector, defiende una Universidad de Córdoba "más participativa, transparente y cercana"

Manuel Torralbo ha presentado su candidatura a dirigir como rector la Universidad de Córdoba (UCO) en los próximos años. Se trata de la segunda persona que la anuncia para sustituir a José Carlos Gómez Villamandos al frente de la institución cordobesa después de que lo hiciera la que fuera vicerrectora del equipo del propio Gómez Villamandos Julieta Mérida. Con el hastag #LAUCOQUEVIENE como punta de lanza de su campaña, Torralbo lo ha hecho en la Facultad de Ciencias de la Educación, con la que lleva ligado 36 años, defendiendo cuatro principios para el gobierno de la UCO en caso de ser elegido: la participación, la transparencia, la confianza y la cercanía.

“No veíamos que teníamos un proyecto de éxito si no se hacía desde la participación de la comunidad universitaria. Tenemos que conseguir que la participación de la comunidad universitaria sea máxima”, ha defendido. El doctor en Ciencias Matemáticas y profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la UCO ha insistido asimismo en que “las organizaciones tanto privadas como, sobre todo, las públicas, como la Universidad, tienen que ser transparentes en todo”. Asimismo, ha destacado que “hay que recuperar mucho y trabajar mucho la confianza en que somos servidores públicos; los estudiantes también tienen que sentir que hay confianza en ellos; y esa confianza va acompañada de dar más autonomía y poder de decisión a los órganos de gobierno de la Universidad”. E igualmente, ha defendido que “en cualquier sitio donde he estado me he caracterizado por ser una persona cercana y me gustaría que todos los miembros de la candidatura vean que eso es un valor; eso pasa, por ejemplo, por saber todo acerca del estudiante, sus problemas, sus retos…”.

Torralbo ha insistido en que él y su equipo llevan varios meses "haciendo un trabajo muy silencioso, no queremos que haya inestabilidad en los órganos de gobierno". Ese trabajo se ha traducido en visitar centros, "para ver sus necesidades", directores de departamento, directores de másteres, personal de administración y servicio..." Y ha abogado por que los comicios, para los que no hay aún fecha, se celebren el próximo mes de mayo, "porque si se celebran ese mes hay tiempo para dar la oportunidad de conocer bien los programas electorales a toda la comunidad universitaria".

El ya precandidato a rector de la UCO ha destacado que hay unas 200 personas trabajando en grupos para aportar ideas a un programa de gestión que dará a conocer próximamente y que tiene como columna vertebral una treintena de puntos entre los que está la de desburocratizar la gestión . "Todos tenemos claro que tenemos que desburocratizar la gestión, esa borocratización afecta a la investigación y a la función social de la Universidad", ha insistido. Entre esos puntos también están los de mejorar las titulaciones, actualizar los planes de estudio y la creación de nuevos títulos, reforzar los grupos de docencia, trabajar por la estabilización y la captación del talento, la creación de de líneas de apoyo a las convocatorias competitivas internacionales y el impuso a la transferencia. "La transferencia no tiene que ser la hermana pequeña de la investigación, porque es lo que la sociedad está esperando; en transferencia vamos a trabajar, por ejemplo, con la Base Logística del Ejército de Tierra", ha defendido.

Esa columna vertebral de lo que será su programa también incluye un nuevo modelo para el centro Intergeneracional, la agilización de los procesos de convocatoria y resolución de plazas, la participación del profesorado novel para facilitar su promoción, la solución consensuada al calendario académico, la mejora de la comunicación entre la Universidad y el estudiantado, el apoyo a la representación estudiantil, aulas, asociaciones y colectivos, el reconocimiento a la labor y protagonismo del Personal de Administración y Servicios en el avance de la UCO, la negociación de una nueva RPT, la implantación de un modelo de conciliación corresponsable y la mejora del diálogo social con todos los sectores.

Entre las prioridades que se ha marcado Torralbo figuran la creación de un Observatorio de Igualdad e Inclusion, la transversalización de la perspectiva de género en toda la acción de gobierno, la recuperación del vicerrectorado de Internacionalización con un enfoque integral, la actualización del modelo de cogobernanza del Campus de Rabanales; y la renovación de las infraestructuras y equipamientos con un enfoque sostenible e inclusivo. También la digitalización y simplificación de todos los procedimientos administrativos de la UCO, la mejora en el funcionamiento de Universitas XXI, más participación de la comunidad universitaria en el claustro, la aplicación de los principios de la International Open Data Charter, la ampliación de la oferta deportiva, cultural y de ocio de la UCO.