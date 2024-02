Manuel Reina: "Vamos a ver una revolución industrial y logística en Córdoba"

Manuel Reina es vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Córdoba (CECO), presidente de la Comisión de Transformación Digital de la entidad y CEO de la empresa Gesthispania de gestoría en el sector de la movilidad y el transporte. Acaba de presentar una iniciativa para formar a las empresas de la provincia en inteligencia artificial, el próximo reto del sector económico cordobés.

-¿Cuál es el nivel de la digitalización de las empresas de Córdoba?

-La digitalización es un hecho evidente. La empresa que no esté digitalizada tiene fecha de caducidad. Otra cosa es el nivel, si está lo suficientemente digitalizada o no. Se nos viene a la cabeza que la digitalización es tener una página web, servicios de venta online o redes sociales, eso es casi lo mínimo, pero la gran evolución que tiene la digitalización es todo lo que significa los procesos internos de una compañía. La digitalización es cómo somos capaces de automatizar procesos internos de trabajo para ser más productivos.

-¿Entonces vamos con retraso en digitalizar los procesos internos?

-Esa es la parte que está más verde en Córdoba, que hay que seguir trabajando. La digitalización no es una meta, es un fin, no termina nunca y siempre está evolucionando. A medida que vamos incluyendo nuevas tecnologías, incorporamos nuevos elementos que hay que tener presentes. Nunca paramos de transformarnos digitalmente, es una mentalidad y nos afecta de manera permanente.

-¿En Córdoba tenemos algún ejemplo muy relevante de transformación digital?

-Creo que hay muchas empresas, no diría solo una porque si no fuese así, tendrían un problema. La comisión de Transformación Digital de CECO se fundó hace ya seis años, cuando se estaba empezando a hablar de la transformación digital. En estos seis años las empresas han evolucionado mucho. Mi empresa fue pionera en tener un software en la nube, pero hace veinte años cuando decías la nube, la gente miraba al cielo. Hoy en día no es así y casi todas las empresas tienen servidores en la nube.

-Existe la sensación de que en Córdoba nos ha costado, que tenemos un tejido empresarial muy tradicional...

-Tenemos esa idea, pero son tópicos están ahí para romperse, yo no creo que seamos más tradicionales que los empresarios sevillanos o los madrileños. La mayor dificultad que tiene una persona es su propia limitación. La transformación digital es una decisión que hay que tomar a nivel de alta dirección, si la persona que está allí no lo entiende y no lo sabe, es difícil, pero si se ha preocupado y se ha formado seguramente tendrá capacidad de implementarla.

-¿Cuáles son las principales dificultades para el empresario cordobés?

-Yo creo que la principal dificultad es creérselo, perderle el miedo, cuando algo es desconocido le tenemos miedo y lo que hay que hacer es conocerlo. La empresa tiene que tener ciertas capacidades técnicas y de conocimiento humano, no es solo una cuestión de cultura, sino también de formación para conocer todas las herramientas disponibles.

-Acaban de presentar una iniciativa vinculada a la inteligencia artificial, ¿Qué podemos esperar en Córdoba de la IA?

-Este proyecto surge como iniciativa entre CECO y Alfredo Romeo, de Datta Capital. El tema que está pegando fuerte es el de la inteligencia artificial y creemos conveniente que lo impulsemos. La primera parte es la de perder el miedo, que lo podrán hacer de nuestra mano, de la mano de expertos de Córdoba que puedan entender y comprender lo que es la IA, y una vez que lo comprendan lo que viene es ver cómo lo puedes aplicar a tu empresa y sus procesos.

-¿Hay ya muchas empresas en Córdoba haciendo uso de la IA?

-Hay muchas empresas que lo están usando, pero todavía son pocas y la idea es que sean más. Si hay algo que va a ser revolucionario realmente va a ser la inteligencia artificial. Dentro de las tecnologías disruptivas que se están poniendo sobre la mesa, la más disruptiva es esta.

-Entiendo que se va a necesitar una regulación al respecto...

-Esa es la parte que ahora se está trabajando. La IA tiene una capacidad de evolución tan grande que asusta y hay que ponerle algún tipo de regulación, sobre todo pensando en la ética de la propia IA. Para que su uso tenga siempre un efecto positivo sobre las personas y no uno negativo. Estas tecnologías pueden ser buenas o malas en función de cómo se usen.

-También hay miedo entre la sociedad a que se puedan perder empleos con la IA...

-Ese es el eterno debate, si esto sirve para destruir o para crear empleo. Yo creo que son transformaciones, los trabajos van evolucionando y creo que ninguna tecnología está pensada para quitar trabajo, sino para quitar trabajo improductivo y generar trabajo productivo. A partir de ahora todos tenemos que estar continuamente formados y formándonos para estar altura de las circunstancias. Hay que saber surfear la ola y estar preparados, adaptar el conocimiento a la actualidad, porque lo que aprendimos hace diez años ya no sirve.

-¿Vamos con retraso en Córdoba?

-En Córdoba si no somos los primeros, somos de los primeros en tener un convenio así porque hemos entendido que la IA es lo suficientemente importante para que le dediquemos el tiempo y los recursos para darla a conocer. La idea es que nuestras empresas sean cada vez mejores.

-¿Qué están haciendo las empresas de la ciudad con la IA?

-Las estamos viendo, hay ya muchos asistentes virtuales, por ejemplo. Una de las cuestiones que se quiere regular es saber si la contestación te la está dando un chatbot o una persona, porque el nivel de sofisticación es ya muy alto. Ya hay desde asistencia virtual hasta toma de decisiones en procesos, pero la inteligencia artificial se tiene que ir alimentando, no lo sabe todo. La IA se alimenta con enlaces de información y proporciona conocimiento. Ella busca la información y con sus algoritmos convierte los datos en conocimiento. Es una herramienta que se tiene que perfeccionar, y con el tiempo lo hará porque se va mejorando ella misma a medida que tú le das datos y la vas corrigiendo. La inteligencia al principio no es inteligente, lo que tiene es la capacidad de generar conocimiento.

-¿Cómo está la salud de las empresas vinculadas a la informática en Córdoba?

-En informática y telecomunicaciones hay más de 550 empresas, y solo de informática unas 400. Esas son el perfil de empresas que pueden tener tendencia a la digitalización de otras compañías, pero empresas digitalizadas hay muchas más.

-¿Es mucho o poco para una provincia como Córdoba?

-Yo veo que en esta lista son pocas, puede ser que sean más. No está reflejado que, por ejemplo, en mi empresa tenemos un departamento con 20 programadores y no somos una empresa de informática, pero sí somos una empresa digital. Solo desde 2022 se han creado 112 empresas de informática en Córdoba, que no sé si sean muchas, pero tampoco parecen pocas, a lo mejor son las que necesitamos a tenor del mercado de Córdoba.

-¿Hay muchas empresas del sector buscando instalarse en la provincia?

-Muchas empresas están interesadas. Va a haber muchas que no tienen que ver directamente con la digitalización, o sí, porque todo lo que viene por la Base Logística del Ejército de Tierra viene con un perfil totalmente automatizado y digital. El anuncio de la base es una revolución en Córdoba y yo creo que todavía no la hemos visto. Lo único que hay es anuncios y cuatro máquinas, pero cuando pasen los años vamos a ver esa revolución. Hay que tener un poco de fe porque eso se va a producir. La base va a ser uno de los elementos tractores de la economía cordobesa y andaluza, y por fin en Córdoba.

-¿Córdoba es una plaza para las empresas tecnológicas?

-Yo creo que sí. Aquí competimos con muchas zonas y competir con la costa es muy difícil cuando hay mucha gente en teletrabajo, aunque las grandes tecnológicas están volviendo a traer al personal a las oficinas porque nada es bueno en los extremos, lo bueno es combinar lo mejor de los dos mundos. La presencialidad en las empresas es necesaria y Córdoba tiene varias cosas buenas para ello. Tenemos una de las mejores escuelas politécnicas, donde todos los años se generan hasta 80 ingenieros en informática y ya el mero hecho de tener la base hará que venga mucho talento a Córdoba. Las comunicaciones que tenemos, un patrimonio cultural que gusta, un tamaño muy bueno para vivir, Córdoba tiene muy buenas condiciones.

-¿Qué le falta a Córdoba?

-Si Córdoba fuera la única ciudad del mundo no tendríamos problemas. Yo digo que sí tenemos las condiciones, pero hay otras ciudades que también. Creo que la base va a ser ese elemento tractor y vamos a ver una revolución industrial y logística en Córdoba. Cuando los talleres de Defensa estén aquí, todos los proveedores van a querer venir y estar cerca de este lugar, lo vamos a ver en poco tiempo. Córdoba lo que tiene de verdad es una buena ubicación geográfica, no es Antequera, es Córdoba el punto de unión. Las decisiones por desgracia no la tomamos los empresarios, pero podemos empujar a los políticos a que tomen las decisiones correctas y una es el Corredor Mediterráneo para que Córdoba sea un centro, que a raíz de la base, empuje a que seamos un centro logístico.

-¿En Gesthispania hay nuevos proyectos para la ciudad?

-Lo que queremos hacer es negocios, buenos negocios. Es una gestoría administrativa, no hay algo más tradicional que eso y siendo una gestoría casi el 20% son ingenieros informáticos y somos más de 110 personas. Tenemos proyectos basados en negocios cuya base es la digitalización. Vamos a lanzar un software que permitirá gestionar un negocio de vehículos de manera integral, desde la recepción de vehículos hasta la venta de piezas y acabamos de lanzar una correduría de seguros con un alto componente digital. La idea es integrarnos con otros gestores documentales y ser un eslabón más de la cadena de un proceso productivo de un cliente nuestro.

-¿También faltan profesionales cualificados en este sector?

-Faltan profesionales, claro que faltan. Es la paradoja de que haya desempleo y que falten trabajadores, no se logra entender. Hay una desconexión entre el conocimiento y las necesidades. La gente, que no la quiero culpar, ha dejado de estudiar y no se han reciclado, entonces no coinciden las necesidades de la empresa y lo que el trabajador puede aportar. Tenemos problemas de contratación en todos los puestos de trabajo, en todos los sectores, aunque las empresas cordobesas estén contratando gente.

-¿Cómo estamos en materia de ciberseguridad en Córdoba?

-Ese es otro de los grandes problemas que tenemos las empresas. También es algo que ha cambiado, antes poníamos alarmas porque intentábamos que no nos robaran un edifico, pero ahora el valor está en los datos y la información. Raro es el día en que no salgan noticias sobre hackeos en empresas. Hay que concienciarse de que es importante tener una buena herramienta de seguridad y dejarse asesorar por profesionales para que nos protejan. De un incendio te recuperas, pero de una pérdida de datos no y en la mayoría de los casos los hackeos se deben a imprudencias de los mismos operadores. A nosotros nos intentaros estafar suplantando mi identidad y llegamos a pagar una factura de 12.000 euros, simplemente porque una persona pensó que sí era yo. La prevención va con la formación y faltan profesionales y gente con formación en el área. Toda la seguridad es poca.