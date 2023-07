Luis Planas asegura en Córdoba que Aznar "expone el auténtico programa del PP" al defender la vuelta a la austeridad

El cabeza de lista del PSOE al Congreso por Córdoba y ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha señalado que el expresidente del Gobierno José María Aznar "expone el auténtico programa del PP" al defender la vuelta a la austeridad", remarcando que el que fuera presidente del Ejecutivo "es una fuente de ideas fantásticas para los populares".

Así se ha manifestado durante una visita al barrio de La Fuensanta de la capital cordobesa durante un acto de partido junto a otros dirigentes socialistas, donde ha puesto de relieve que Aznar, a través de sus declaraciones "defiende la austeridad aunque duela", esto es "lo hemos pasado bien, ha habido crecimiento y mejoras sociales, pero si llega el PP al poder se acaba".

En esta línea, ha remarcado que los comicios generales del próximo 23 de julio "son fundamentales para el futuro rumbo que pueda tomar el país y continuar en la senda de la creación de riqueza y empleo o emprender un camino desconocido", ya que el PP "no dice lo que pretende".

El ministro de Agricultura ha apuntado que "ya conocemos algunos datos de los acuerdos alcanzados entre PP y Vox, con una clara intención de recortar las libertades, como podemos ver en las primeras decisiones en materia educativa o cultural".

El ministro ha indicado que “esta semana ha habido un contraste claro entre la verdad y la mentira, entre lo que se expone y ocurre con datos que lo prueban, y lo que después el PP niega”, como ha asegurado que ocurrió en el debate entre candidatos “con una quincena de falsedades lanzadas por el PP que ahora dicen que si se equivocaron fue una casualidad”.

Ante ello, ha aseverado que el PP “se dedica clarísimamente a mentir para ocultar una realidad” y que la posibilidad de una mayoría de PP y Vox en las urnas “sería un punto de inflexión tremendo y preocupante para España que hay que combatir”.

Planas ha añadido una “reflexión personal sobre la importancia de Europa en esta campaña” al recordar que fue el PSOE quien consiguió que España ingresara en Europa en 1986 o cómo en julio de 2020 logró 140.000 millones para España en el Programa de Recuperación post Covid. “En esa Europa en la que pesamos fuerte, el PP no hace nada, sólo aliarse con la extrema derecha, como hace en Polonia, Hungría e Italia, y a mi no me gustaría que España perteneciera a ese grupo de países, sino seguir compartiendo y trabajando con Alemania y Francia por la centralidad de Europa”.

El candidato ha concluido pidiendo el voto para el PSOE “que traslada un mensaje de futuro, alegría y esperanza en un momento clave de realidades de progreso y de futuro frente a un PP que sólo ofrece dudas e incógnitas”.