El "hasta luego" de Luis Martín y Emilio Aumente

Los concejales Luis Martín y Emilio Aumente han sido en parte los protagonistas del último Pleno del mandato ya que los dos abandonan la política activa tras prácticamente toda una vida dedicada a ella. Martín en el PP y Aumente en el PSOE, pero dos de los políticos más elegantes en sus formas y en sus argumentos de los que todos con los que han pasado por Capitulares han aprendido. Tanto es así, que toda la corporación ha agradecido su trabajo y dedicación y sus conocimientos. Ellos defienden que esto es un "hasta luego" y que no se irán del todo.

Martín ha asegurado que “hoy se pasa la página de un libro, pero el libro continúa. Espero seguir sirviendo a Córdoba de otra manera y con más tiempo para la familia”. El edil se ha mostrado convencido de que esto “es un hasta luego, porque vamos a seguir estando con nuestra sociedad”. ¿Los mejores momentos? "Cuando lograbas salvar la situación de algún vecino". ¿Los peores? El asesinato de las políticas locales y el atentando contra el sargente Ayllón.

Aumente, que también deja la casa tras 40 años trabajando en ella, los ocho últimos como concejal, ha reconocido que “me voy con una sensación extraña porque son tantos años que empieza uno a revisar las cosas positivas y negativas, sobre todo en lo que uno se cree que se ha equivocado”.

Aumente ha destacado “los cuatro años que estuvo Pepe Mellado en la Gerencia, donde esta ciudad sufrió un cambio tremendo” y ha tenido también un reconocimiento para los funcionarios.

“Me jubilo a efectos laborales, en la política no; seguiré haciendo política y la política local que es la que siempre me ha gustado, es parte de mi vida, me gusta mucho y la vivo”.