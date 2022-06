Loyola Idiomas y el Colegio Británico de Córdoba firman un convenio de colaboración

Loyola Idiomas, centro examinador oficial de Cambridge Press and Assessment ES071, y The British School of Córdoba han firmado un convenio de colaboración para introducir en el centro educativo cordobés la evaluación de inglés a través de los exámenes oficiales de Cambridge, internacionalmente reconocidos y alineados con los niveles del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, del Consejo de Europa.

El acuerdo ha sido rubricado por el director de Loyola Idiomas, Shane Martin, y la directora de The British School of Córdoba, Hayatt Masry. También ha estado presente Esmeé Vermorken, responsable de Marketing y Admisiones del Colegio.

Durante el curso 2021-22, The Bristish School ha abierto su propio centro de idiomas, The Language Club, y a partir de septiembre 2022 ofrecerá la posibilidad de preparar las certificaciones oficiales de Cambridge y conseguir un título de inglés de alta reconocimiento y prestigio en su centro.

Loyola Idiomas es el mayor centro universitario de Cambridge Press and Assessment en España y Portugal desde 2019 y tiene convenios de colaboración firmados con más de 30 centros educativos en Córdoba, Sevilla y Cádiz. En el curso pasado realizó más de 6.600 exámenes oficiales de Cambridge.

Loyola Idiomas es el centro de la Universidad Loyola donde se desarrollan competencias lingüísticas y culturales que capacitan para moverse en contextos internacionales. La Escuela de Idiomas de la Universidad Loyola ofrece cursos anuales y cuatrimestrales de inglés y francés e intensivos de inglés para preparar los exámenes de Cambridge, Toefl e Ielts. También imparte cursos de italiano, alemán y árabe.