Largas esperas y muchas colas en el primer día de la huelga de Aucorsa

Como era de esperar, los paros parciales convocados por la plantilla de la empresa municipal de Autobuses de Córdoba (Aucorsa) por, entre otras cosas, la demora en la negociación del convenio colectivo, están provocando largas colas en muchas de las paradas, y también largas esperas. Estos paros, que se desarrollan entre las 11:00 y las 20:00 de los días 3, 4 y 5 de enero, han sido secundados por el cien por cien de los trabajadores de la sociedad pública, según información del comité de empresa.

Mientras que el presidente de Aucorsa, Miguel Ángel Torrico, insiste en que "estos paros parciales son absolutamente innecesarios y no son oportunos", puesto que "dañan al comercio y a la movilidad de los cordobeses en días muy importantes, como son los previos a la festividad de Reyes".

Usuarios que se ven afectados como Soledad Marín, que espera con su hija Marta a que llegue en Ronda de los Tejares, el autobús de la línea 6 en dirección a Levante. "No sabía nada de huelga, no sé si porque el Ayuntamiento no ha informado bien de ella, pero los perjudicados en este tipo de conflictos siempre somos los mismos", detalla. El tiempo de llegada de ese autobús ni siquiera aparece en la pantalla que hay colocada junto a la marquesina de la parada. Tras consultar la aplicación de Aucorsa comprueba que deberá esperar más de una hora si quiere cogerlo. "Tendremos que coger el 2, en dirección a Fátima, al que le quedan 37 minutos y bajarnos en la parada más cercana a casa", comenta.

Y es que los servicios mínimos en el transporte ordinario establecidos por la autoridad laboral de la Junta de Andalucía, del 25% han supuesto que a partir de las 11:00 se hayan retirado de la circulación el 75% de los autobuses que estaban en la calle hasta ese momento. Ese 25% era el que pedía el comité de empresa, ya que Aucorsa demandaba que fueran del 40% los días 3 y 4 de enero y del 70% el 5, día que, por ser el de la Cabalgata de Reyes, se espera más demanda ciudadana.

"No quiero ni pensar lo que se puede liar en los autobuses el día 5; yo sí sabía que había huelga, por eso he adelantado al lunes las compras navideñas que siempre dejo para última hora", comenta Carmen Moyano, que ha subido al centro antes de las 11:00 junto a su marido, Pascual López. Esta pareja de jubilados tienen que esperar 37 minutos para coger el 12 destino Barrio del Naranjo en una parada de Ronda de los Tejares que ya está llena de gente. "Llegará seguramente casi lleno y aquí se llenará aún más, con lo peligroso que es eso en estos días con el coronavirus como está", destaca él.

Los paros parciales están transcurriendo con "total normalidad", defiende Torrico. "Se ha desarrollado con normalidad la salida de los vehículos de Aucorsa durante toda la mañana hasta las 11:00 y a partir de esa hora se han aplicado los servicios mínimos, que también transcurren con normalidad", destaca.

Normalidad como la que destaca Germán Muñoz, quien va a hacer transbordo para coger el 7 en dirección al Hospital Quirónsalud Córdoba en Ronda de los Tejares. Va con su mujer, Sara García. "Entiendo a los trabajadores", defiende, "pero podrían haber escogido otras fechas, aunque no hubiera tenido el mismo efecto, claro", mantiene. Germán comprueba en la app de Aucorsa que al primero de los autobuses le quedan 13 minutos y al segundo, 29. "Después de todo no vamos a tener que esperar tanto, después de que en la parada anterior estuviéramos esperando 20 minutos a que llegara el autobús", sentencia.

Todo ello en un contexto en el que el presidente del comité de empresa, Custodio Sánchez, ya avanzó que la desconvocatoria de la huelga solo se podía haber producido si la empresa les hubiera presentado sus propuesta por escrito, cosa que finalmente no ocurrió. Sánchez añadió que llevan más de dos años esperando las mejoras que demandan, sin éxito. De hecho, en diciembre de 2019 caducó el convenio colectivo.

La protesta también llega porque el comité de empresa aspira a "la aproximación en la equiparación de derechos laborales con el resto de empresas municipales del Ayuntamiento de Córdoba". Así, ha subrayado que "estamos a años luz de ellas".

El comité de empresa ha reconocido también que es "consciente del perjuicio" que puede causar a la ciudadanía cordobesa, por lo que ha pedido disculpas de antemano, aunque también ha reclamado "comprensión, ya que no nos queda otra alternativa ante el posicionamiento de la gerente". "Tenemos que defender nuestros derechos, estamos cansados de ser la oveja negra de las empresas municipales", ha concluido.

En contraposición, Torrico insiste en que "se han mantenido abiertas todas las vías de contactos y se sigue trabajando junto al comité de empresa para la negociación del convenio colectivo". En cualquier caso, el presidente de Aucorsa apunta que los trabajadores están "en su legítimo derecho", aunque no comparte "las formas y el momento en el cual se ha llevado a cabo, porque están todas las vías de negociación abierta".

Torrico ha defendido que van a "seguir negociando hasta la extenuación y estudiar qué encaje legal y económico tienen las reivindicaciones de los trabajadores de Aucorsa". "Con paros o sin ellos, la voluntad de negociar por parte del gobierno municipal es total", remarca el presidente de la entidad, quien espera que "las molestias que se causen con este paro por parte del comité de huelga de Aucorsa a los cordobeses sean las mínimas posibles".