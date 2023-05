La Justicia obliga a readmitir en la Policía Nacional a un agente daltónico de Córdoba

Un policía daltónico de Córdoba ha ganado en los tribunales un contencioso al Estado tras ser inadmitido en la Policía Nacional por ser daltónico. La Justicia considera que el daltonismo es de muy escasa entidad y acuerda que ingrese en el Cuerpo tras demostrar que "tiene una visión del 100%".

El recurrente no fue admitido por considerar los órganos de la Policía que tenía problemas en la visión. Tras la tramitación de recursos y de un contencioso-administrativo, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha dado la razón al aspirante a policía, por lo que el Estado le tendrá que abonar el sueldo que dejó de percibir desde el año 2020, que es el tiempo que pasó por el proceso judicial, y el Ministerio del Interior tendrá que pagar al agente las costas del juicio.

La defensa del agente considera que la dirección de la Policía se defendió "con un escueto informe médico, no motivado ni explicativo de lo que sostenía" y, en cambio, el aspirante a policía aportó tres dictámenes muy fundamentados por tres oftalmólogos distintos, que mantenían el 100% de visión, pese "al pequeño daltonismo".

Según explica su defensa, el Bufete Osuna, el recurrente "padece una pequeña patología", pero la misma "no supone una pérdida considerable de aptitudes, no le provoca un impedimento para formar parte de la Policía". Esta "pérdida pequeña de aptitud está dentro de los límites tolerados" en base a los informes médicos aportados, el recurrente presenta una pérdida leve de facultades que no afecta en caso alguno a su actividad policial y por lo tanto no produce limitación alguna en su actividad física para poder desempeñar la función policial.

Así, el aspirante deberá ser nombrado agente del Cuerpo Nacional de Policía en el puesto que le hubiera correspondido en la promoción saliente de la convocatoria en la que participó hace varios años, con la misma antigüedad y efectos administrativos que sus compañeros que superaron las pruebas, debiéndose efectuar la correspondiente liquidación de haberes.

"Desde un primer momento se luchó para que se admitiera a este aspirante a policía, dado que había muchas pruebas en la dirección de lo que recoge la sentencia del tribunal, sin embargo, las actuaciones administrativas fueron en contra del recurrente y se llegó a juicio, el cual fue largo y en el que declararon peritos médicos", según detalla la defensa. La sentencia ha salido al cabo de los tres años desde que se iniciaron los recursos ante la administración.