La Junta de Gobierno aprueba el presupuesto en plena campaña para que la corporación entrante "no pierda un minuto"

El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Córdoba no ha cesado en su empeño de tramitar los presupuestos presupuestos municipales de 2023 antes del final del mandato, aun en plena campaña electoral y reconociendo que no tiene los apoyos suficientes para sacarlos adelante en Pleno. Este viernes, la Junta de Gobierno local ha aprobado las cuentas, de 344 millones de euros, como paso previo a que la Corporación los ratifique. Aunque ya tendrá que ser la que salga de las urnas el próximo 28 de mayo, reconoce el delegado de Hacienda, Salvador Fuentes.

Este ha explicado que el objetivo de esta aprobación sobre la bocina es dejar el presupuesto listo para una rápida aprobación definitiva "para que el gobierno entrante no pierda ni un minuto". De esta forma, ha asegurado, "se aprovecharía el último semestre del año para poner en carga el gasto corriente y garantizar la culminación de los proyectos iniciados", ha señalado.

La Junta de Gobierno local ha dado el primer paso este viernes con la aprobación de los presupuestos en sesión extraordinaria. El siguiente paso sería que el Pleno diera luz verde al proyecto de las cuentas, aunque eso es una quimera ya que la suma del PP (nueve concejales) y de Ciudadanos (tres concejales, después de la renuncia del cargo de Isabel Albás para integrarse en las listas del PP) no alcanza la mayoría. Todo ello teniendo en cuenta que los dos concejales Vox no votarán a favor, tal y como han ido declarando las últimas semanas y tampoco lo hará el PSOE.

El propio Salvador Fuentes ha descartado la posibilidad de que Vox apoye las cuentas y, por tanto, que salgan adelante los presupuestos municipales, pero ha defendido como un "gesto de responsabilidad" la aprobación en Junta de Gobierno Local ya que "si hoy no hubiésemos dado ese paso, independientemente de que el Pleno no lo apruebe, no habría presupuestos posibles".

Con el calendario bajo el brazo, Fuentes ha insistido que, si se aprobaran las cuentas en el Pleno y con un gobierno de mayoría suficiente después de las elecciones, los presupuestos estarían en carga el 28 de julio. "De lo contrario, nos plantaríamos el 17 de junio sin ningún papel, con un presupuesto prorrogado y una ineficacia y torpeza política brutal". De este modo, el nuevo gobierno tendría que empezar de nuevo y "eso nos llevaría hasta octubre o noviembre de este año", ha concluido Fuentes.

Los proyectos del presupuesto

El objetivo de estas cuentas es culminar los proyectos que ya estaban en marcha y vienen de años anteriores, entre los que se detallan la segunda fase del recinto ferial se llevará una partida de 500.000 euros, 600.000 el Alcázar de los Reyes Cristianos, el Parque del Canal 2,5 millones de euros y 400.000 el de Levante, incluidos en ese Anillo Verde que es prioridad para la Gerencia Municipal de Urbanismo, el Cuartel de Lepanto 300.000 euros o la rehabilitación de La Corredera, que tiene prevista una inversión de 250.000 euros en este presupuesto. Son todos proyectos que ya se han presentado, no hay ninguna novedad en inversiones.

Participación se llevará 1,4 millones de euros para el centro cívico de Noroeste, los bomberos se llevarán una partida 1,17 millones de euros para edificios, maquinarias, mobiliario y transporte, el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones medio millón de euros, aparcamientos 250.000 euros, 200.000 para la casa de solidaridad de Levante, la avenida de Trassierra 300.000 euros, misma cifra que el cuartel de Lepanto.

Con todo ello, algunas delegaciones y empresas municipales aumentarán considerablemente sus ingresos, mientras que en otras bajarán motivado por la Base Logística del Ejército de Tierra, que se llevó partidas muy importantes el año pasado y que en este 2023 ya no están contempladas. Presidencia sube un 24%, Participación Ciudadana un 46%, Inclusión lo hace en un 66% y Mayores 8,8%. Asimismo, Solidaridad cae como consecuencia del año expansivo del Covid, presentando ahora "un presupuesto más real", igual que Recursos Humanos, mientras Sostenibilidad y Medio Ambiente sube un 12%, el Imgema 0,20%, Sadeco un 14%, Cecosam 4,2%, Infraestructura un 7%, Gestión y Hacienda un 6% y Urbanismo cae -1%.

Solo en gastos de personal y bienes y servicios, es decir, lo mínimo necesario para hacer funcionar al Consistorio se requiere la mayor partida, unos 370 millones de euros entre ambas cuestiones, lo que se traduce en que el Ayuntamiento se gasta más de un millón de euros cada día del año en pagar a su personal y poner en marcha sus servicios básicos.