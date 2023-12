Julián Urbano: "Córdoba necesitaba una Cabalgata de Reyes Magos mejor, y la va a tener"

Julián Urbano nació en Doña Mencía, es abogado de profesión desde el año 1999, especialista en Derecho de Familia. Está muy ligado a las tradiciones y al mundo de la cultura y de la Semana Santa. Las relaciones institucionales, mercados y comercios, fiestas y tradiciones, la relación con los medios de comunicación y, además, la recién creada delegación para captar fondos europeos son parte de sus responsabilidades en el Ayuntamiento de Córdoba.

-¿Cómo valora lo que va de mandato?

-Desde que he llegado ha sido un no parar, pero donde más me he volcado ha sido en Fiestas y Tradiciones, que lleva un calendario muy trazado. Conforme llegué, lo primero que me dijo el alcalde fue que me volcara con la Cabalgata, y estamos hablando de junio, cuando estaba el pliego a punto de salir. Con el bañador puesto, estábamos hablando de polvorones, entonces vamos con muchísima antelación. Mi primer recuerdo es el de la Velá de la Fuensanta: ahí pude ver cómo se organiza la Delegación. Fui adoptando con pequeñas dosis lo que es la Navidad o el Mayo Cordobés, poco a poco y sobre todo por el enorme capital humano que tengo en la Delegación, que si fueran otro tipo de personas esto no iría para adelante, pero son unos funcionarios que funcionan, con una capacidad de trabajo increíble. La plantilla es una autentica maravilla.

-¿Qué expectativas hay con el nuevo modelo de Cabalgata de Reyes Magos que se estrenará este 2024?

-Las expectativas son altas. Hay dos modelos. Uno es con la Federación de Peñas, que para nosotros es muy importante y se mantiene dentro de la Cabalgata, pues necesitamos la ayuda de las Peñas a la hora de escoger a Baltasar o los niños y voluntarios que van dentro para darle esa riqueza que tiene la Cabalgata. Pero por otra parte estaba el tema estético, que se había quedado un poco atrás por el tema del dinero, ya que se invertía poco y el alcalde aumentó el presupuesto. Las carrozas ya han llegado a Córdoba y son bastante mejores que las del año pasado. Pretendemos una evolución para que sean más vistosas, los pasacalles los hemos aumentado, y son brutales; he visto la puesta en escena de algunos de ellos y son brutales, la gente va muy teatralizada...

-Es decir, parece que este año los cordobeses podrán tener la Cabalgata que tanto demandaban...

-Es que Córdoba no se merece menos de eso, solo que nos tenemos que dar cuenta de estas cosas viéndolas. El año pasado, el alcalde se dio cuenta de que Córdoba necesitaba una Cabalgata mejor y Córdoba va a tener una Cabalgata mejor. Estamos apostando porque todo sea infinitamente mejor, nos estamos volcando para mejorar todo lo que depende de nosotros.

-Como novedad, ahora acabará en la plaza y la iglesia del Alpargate...

-Es una novedad porque en el pliego me he encontrado con que había una Adoración hacia un belén viviente, que no la íbamos a hacer en mitad de una avenida teniendo una plaza como la de Cristo de Gracia a la vuelta de la esquina. Hablando con el párroco hemos ideado esto y creemos que va a ser extraordinario, aquello va a ser un espectáculo. Van a intervenir tradiciones, los Reyes Magos se subirán en coches de caballos, con escoltas reales, los Caballeros de la Estrella... eso va a ser un espectáculo por el Marrubial y como fondo la muralla, totalmente atemporal. Nadie se va a querer perder este final. La Cabalgata no puede acabar en la avenida de Barcelona, por seguridad y por distancia, porque tenemos una Cabalgata muy grande.

"La Federación de Peñas para nosotros es muy importante y se mantiene dentro de la Cabalgata, necesitamos su ayuda"

-Su primer gran acto fue la inauguración del alumbrado navideño...

-El acto fue una auténtica maravilla y hay cosas que continuamente están fluyendo para mejorar. Nosotros lo que queremos es ver las posibilidades que tenemos de mejorar todo, este año acaba el contrato del espectáculo y no descartamos nada. Nuestra intención es que siga habiendo espectáculo de luz y sonido.

-Solo por curiosidad... ¿Por qué este año no se escucha Mariah Carey?

-Hemos visto una lista de canciones, nos juntamos un grupo de personas para ver qué canciones estarían bien tanto para los niños como para los mayores. Hemos incorporado más villancicos, yo soy muy tradicional, la Navidad para mí es un mantecado y un villancico, si yo tengo un arco y no tengo villancicos no tiene sentido, lo que pasa es que hay muchos y no todos son buenos para un arco, llevan un ritmo y una fuerza. No fue fácil elegirlos. Es muy sencillo pensar cuál hubiera puesto desde mi casa, pero una vez aquí es un tema. Estuvimos dos horas y media y varias sesiones, hay verdaderas maravillas y unos muy diferentes. Aún así, no descartamos que Mariah Carey vuelva el año que viene.

-Nos adelantamos al Mayo Festivo, se acaban de aprobar la modificación de las bases, que se han actualizado...

-Básicamente hemos retocado las bases del Mayo Festivo. El principal objetivo era adelantar todos los plazos para que los trámites de montaje y contratación se tengan con mucha previsión; no podemos estar esperando a contratar la luz un día antes, todo eso generaba estrés. Los decretos de autorización no estarán tan pegados a la fecha de inicio de los actividades, pretendemos dar los resultados un mes y medio antes. Para ello, en las Cruces se usará la declaración responsable: si el año pasado estaba bien y voy a montar lo mismo, este también está bien. Eso me lo han agradecido las hermandades y asociaciones, era una cosa muy demandada.

-Cada vez hay más visitas a las fiestas del Mayo Festivo... ¿Hasta dónde tiene capacidad de llegar la ciudad?

-Riesgo no hay ninguno. Lo que hace falta es un tema de orden y ahora mismo la gran afluencia de público no hace que haya un desorden, sino más gente para entrar en los Patios, por ejemplo. Todo lo bueno necesita una espera y es limitado, no podemos decir que vamos a quitar las colas, porque no podemos impedirle a la gente que venga ni que visite un Patio en concreto. Entonces, intentamos ordenarlo de la mejor manera posible.

-En el caso de las Cruces se obligará a contratar seguridad privada...

-Será para dentro de dos años, para 2025. Primero nos vamos a reunir con determinadas Cruces para darle unas recomendaciones de cómo queremos que esto funcione, pero no es un tirón de orejas ni una llamada de atención, es ver hasta dónde podemos llegar y ellos ayudarnos para que la fiesta sea un disfrutar para todos. No es solo seguridad, sino también sanidad, por el tema de los baños. Vamos a hacer un estudio para ver si necesitamos ayuda en el tema de seguridad, pues estamos autorizando el uso de la vía pública, pero la actividad no deja de montarse por parte de una asociación, que debe velar porque haya un orden. La Policía Local puede llegar, pero no con la misma intensidad, no es poner más policías, sino ordenar mejor.

-Para la Feria, hay obras pendientes en el recinto ferial...

-Eso está en Urbanismo, pero nos involucramos porque montamos una actividad dentro de un recinto que no está considerado como recinto ferial, porque está pendiente de calificación. Este año tendremos la red de saneamiento totalmente acabada para la celebración de la Feria 2024, de hecho, prevemos la inmediata puesta en marcha de esas obras. La empresa está adjudicada y solo falta la firma para arrancar los trabajos. La siguiente fase es soterrar las líneas eléctricas.

-¿Cómo está la salud del Mayo Festivo?

-Muy buena. Destaca con un necesita mejorar, porque todo es susceptible de mejorar y todas las ideas son buenas. Soy un delegado que escucha mucho la calle, pero hay problemas que se pueden solucionar y otros que no. Nos gustaría tener más metros de espacio en determinados sitios, pero te tienes que adaptar; intentamos en esos casos redimensionar el recinto ferial. Hay otros temas, de agua y luz, que vamos solucionando poco a poco.

-El posible cambio de fecha de la celebración de los Patios se ha dejado para 2025, ¿Se ha pensado en cambiar la fecha a otra fiesta?

-El cambio de fechas de todas las fiestas no lo hemos discutido. Con los Patios hay un tema con la floración, que cada vez las plantas florecen antes, las asociaciones dicen que son ciclos, ellos mandan los calendarios, dentro de un orden, porque no podemos cambiar un calendario de un año para otro, no es bueno ni saludable. Intentamos estudiar si esa floración llega antes o después, las asociaciones no lo ven como un problema ahora, pero si con el paso del tiempo estos ciclos cambian, no tendríamos ningún problema en retrasar la fecha.

"Este año tendremos la red de saneamiento totalmente acabada para la celebración de la Feria de 2024"

-¿Cómo está la feria taurina?

-Nosotros lo que intentamos es ayudar a las asociaciones del mundo taurino a través de subvenciones. Córdoba este año está suscrita a la Red Andaluza de Ciudades Taurinas, una red nueva que viene con muchas ayudas. Esto parte desde una fuerte promoción, pero depende también de los carteles, el precio, que ahí no podemos entrar.

-¿Hay relevo generacional en las fiestas?

-Muchísimo. En el mundo de las hermandades basta con ir a cualquier convocatoria de costaleros o salidas procesionales, cada vez más gente joven se anima, es una auténtica barbaridad. En los Patios es distinto, es un acto de propiedad, tienes que ser propietario y es más complicado tener gente más joven, y las hay en las asociaciones, pero normalmente el que tiene un Patio, hasta que no fallece no lo hereda otra persona y por eso hay tantos mayores, aunque ayudados por sus hijos o nietos. Nos gustaría que hubiera un relevo mayor, pero tendría que transmitirse esos Patios a gente más joven, y eso es complicado. No le veo mayor problema, pero tenemos que fomentar estas actividades dentro de las limitaciones que tenemos.

-La Semana Santa ya es de Interés Turístico Nacional, ¿Se va a tener que aumentar el orden en 2024?

-Las hermandades y cofradías son las que transmiten qué quieren hacer, y son tan cuidadosas y organizadas que prácticamente nos dejan el trabajo hecho. Existen pequeños matices en su organización, pero funcionan como un autentico reloj, no hay una relación tan perfecta como esa en Córdoba. La Carrera Oficial es extraordinariamente apropiada por el marco en el que se encuentra, aunque genera muchos problemas de tráfico y seguridad, pero que son solventados año tras año y ahora mismo va bastante bien.

Comercio

-¿Cómo está la realidad del comercio en la ciudad?

-Me inauguré casi con el mercadillo de El Arenal, de las jornadas por el calor y es una Delegación más mecánica. Muchas funciones no son locales, nosotros nos encargamos de la dinamización del mercado local a través de ayudas a las asociaciones y estamos ahora sacando líneas de subvenciones para promoción. Sí quiero darle un giro a cómo está actualmente, pero tengo que tener consciencia de hasta dónde puedo llegar para no invadir competencias de la Junta o el Estado.

-¿De qué giro estamos hablando?

-Lo tengo que evaluar, pero pienso que todo en la vida es mejorable, lo estamos viendo con las Cruces, la Cabalgata, siempre soy de ir más allá, controlado, pero soy muy perfeccionista y me gusta ir más allá de lo que debo de hacer.

-¿Qué proyectos hay en la Delegación?

-Pretendemos dinamizar Córdoba, uno de los proyectos más importantes es que el ciudadano vea con qué comercios dispone alrededor de su manzana, en el comercio de cercanía. Para nosotros es prioritario porque hay gente que no sabe lo que tiene en la calle de enfrente y llama a Amazon, lo que hemos hecho es intentar sacar los comercios a zonas mucho más visibles con actividades, y tenemos que seguir con los centros comerciales abiertos.

-¿Qué ha pasado con las ayudas del Covid?

-El proyecto no llegó a finalizarse, pero eso corresponde al anterior mandato y yo no estaba en el Ayuntamiento.

-¿De qué se siente más orgulloso en lo que va de mandato?

-De cómo se está comportando mi mujer conmigo (risas), de mi mujer y de mi hijo, de cómo aguantan la cantidad de horas que paso trabajando.