Juanma Moreno pide en Córdoba el apoyo de los votantes del PSOE “que quieran recuperar su partido”

El presidente regional del PP, Juanma Moreno, ha pasado por Córdoba pidiendo el apoyo de los votantes del PSOE "que quieran recuperar su partido, un partido que ha sido absorbido por el sanchismo". En un encuentro en la ciudad califal con militantes y simpatizantes, el también presidente de la Junta ha insistido en el candidato nacional de la formación, Alberto Núñez Feijóo, necesita una mayoría suficiente para acceder a la Moncloa, algo que, entre otras circunstancias pasa "por repetir los resultados que tanto en Córdoba como en Andalucía" se dieron en las pasadas citas autonómicas y municipales con las urnas, con sendas victorias absolutas del PP.

“Vamos a ir a votar masivamente; a depositar la confianza en el PP, esto es muy serio, el 23J vamos ahacer un Juanma Moreno para impulsar a Alberto Núñez Feijóo con una mayoría suficiente para gobernar en beneficio de los españoles", ha sentenciado para concluir su intervención. Antes, Juanma Moreno ha insistido en que si Pedro Sánchez continúa como presidente del Gobierno se traducirá "en una tragedia económica y social otros cuatro años más". "El de Alberto Núñez Feijóo es el único proyecto transformador y de cambio para España", ha defendido. Además, también se ha dirigido a quienes desean votar a Vox pensando que apoyará al PP. "Eso es algo que está por ver", ha sentenciado.

Y a los indecisos les ha pedido que a la hora de depositar su voto piensen que “solo hay dos opciones de gobierno para España, o un presidente experimentado que ha conseguido cuatro mayorías absolutas en Galicia, como es Alberto Núñez Feijóo, o un presidente, Pedro Sánchez, que miente a diario, que pacta con los independentistas que quieren romper España y con quienes no condenan el terrorismo, que ha okupado las instituciones y que se presenta con 18 partidos que lo sustentan, que solo representan a una minoría de los españoles y que cada decisión que toman la pagamos todos". Para añadir que frente a un presidente que desune y enfrenta "yo quiero un presidente que una a los españoles y que gobierne para todos los ciudadanos piensen lo que piensen y sientan lo que sientan".

En ese encuentro en el que ha compartido atril con el presidente provincial del partido, Adolfo Molina, el alcalde de la ciudad, José María Bellido, y la candidata número uno del PP al Congreso por Córdoba, Isabel Prieto, el presidente regional de los populares ha destacado que a Pedro Sánchez no se le ve esta campaña por Andalucía "porque entiende que es un territorio electoral hostil; no puede tratar mal al pueblo andaluz y después pedirle el voto", ha incidido. En Andalucía hay que venir con respeto. No somos más que nadie pero nunca vamos a permitir ser menos que nadie. En España se debe tratar a todo el mundo en igualdad de derechos y obligaciones, algo que con Sánchez no ocurre, y ese es el proyecto de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Popular", ha añadido.

El líder regional de los populares, quien ha insistido en que quiere que "Córdoba lidere Andalucía y para ello necesitamos un cambio en España", ha defendido que "Sánchez no solo ha perdido el norte en el Gobierno de España, sino que ha perdido el sur para siempre". "Cuando un Gobierno no es capaz de interpretar el sufrimiento de ganaderos y agricultores o no es capaz de salir en auxilio del agua de los españoles del sur, significa que ese presidente evidentemente no ha perdido el norte, sino que ha perdido el sur y lo ha perdido para siempre", ha sentenciado.

Juanma Moreno ha insistido asimismo en que durante los casi cinco años que lleva al frente del Ejecutivo regional jamás ha encontrado complicidad en el Gobierno de Pedro Sánchez. "Durante todo este tiempo no he encontrado la complicidad de un Gobierno amigo ni de un presidente que tiene que entender que Andalucía también tiene que ser tenida en cuenta", ha defendido, para, entre otras cuestiones, criticar la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en materia de agua. "En 2019 ya empecé a advertir de la sequía que íbamos a sufrir y tras cuatro años pidiendo las obras hidráulicas que son de su competencia y después de repetirlo hasta la saciedad y de prácticamente implorarle, Sánchez no ha hecho ninguna de las obras que tenía que hacer; es más, nosotros hemos invertido más de 23 millones en esas actuaciones que no son de nuestra competencia", ha anotado.

Antes, Adolfo Molina ha insistido, entre otras cosas, en que "el 23J nos jugamos mucho, nos estamos jugando una mayoría suficiente que garantice para España lo que las políticas de Juanma Moreno están garantizando para Andalucía, que es una comunidad de récord en lo económico y con una estabilidad para los ciudadanos que ha traído consigo que ahora vivamos mejor que antes".

Mientras, José María Bellido ha insistido en que "ahora lo que nos queda es rematar el trabajo que llevamos haciendo desde hace algunos; queda poco para derrotar el sanchismo, para acabar con un Gobierno multipartido que no mira por los intereses de los ciudadanos, que divide, que enfrenta; aquí en Córdoba lo sabemos muy bien; ocurrió con el último gobierno municipal de izquierdas, con cortinas de humo que no interesan a los ciudadanos como la titularidad de la Mezquita o los toros".

E Isabel Prieto ha defendido en que a España le apetece el cambio y que el único que puede ofrecer un cambio con garantías es el PP, "instaurando una nueva forma de hacer política basada en el sentido común y en bienestar de los españoles. Este líder, Alberto Núñez Feijóo cree en Andalucía, cree en las políticas reformistas de Juanma Moreno y va a ser presidente para ayudar a los andaluces".