José Ramírez del Río: "Ha sido una legislatura desastrosa para España"

José Ramírez del Río (Madrid, 1973) repite el 23 de julio como candidato de Vox al Congreso por Córdoba. Consiguió un escaño en las dos elecciones celebradas en 2019. Es doctor en Filología (especialidad árabe) por la Universidad de Sevilla y profesor en la Universidad de Córdoba desde 2007.

-¿Cómo valora la última legislatura?

-La verdad es que ha sido francamente mala, yo la considero desastrosa para España. Empezó muy mal por la conformación de ese gobierno, aliándose prácticamente con todos los enemigos de nuestro país, con los que habían dado un golpe de estado en Cataluña, y luego fue empeorando. Cuando te das cuenta de que ni siquiera se detenían a escuchar las críticas técnicas de cualquier grupo parlamentario, y ni siquiera de sus propios consejeros y asesores, por ejemplo con la Ley del Solo Sí es Sí, el resultado es catastrófico. Incluso en cosas que un momento dado pensábamos que podíamos apoyar, que estaban gozando de cierto consenso, como la Ley del Deporte, llegaban en los últimos días y pactaban con Bildu o el PNV una serie de modificaciones que nos dejaban fuera a nosotros, incluso a Ciudadanos. Evidentemente también se han producido una serie de factores que han empeorado mucho la situación, como la pandemia, y de ella hemos salido peor que ningún otro país de la UE. Hemos sido el último país en recuperar el PIB, estamos todavía por debajo del que teníamos antes, hay tres puntos más de población bajo el umbral de la pobreza que cuando llegó Sánchez. Eso no es algo abierto a debate, pueden intentar exculpar lo que ha sucedido, pero que se han resuelto peor que en Europa, es así.

-En concreto, ¿qué le achaca a la gestión del Gobierno en Córdoba?

-El problema principal en Córdoba es que prácticamente no se ha hecho nada. De hecho, la principal inversión de obra pública con los presupuestos ha sido el bypass de Almodóvar del Río para conectar los trenes entre Málaga y Sevilla sin tener que pasar por Córdoba, que evidentemente no ha sido en interés o mejora de la economía cordobesa. ¿Qué teníamos que haber conseguido? Que la Red Eléctrica Española hubiera puesto unas instalaciones más potentes en Córdoba. No tenemos infraestructuras suficientes para albergar grandes industrias: hay una zona en esta provincia, que va desde Rute, Lucena y Cabra, donde no se pueden instalar nuevas empresas y las que hay no pueden ampliar sus instalaciones porque no hay energía suficiente. Tenemos ese problema en una región donde tenemos el paro que tenemos y la industria es la que proporciona los empleos mejor remunerados. También habríamos necesitado que se mejorara muchísimo la interconexión entre las cuencas porque la sequía ya se veía venir. Aparte de la reclamación del Plan Hidrológico Nacional, exigimos que se le preste más atención a medidas concretas que tenían los pueblos en los años 80 y 90 que se han descuidado. Es imprescindible invertir mucho en las infraestructuras adecuadas. El desdoblamiento de la N-432 es también necesario.

-En caso de que llegaran a formar parte del gobierno, ¿cuál sería la prioridad más inmediata para Córdoba?

-Lo primero que tendríamos que hacer es ver exactamente qué situación deja el Gobierno, porque la última vez que el PSOE dejó el poder había 70.000 millones de euros de déficit. Ese panorama va a determinar todo lo demás, pero lo primero que hay que hacer es mejorar la red eléctrica de Córdoba porque es lo más inmediato y porque cualquier obra pública que se haga, como el desdoblamiento de la N-432, supone una serie de plazos de estudios y aprobaciones sucesivas que, aunque lo decidas hoy, no tendrías puesto un centímetro cúbico de alquitrán hasta dentro de tres años. Lo más inmediato tendrían que ser las intervenciones de la red eléctrica y la mejora de las instalaciones contra la sequía.

-¿Se comprometen ustedes a recuperar el proyecto de conectar el embalse de Puente Nuevo con Sierra Boyera?

-El asunto que hay que ver es en qué situación han quedado los embalses porque se ha permitido que un agua contaminada (La Colada) llegue de un embalse a otro (Sierra Boyera). Antes de empezar a hacer conexiones tienes que determinar que no vayas a contaminar un embalse con otro, que es una situación calamitosa que se produce debido a un grado de incompetencia llamativa.

-Presentaron desde Vox una pregunta escrita al Gobierno por ese asunto que se ha quedado sin contestar.

-Este asunto es probable que acabe en los tribunales porque piense usted que ha llegado agua que se sabía que está contaminada y que durante un mes se ha estado proporcionando como agua de consumo humano.

-Respecto a la rebaja fiscal que proponen han surgido voces diciendo que no es viable económicamente. ¿De dónde recortaría Vox el gasto público?

-Nosotros llevamos reclamando esos recortes en gasto público desde la fundación del partido. Ahora lo que hemos planteado es un objetivo muy ambicioso y, para poder llegar a eso, hay que recortar muchísimo. Pensamos que se puede hacer en la supresión de bastantes organismos que están duplicados. Por ejemplo, no es normal que las comunidades autónomas y ayuntamientos tengan prácticamente sus ministerios de exteriores cuando es una competencia atribuida en exclusiva al Estado central. No es normal cómo se han disparado los gastos en el momento que las competencias de educación y sanidad han sido transferidas a las CCAA y tampoco es normal a las desigualdades que han dado lugar. Si usted ve los informes del INE acerca de la inversión del Estado en un niño en Navarra y Andalucía las diferencias son una brutalidad. En algunos casos se dobla. Ese tipo de desigualdades no son aceptables.

-¿Esa recentralización de competencias no generaría un conflicto con las comunidades autónomas?

-Las políticas de devolución de competencias se están practicando en la UE. Los Länder alemanes han devuelto muchas competencias al Estado federal porque la marcha de la tecnología permite una administración más eficiente y no se necesita tanto personal como en otras épocas. Son medidas que se están haciendo porque el gasto político en Europa Occidental está disparatado y hay que reducirlo porque vamos a tener que pagar más en pensiones y en asuntos relacionados con el envejecimiento de la población, como la sanidad.

-Algunas encuestas apuntan que Vox revalidaría el escaño conseguido en Córdoba en las elecciones generales de 2019; otras dicen que se lo disputarían con el Partido Popular. ¿Temen que esa llamada que hace el PP para gobernar en solitario les pueda perjudicar?

-En líneas generales las encuestas no se hacen para conocer la situación del electorado, sino para hacer publicidad electoral, y éstas no son una excepción. En Córdoba no nos daban que fuéramos a sacar un representante en las elecciones andaluzas de 2018, tampoco en las generales de 2019 y luego siempre hemos tenido un apoyo muchísimo mayor de lo que las encuestas nos daban. Notamos un crecimiento grande y siempre que nos presentamos logramos más votos que en las anteriores. Creemos que es lo que va a suceder en estas generales.

-Han ido creciendo en representación, pero los dos últimos precedentes -autonómicas y en las municipales- el PP ha logrado dos mayorías absolutas y no los han necesitado para gobernar.

-Bueno, lo que no me va a ver usted es llorando porque el PSOE y Podemos se vayan hundiendo. Es algo que considero bueno para el país, me parece una gran noticia y nosotros tenemos que seguir trabajando para que los cordobeses aumenten su apoyo para Vox.