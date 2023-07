Rocío Puebla: "En Vox no podemos comulgar con la Agenda 2030 porque arruina a nuestro tejido productivo agrícola y ganadero"

Rocío Puebla (Elche 1985) encabeza la lista de Vox al Senado por Córdoba. Es licenciada en Periodismo. Desde el año 2019, Puebla pertenece al área de Comunicación de Vox, formando parte también durante el año 2021 del equipo de comunicación del Grupo Parlamentario de Vox en Andalucía.

-¿Por qué y cómo movilizar el voto a Vox para la Cámara Alta?

-Es cierto que históricamente la intención de voto en el Senado es más baja que en el Congreso, pero el Senado es imprescindible para poder hacer una fiscalización del Gobierno Central. Es necesario para interpelar esas acciones de gobierno, sea el que sea, para defender los intereses de los españoles en todas las administraciones.

-De forma clara y con un término que suelen utilizar ustedes. ¿El Senado no es un chiringuito?

-No es un chiringuito: el Senado refuerza el trabajo que se hace en el Congreso y nos da mucha más visibilidad a todos los grupos. Los españoles tenemos derecho a decidir y a saber lo que se está haciendo y para eso es imprescindible el Senado. Es cierto que nosotros queremos adelgazar la administración y eso es una prioridad. Evidentemente mientras esté queremos tener representación en el mismo, y este tiempo nos ha servido para interpelar a las decisiones del Gobierno y reforzar el mensaje de nuestro grupo parlamentario.

-¿Qué medidas propone Vox para Córdoba?

-Para nosotros son importantes cinco puntos clave. Por un lado, la defensa del campo: tenemos una provincia en la que la actividad agrícola se ve amenazada por los burócratas de Bruselas. Necesitamos impulsar una nueva PAC, que reconozca el carácter prioritario y estratégico del sector primario para garantizar la rentabilidad de las explotaciones agrarias. Proponemos un Plan Nacional de Turismo para mejorar la gestión turística de la ciudad y de los pueblos, que no se está sacando partido de ellos, como el barroco de la Subbética. En empleo, la provincia siempre está en el vagón de cola y no podemos permitir que eso sea así. Necesitamos apoyar a nuestros empresarios con una rebaja fiscal sin precedentes, eliminando trabas burocrática, bonificando también la cuota a los autónomos que no lleguen al SMI.. y cuando eso pase tendremos también empleos y salarios dignos. Este gobierno ha arruinado a nuestras empresas, se ha caricaturizado la figura del empresario cuando son los que mueven la economía de la provincia. También es imprescindible la defensa de la familia para Córdoba: hay muchas leyes ideológicas que van en contra de la vida y tenemos jóvenes que no tienen una oportunidad de crear una familia ni de acceso a la vivienda. En Vox vamos a proponer la construcción de 250.000 viviendas sociales en toda España. Y por último, la seguridad es imprescindible: llevamos meses donde la inseguridad es latente en las calles de la provincia de Córdoba y los vecinos se protegen entre ellos.

-La sequía es ahora mismo el principal problema de la provincia, ¿qué soluciones tiene Vox?

-Llevamos muchísimo tiempo apostando por un Plan Hidrológico Nacional, que es posible y es viable. Hablamos de que muchos cordobeses abren el grifo y no tienen agua y de que el campo está arruinado, literalmente, porque no hay un Plan Hidrológico Nacional serio, que propone Vox para la interconexión de las cuencas y que el agua llegue a todo el territorio. Hasta que eso no se lleve a cabo vamos a seguir con la desigualdad en cuanto al suministro de agua en toda España.

-Asoman por un lado la cara liberal, pero luego tienen esa otra cara tradicionalista de derogar el aborto, la ley contra la violencia de género...

-Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de violencia: violencia intrafamiliar, violencia a los niños, violencia a los mayores. En cuanto a la violencia de género, no la negamos. Cuando un hombre mata a una mujer es un asesinato y nosotros queremos que se endurezcan las penas. Se ha demostrado que la Ley del Solo sí es sí no funciona, que sigue habiendo maltrato, que no hay seguridad para las mujeres con esta ley. Nosotros queremos que haya leyes eficaces.

-Está presente durante todo el programa un desligamiento de las políticas como abandonar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, el Pacto Verde Europeo o la primacía de la justicia europea.

-No vamos a ser cómplices de las decisiones de los burócratas de Bruselas, nosotros tenemos el compromiso de defender a los españoles en Europa, no podemos comulgar con la Agenda 2030 porque arruina a nuestro tejido productivo agrícola y ganadero. Somos los únicos que no comulgamos con toda esa ideología progre que nos quieren imponer y nos intentan caricaturizar como "los malos" porque vamos en contra de todo, pero somos los que le ponemos sentido común a las cosas y las llamamos por su nombre.

-¿Y qué van a hacer con esos fondos europeos destinados a financiar proyectos de la agenda 2030?

-Hay cosas que se pueden hacer, simplemente hace falta una buena gestión. Hay que adaptar y gestionar esos fondos europeos. Muchas veces parece que los fondos caen del cielo, se invierten en lo que nos digan, y vámonos, pero hay que saber las consecuencias que trae adaptarnos a esa ideología europea que nos están importando para nuestros pilares económicos y ecológicos. Vamos a coger esos fondos bien gestionados, pero sin imposiciones.