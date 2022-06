José Manuel Gómez: "Estamos cansados de ver siempre las mismas caras en la política"

-¿Quién es José Manuel Gómez Jurado?

-Es una persona normal, de pueblo (Puente Genil), de 27 años, que ha trabajado desde que tiene 16 y que milita desde los 15. Hizo un Grado de Historia, acabó empezando su tesis doctoral y dedicándose durante dos años a la academia.

-¿Y cuándo le dio por meterse en la primera línea de la política?

-Ya le digo que desde los 15 estoy en el activismo, estuve en una candidatura a las municipales, en la dirección de Podemos Andalucía y en la estatal de las juventudes de Podemos. La decisión última de llegar a la primera línea llegó muy poco antes de que se cerraran las negociaciones de las listas para las autonómicas del 19-J. Vi que llegó el momento de tomar responsabilidad en momentos complicados como los actuales, en los que la extrema derecha está acechando y con un espacio de la izquierda en proceso de reubicación, digamos que buscando el sitio que debemos tener en los próximos diez años. Era el momento de hacerlo. Reconozco que da un poco de vértigo.

-¿Consciente de que es un desconocido para el electorado de la provincia?

-Es cierto, pero no lo veo como algo negativo, sino como positivo. Estamos cansados de ver siempre las mismas caras en la política y tal vez aire fresco, a través de una persona joven, puede resultar interesante, sobre todo para la gente joven que no sigue de manera activa la política.

-¿A qué aspira usted en estas elecciones en cuanto a resultados?

-Mi aspiración es la de gobernar. Tomé una decisión y se la comenté a mi entorno, a mis padres, a mis amigos. Y cuando se adopta esa decisión, lo que se aspira es a gobernar por encima de cualquier otra cosa.

-Pero luego hay una realidad, ¿no?

-La realidad llegará el 20 de junio. Y más hoy en día, porque como hemos visto en el último CIS, en cuestión de un mes ha habido un cambio de tendencia de voto de casi ocho puntos. Hoy no es como hace diez años, cuando la política se movía de forma muy lenta. Ahora se ha acelerado y en cuestión de una semana puede pasar cualquier cosa que acabe dando un vuelco a las encuestas. Antes, al inicio de las campañas, el 70% del voto estaba ya decidido y a día de hoy eso ha cambiado. Por eso, hasta el 20 de junio no entendemos otra cosa que no sea gobernar Andalucía.

-¿No han llegado demasiado tarde a la carrera preelectoral con todos los líos de la inscripción de la coalición y desacuerdos entre la izquierda?

-Sería ingenuo decir otra cosa, aunque más que tarde yo diría que hemos llegado con el pie cambiado, pero creo que se ha corregido y se está trabajando muy bien en el seno de la coalición. En la provincia de Córdoba se está trabajando de manera muy unida y buscando que en estas dos semanas seamos capaces de darle un vuelco a lo que dicen los sondeos.

-Usted es afiliado de Podemos, pero antes estuvo en IU. ¿Qué diferencias hay entre uno y otro?

-Las diferencias tienen que ver básicamente con la estrategia. Digamos que si IU tiene una forma de hacer política muy basada en una militancia asentada, más tradicional, en Podemos se apostó en un primer momento por una pata más comunicativa que amplía el espectro político del espacio progresista. En el trasfondo ideológico creo que hay pocas diferencias, pero sí hay diferencia estratégicas. Yo, tal vez por mi juventud, me sentí más cómodo en Podemos.

-Es extraño que dado el peso histórico que ha tenido IU en Córdoba que se haya optado por un candidato de otra formación, aunque todos sean de Por Andalucía.

-No sé si es raro, pero parecía que desde un punto de vista en el que se mire la tradición que el candidato fuese de IU, pero bueno, es una decisión que compete a nivel andaluz y no nos queda más que respetarla. Yo tengo una magnífica relación con la gente de IU y quiero a muchos de ellos porque son amigos y hemos venido trabajando juntos desde hace mucho tiempo. Eso es lo importante.

-¿Cuál es el problema más urgente que hay que resolver en Córdoba?

-Uno de ellos es sin duda la precariedad laboral, igual que en toda Andalucía. Hemos visto un descenso del paro gracias a las políticas de la ministra Yolanda Díaz, pero Córdoba arrastra un problema estructural en el ámbito del trabajo, sobre todo en áreas como la de la hostelería, un sector en el que yo he trabajado. Luego está la sanidad, porque hemos visto el despido masivo de profesionales en mitad de una pandemia. En realidad todo se resume en dos apuestas. Una es la privatización y la flexibilización del trabajo, que es la de la derecha, y que consiste en abaratar el despido y tirar por el suelo las condiciones laborales. Y luego hay otra apuesta, que es la que defendemos desde Por Andalucía, de blindar lo público y defender los derechos laborales, ayudar a las empresas que cumplan con la legalidad laboral y demás.

-¿Y las principales líneas de su programa para la provincia?

-En empleo proponemos un plan para la juventud, mujeres y mayores de 45 años, que son los que más problemas arrastran en el mercado laboral. Serían unos 1.300 millones de euros de inversión de los fondos que se ha dejado Moreno Bonilla guardados en el cajón. En dependencia, queremos reducir en 30 días lo que ahora mismo es el reconocimiento de la dependencia. Pecamos mucho de decir que queremos defender la escuela pública o la sanidad, pero lo que pretendemos en realidad es ampliar todos los derechos que tienen los andaluces y hablar de fisioterapia, de salud mental incluida en el sistema de salud. No puede ser que uno de los mayores problemas que hay de sufrimiento de la juventud sea la salud mental y no se esté hablando de eso. Nosotras tenemos pensado un plan de inversión que tiene que ver con esa ampliación de derechos en materia de educación y sanidad.

-¿Qué se juega esta tierra el 19 de junio?

-Esa es complicada. Como historiador le digo que Andalucía, desde la transición, define el espectro político estatal. En Andalucía perdió por primera vez la UCD, en Andalucía se estableció por primera vez el bipartidismo, en fin que esta tierra juega un papel central en España. Y Andalucía se juega ahora una confrontación de modelos. Hay dos modelos ahora mismo, pero lo que pasa es que la derecha no puede decir siempre lo que piensa. Ellos tienen que decir que invierten mucho en sanidad cuando sabemos que es mentira, porque invierten, pero en sanidad privada. Ellos invierten mucho en educación, pero en la privada. Por eso digo que hay dos modelos: uno extractivista, ni siquiera neoliberal, de extraer los recursos públicos para repartirlos entre las empresas privadas y otro modelo de ampliación de derechos desde lo público. Cometemos un error cuando la gente dice que está harta de ver confrontar a los políticos. Y estoy de acuerdo. Pero eso ocurre porque hay un problema, que es que la derecha se ha dedicado a embarrar el debate. No dicen lo que en realidad plantean y, si lo hicieran, las clases populares no votarían a la derecha. Nosotros sí podemos decir lo que pensamos: defendemos lo público. Nos estamos jugando la democracia.

-¿Quién sería para usted una referencia de la izquierda en la actualidad?

-Mi referencia es la militancia de los partidos. Son las verdaderas heroínas y quienes deber ser la referencia para todos. Pero como imagino que me pregunta por personas en concreto, le diré la política española tiene que tener nombre de mujer para los próximos diez o veinte años. Porque lo que está en juego son los derechos de las mujeres. Y que sea una mujer la que lidere el espacio de la izquierda siempre va ser positivo.

-Yolanda Díaz, ¿no?

-Sí, claro, Yolanda Díaz es la que ocupa ahora mismo ese espacio y la referente. En Andalucía es Inma Nieto, pero a nivel estatal es la ministra Díaz, sin duda alguna.

-¿El PSOE es un socio fiable para usted?

-El PSOE no es un socio fiable ni para ellos mismos. De hecho se tiene que enfrentar a él mismo. Compartí recientemente un debate con ellos y el representante socialista decía que el PSOE representa la bandera verde del ecologismo. Y luego ves lo que votan con Doñana y uno se sorprende. Nosotros en Por Andalucía sí sabemos lo que somos. Tienen que aclararse sobre lo que quieren ser. Y lo hemos visto en el Gobierno central, donde las medidas progresistas han salido adelante porque Unidas Podemos ha apretado hasta el último momento. Eso sí, luego están encantados de apropiarse de logros como el del salario mínimo, la reforma laboral y este tipo de cosas. En cualquier caso, parece que el destino del PSOE y el de Por Andalucía está ligado, ya veremos si ellos o nosotros como primeros.