El chef 3 estrellas Michelin Joan Roca, principal atractivo del IX Córdoba Califato Gourmet

Córdoba Califato Gourmet 2023 pasará a la historia por ser la primera vez en la que el laureado y prestigioso chef Joan Roca participe en una cita de estas características. Y sí, el chef con tres estrellas Michelin y responsable del restaurante El Celler de Can Roca, considerado como el mejor mundo durante varios años consecutivos, será, sin duda alguna, el principal atractivo de la novena edición de esta cita gastronómica que se celebra en la capital cordobesa.

Así se recoge en la memoria de actividades para el patrocinio del evento gastronómico presentado por Bumm Group aprobado por la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Córdoba, que recoge que esta nueva cita se celebrará en Córdoba desde el domingo 8 de octubre hasta el martes 10, con una agenda similar a la de las ediciones anteriores.

Según esta memoria, es la primera vez que Joan Roca "se desplazará a un evento de estas características". El chef, además, recibirá un homenaje por parte de la organización de Córdoba Califato Gourmet 2023. Es más, en la citada memoria se destaca que "la presencia de un 3 estrellas supone automáticamente una enorme difusión en todo el territorio nacional e internacional, ya que solo 12 chefs en España las poseen". Con ello, "Córdoba se convertirá en el centro de la gastronomía".

Programa

Al igual que en las ediciones precedentes, Córdoba Califato Gourmet comenzará de manera previa con una recepción privada y a la prensa especializada el domingo 8 de octubre.

El lunes 9 de octubre, por su parte, tendrá lugar el más que consolidado Califato in The Street, de 14:00 a 16:30 en el Paseo de la Victoria, con la participación de 40 establecimiento de Córdoba capital y provincia.

De nuevo, se elegirán las seis mejores tapas, que son las que tendrán derecho a participar en la misma cita de 2024 junto a los chefs Estrella Michelin. Tres de las tapas serán elegidas por el público y las otras tres por los chefs estrellados.

La citada memoria, que es pública, recoge que la tapa deberá adaptarse a las posibilidades de cocina que en ese espacio pueda disponer por sus propios medios (la organización no pondrá límites), pero teniendo en cuenta que deberá ser capaz de elaborar tapas iguales, montarlas y servirlas a los asistentes que quieran consumirla a un precio de 2,50 euros. Si el participante es capaz de reunir estos requisitos, puede decidir qué tapa, formato, calidad de materia prima, etc. "En esta edición, no hay límites, lo límites los pone la creatividad de cada restaurador", añade el texto.

Y, ¿cómo elegirá el público su etapa? Pues con el mismo formato que en la edición del año 2019. A la entrada al Califato In The Street, los asistentes recibirán un pasaporte, donde podrán puntuar las tapas que vayan consumiendo. A la salida entregarán el pasaporte y la organización hará recuento de las puntuaciones y las 3 más votadas, serán las elegidas. En caso de que coincida alguna con las 3 elegidas por los chef, se pasará a la siguiente más votada, y así hasta llegar a tener en total las 6 tapas ganadoras de la muestra.

Cena a 6 manos

La tradicional cena a 6 manos, por su parte, se celebrará también el lunes 9 de octubre para un total de 120 personas en el Real Círculo de la Amistad de 21:00 a 23:00. "Esta cena será única, pues la realizará Joan Roca (3 estrellas), junto a Paco Morales (2 Estrellas) y Kisko García (1 Estrella), con un aperitivo especial elaborado por Celia Jiménez, y el pan del maestro reportero José Roldán", recoge la citada memoria.

De esta manera, continúa, "se producirá una mezcla de sabores y materias primas, de norte a sur de España, entre los chefs estrella locales y el 3 estrellas".

Entrega de premios

La programación del martes 10 de octubre comenzará con una rueda de prensa en la que participarán los chefs locales y Joan Roca, que será homenajeado. Además, se hará un acto de reconocimiento al periodista Raimundo García del Moral, pionero en la difusión de la gastronomía y cocina andaluza.

Tras ello, tendrá lugar el showcooking oficial con la participación de los chefs estrella Michelin que elaborarán una tapa cada uno. En total serán 12 tapas, contando con los establecimientos ganadores de Califato in The Street 2022. La cita contará con asistencia de 250 personas.